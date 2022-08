Meneekö alkoholia enemmän kuin ehkä tajuatkaan? Yksi paljastava muutos voi kertoa, milloin tulee todella havahtua

A-klinikan päihdehoitaja kertoo, milloin loman aikana yltynyt tissuttelu on lipsahtanut jo alkoholiongelmaksi.

Kesälomalla korkki narahtaa ja tölkki sihahtaa useammin kuin arkena.

Moni suomalainen palailee nyt suosituimman lomakuukauden, eli heinäkuun, jälkeen takaisin töihin ja arkeen. Loman aikaisen alkoholin tissuttelun lopettaminen voi tuntuakin yllättäen vaikealta.

Lomien päättyessä oma tai läheisen juominen voi herättää huolta, vaikka lomalla ei olisi tullut juotua kuin vaikkapa pari viatonta viinilasillista tai olutta päivässä.

Pohjoisklinikan päihdelääkäri Seppo Kaskinen kertookin, että päihdepalveluihin hakeutumisessa näkyy yleensä piikki elo-syyskuussa.

Mutta milloin on todella syytä huoleen ja apu tarpeen?

– Apua tarvitaan erityisesti silloin, jos alkoholinkäytön vähentämisestä aiheutuu selkeitä vieroitusoireita. Vieroitusoireet kannattaa aina ottaa vakavasti, Kaskinen sanoo.

Myös päihdehoitajana toimiva sairaanhoitaja Mervi Malin-Santos Pohjoisklinikalta painottaa samaa.

Hän on huomannut asiakastyössään, että jo pelkästään tunne siitä, että pienenkin tissuttelun lopettaminen on vaikeaa ja oma alkoholin käyttö huolestuttaa, ovat riittäviä syitä hakea ammattiapua.

Joskus jopa yksittäinen keskustelukerta voi riittää pääsemään ongelmassa eteenpäin.

Yksi konkreettinen hälytysmerkki siitä, että lomatissuttelu on saattanut mennä jo yli, on uniongelmat ja siitä aiheutuva jatkuva väsymys. Malin-Santosin mukaan moni ei tule yhdistäneeksi näitä tosiinsa.

– Alkoholi voi auttaa rentoutumaan ja nukahtamaan, mutta se huonontaa aina unen laatua. Jos tissuttelee vaikkapa lasin tai pari viiniä joka päivä, viikossa ei tule nukuttua yhtään yötä kunnolla virkistävää unta, vaikka tuntimäärällisesti nukkuisikin riittävästi, hän selittää.

Toinen huolestuttava merkki on se, että läheiset, kuten kumppani, ystävät tai omat lapset, huomauttavat jatkuvasta juomisesta.

– Yksineläjien jatkuva tissuttelu on sikäli ongelmallista, että muut eivät välttämättä huomaa sitä lainkaan, eikä henkilö itse tajua ongelmaansa. Lapsiperheessä taas on riskinä, että lapsi oppii tavan, että juominen kuuluu vapaa-aikaan ja etenkin lomaan.

Lisäksi Malin-Santos huomauttaa, ettei alkoholin kulutukselle ole laadittu mitään turvallista rajaa – ainoastaan riskirajat, joiden mukaan naisten ei tulisi juoda yli seitsemää ja miesten yli neljäätoista annosta viikossa. Yksi annos vastaa esimerkiksi pientä pullollista keskiolutta tai kahtatoista senttilitraa viiniä.

Siksi koetun haitan lisäksi omaa alkoholinkäyttöä voi arvioida riskirajojen perusteella.

Tipaton kuukausi: helppo juttu vai mahdoton ajatus?

Alkoholi vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti, ja usein alkoholiongelma kytkeytyykin osaksi ongelmavyyhtiä ja syystä tai toisesta kuormittavaa elämäntilannetta.

Malin-Santos on huomannut, että harvoin ratkaisu on pelkästään se, että korkki laitetaan kiinni. Usein on syytä pureutua syvemmin ongelmiin ja tehdä useita pieniä muutoksia arjessa.

– Ihan ensimmäisenä kannattaakin kysyä itseltään, mihin alkoholia oikeastaan juo edes niitä pieniä määriä ja missä tilanteissa juomat voisi jatkossa jättää juomatta. Tuntuuko arki niin kuormittavalta, että alkoholista on tullut rentoutuskeino? Mitä muita tapoja rentoutumiseen, nollaamiseen tai unen saamiseen voisi kokeilla?

Seuraavaksi Malin-Santos neuvoisi jättämään kaiken alkoholin kokonaan pois tietyksi määräajaksi – vähintään kuukaudeksi. Se paljastaa jo melko hyvin, onko alkoholin kanssa ongelmaa ylipäätään.

– Jos ajatus tipattomasta kuukaudesta tuntuu vaikealta tai herättää ahdistusta, on jo syytä huolestua, hän sanoo.

Malin-Santos pitää vähintäänkin kuukauden kestävää raittiutta ratkaisevana ensiaskeleena, sillä siinä ajassa ongelmien syy-seuraussuhteet alkavat usein selvitä.

On mahdollista, että esimerkiksi uniongelmia tai ahdistuneisuutta on alettu lääkitä alkoholilla. Toisaalta liiallinen ja päivästä toiseen jatkuva alkoholinkäyttö on voinut myös aiheuttaa niitä.

– Jaksaminen voikin yllättäen parantua ja mieliala kohota, kun alkoholista luopuu kokonaan. Niin ei kuitenkaan välttämättä käy: silloin ongelmiin on puolestaan helpompi pureutua ja hoitaa niitä asianmukaisella tavalla, Malin-Santos kiteyttää.

Riittävän ja laadukkaan unen lisäksi terveellisen elämäntavan peruspilareista –monipuolisesta ja säännöllisestä syömisestä sekä liikunnasta – on myös tärkeää pitää huolta.

Päihdehoitaja huomauttaa, että moni saattaa tissutella yksinkertaisesti siitäkin syystä, ettei syö tarpeeksi ravinteikasta ruokaa.

– Nälkää paikataan helposti litkimällä juomia. Säännöllinen ruokarytmi on arkeen palatessa siksi erityisen tärkeä, Malin-Santos sanoo.