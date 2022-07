Kuinka usein laastari pitää vaihtaa, saako vesikellon puhkaista? Lääkäri vastaa 6 kysymykseen haavoista

Haavan hoitamaton tulehdus voi levitä syvälle kudokseen.

Ulkona kesällä aikaa viettäessä ihoon tulee herkästi haavoja – tapaturmaisia pikkuviiltoja, repaleita tai asfaltti-ihottumaa.

Samoin tavallista on, että sandaalit hiertävät jalat rakoille vähintään kerran kesässä.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Mikko Oikkonen Lääkärikeskus Aavasta kertoo, miten haavat hoidetaan oikein.

1. Miten haava puhdistetaan oikein?

– Huolellinen puhdistus on tärkeää, koska haavassa voi olla bakteereita ja esimerkiksi hiekkaa tai multaa. Puhdistuksessa kannattaa käyttää juoksevaa hanavettä, jotta haavasta saisi kaikki epäpuhtaudet pois. Tämän jälkeen voi halutessaan vielä lisäksi käyttää desinfiointiainetta, mutta alkupuhdistus vedellä on kaikkein tärkein.

2. Milloin pitää lähteä päivystykseen?

– Jos haava on kovin syvä, iso tai repsottaa auki, nämä ovat merkkejä siitä, että se vaatii muutakin kuin kotihoitoa. Tässä tapauksessa oleellista on lähteä poliklinikalle heti. Jos haavaa lähtee ompeluttamaan esimerkiksi seuraavana päivänä, monesti se on jo liian vanha ommeltavaksi.

Vaihda laastari vähintään kerran vuorokaudessa.

– Kesäisten haavojen yhteydessä tulisi myös huomioida, onko rokotusohjelmaan kuuluva tetanus- eli jäykkäkouristusrokotus voimassa. Jos ei ole, tetanus-bakteerin aiheuttama infektio on aina mahdollinen, kun maaperä on tekemisissä haavan kanssa.

3. Jos kotihoito riittää, kuinka usein laastari pitää vaihtaa?

– Alkuvaiheessa vuoto on usein aika runsasta jos haava on esimerkiksi sormessa, jossa verenkierto on vilkasta. Ensimmäinen laastari on usein nopeasti verinen ja vaihdettava heti. Sen jälkeen kun vuoto on pääasiassa tyrehtynyt, laastaria tulee vaihtaa vähintään kerran vuorokaudessa.

4. Voiko haavan paranemista nopeuttaa?

– Ei varsinaisesti. Ilmakylvyistä voi olla apua silloin, jos haavan paraneminen on pitkittynyt. Mutta jos kyseessä on haava, joka paranee noin viikossa, niin tällaisissa tavallisissa tapauksissa haavan pitämisestä paljaana ei ole hyötyä.

5. Mistä tunnistaa tulehtuneen haavan?

– Jos haavan pohja näkyy, punertava kudos on verekästä, tervettä kudosta, ja vaalea epämääräinen mössö on merkki siitä, että asiat eivät ole kunnossa. Haavan ympäristö voi aavistuksen punoittaa ja olla hieman turvonnut, mutta jos punoitus ja turvotus on voimakasta ja laaja-alaista, ja haava erittää märkää, tarvitaan usein suun kautta otettava antibioottikuuri. Hoitamaton tulehdus voi levitä hyvin syvälle kudokseen.

– Jos esimerkiksi käden haavasta lähtee punainen juoste kohti kainaloa, se tarkoittaa, että imusuoni on tulehtunut. Tämä vaatii lääkehoidon.

Rakon puhkaisemiseen likaisella neulalla liittyy aina bakteeritulehduksen riski.

6. Voiko rakon vesikellon puhkaista?

– Jos rakko on pienehkö, sitä ei kannata alkaa puhkoa. Isosta rakosta taas tietää, että se puhkeaa joka tapauksessa. Sellaisen voi periaatteessa itse puhkaista – mutta ongelma on se, että harvemmin tavallisella ihmisellä on siihen kotona puhtaita välineitä. Likaisella neulalla ihon puhkaisemiseen liittyy aina bakteeritulehduksen riski.