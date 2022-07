Raskausmyrkytys suurentaa sydän- ja verisuonitautien riskiä – suonissa muutoksia jo nelikymppisillä

Pre-eklampsia on yhteydessä ateroskleroottisiin muutoksiin jo nelikymppisillä.

Pre-eklampsia eli raskausmyrkytys suurentaa naisen riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, tutkimuksista tiedetään. Tuoreen selvityksen perusteella sydänriskeihin viittaavia verisuonimuutoksia havaitaan kuitenkin jo nelikymppisillä. Pre-eklampsia tarkoittaa raskaudenaikaista verenpaineen nousua ja valkuaisen erittymistä virtsaan.

Tutkimukseen osallistui 1 400 naista, joille tehtiin sepelvaltimoiden tietokonekerroskuvaus. Puolet naisista oli sairastanut pre-eklampsian raskauden aikana.

Kuvantamisen perusteella 27 prosentilla pre-eklampsiaa poteneista ja 20 prosentilla verrokeista oli merkkejä ateroskleroosista sepelvaltimoissa.

Pre-eklampsiapotilaat olivat todennäköisemmin ylipainoisia ja heillä oli enemmän verenpaine- ja kolesteroliongelmia. Tulokset kuitenkin pysyivät samoina senkin jälkeen, kun nämä ja muita taustamuuttujia huomioitiin analyysissa.

Pre-eklampsia todetaan Suomessa noin kolmella prosentilla eli vuosittain noin 1 800 naisella. Se voi aiheuttaa istukan vajaatoimintaa, sikiön kasvun hidastumaa, hapenpuutetta ja jopa sikiökuolemia.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.