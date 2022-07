Oudot tuntemukset jaloissa ja 4 muuta erikoista oiretta, jotka voivat kieliä tyypin 2 diabeteksesta – oletko kokenut näitä?

Jopa 100 000 suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta tietämättään.

Vaikka tyypin 2 diabeteksen seulonta on viime vuosina tehostunut esimerkiksi työterveyshuollossa, asiantuntijoiden arvioiden mukaan edelleen jopa 100 000 suomalaista sairastaa tautia tietämättään.

Tyypin 2 diabetes tarkoittaa tilannetta, jossa verensokeri on aamulla yön paaston jälkeen 7 millimoolia/litra tai enemmän, tai aterian jälkeen yli 11 mmol/litra.

Usein potilas, joka sairastaa tietämättään, on vyötärölihava keski-ikäinen, jolta liikunta on jäänyt vähiin. Häneltä korkea verensokeriarvo voidaan todeta yllättäen esimerkiksi työterveyden tarkastuksessa ilman, että itse on huomannut minkäänlaisia oireita.

Oireet jäävät etenkin alkuvaiheessa helposti huomaamatta

Kakkostyypin diabetes voi oireilla tihentyneenä virtsaustarpeena, jatkuvana janon tunteena ja uupumuksena, johon lepo ei auta. Väsymystä voi esiintyä myös erityisesti aterioiden jälkeen.

Sairaus voi etenkin alkuvaiheessa olla huomaamaton, sillä oireet voivat olla myös hyvin lieviä. Diabetesliiton mukaan tyypin 2 diabetes usein kehittyykin vaivihkaa hitaasti, jopa vuosien kuluessa.

Joskus tyypin 2 diabetes voi oireilla myös tavoilla, joita monikaan ei liitä sairauteen. Diabetesliiton ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka kertoi aiemmassa jutussamme, minkälaisia ovat sairauden vähemmän tunnetut oireet:

1. Hiivatulehdus ja virtsarakkotulehdus

Jos hiivatulehdus tai bakteerin aiheuttama virtsarakkotulehdus ilmaantuu toistuvasti, kyse voi olla tyypin 2 diabeteksen oireesta.

– Hiivatulehdus on naisilla muutenkin yleinen, mutta korkea verensokeri lisää sen riskiä, Pirjo Ilanne-Parikka sanoi.

Toistuva hiivatulehdus voi olla tyypin 2 diabeteksen oire, jota moni ei tule ajatelleeksi.

Kun verensokeri on korkea, esimerkiksi yli 10 mmol/l, ylimääräistä sokeria erittyy virtsaan. Tämä voidaan todeta tavallisella virtsan liuskatestillä.

– Virtsan sokeri on hyvä alusta iholla normaalisti olevien hiivojen ja bakteerien lisääntymiselle.

2. Oudot tuntemukset jaloissa

Joskus jalkojen tuntemukset ovat jopa ensimmäinen merkki, josta verensokerin kohoamisen huomaa.

Jalkaoireita voi olla hyvin erilaisia. Tuntemukset vaihtelevat pistelystä ja kihelmöinnistä puutumiseen tai tunnon heikentymiseen.

Tavallisinta on jalkapohjien ja jalkaterien vaihteleva, usein ”sukkamainen” puutuminen. Jalkojen lihakset voivat myös krampata, tai jalat voivat tuntua kylmiltä, vaikka ne käsin tunnustellen ovat normaalin lämpöiset.

Tuntemukset johtuvat siitä, että jalkojen herkät, ohuet hermosäikeet reagoivat verensokerin vaihteluun.

3. Näön tarkkuuden vaihtelu

Kun verensokeri on korkea, myös silmän linssin eli mykiön sokeripitoisuus lisääntyy. Sokeri vetää mukaansa nestettä niin, että linssi pullistuu. Linssin pullistuminen taas johtaa aikaisemmin normaalin näön omaavalla likinäköisyyteen.

– Tyypillisimmillään ei erota television tekstejä, Ilanne-Parikka kertoi esimerkin.

– Vastaavasti kun verensokeri saadaan alas, näöntarkkuuden mukautumiseen menee taas hieman aikaa.

4. Mielialan vaihtelut

Heittelevä verensokeri voi aiheuttaa suuriakin mielialan vaihteluita.

Sekä liian matala että liian korkea verensokeri voivat muuttaa mielialan lisäksi myös käytöstä – jopa niin, että kakkostyypin diabeetikko voi läheisten mielestä vaikuttaa täysin eri ihmiseltä kuin normaalisti.

5. Erektiohäiriö

Myös erektiohäiriö voi olla diabeteksen oire, sillä kohonnut verensokeri vahingoittaa verisuonia ja hermostoa.

Tee riskitesti!

Tyypin 2 diabeteksen riskitestin voit tehdä Diabetesliiton verkkosivulla.

Testiin pääset tästä.

