Näin paljon tupakointi nostaa sydämen vajaatoiminnan riskiä

Tutkimus osoittaa, että tupakoinnin haitat poistuvat hitaasti.

Tupakointi suurentaa riskiä sairastua sydämen vajaatoimintaan ja yhteys koskee sekä systolista että diastolista vajaatoimintaa. Tupakoinnin lopettaminen auttaa, mutta sairastumisriski pienenee hitaasti.

Tiedot perustuvat 9 300 yhdysvaltalaisen 13-vuotiseen seurantaan, jonka aikana 1 200 potilasta sairastui sydämen vajaatoimintaan. Osallistujat olivat 61–81-vuotiaita seurannan alkaessa.

Aktiivisesti tupakoivat sairastuivat noin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin osallistujat, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet. Yhteys koski systolista ja diastolista vajaatoimintaa, ja se voimistui, mitä pitempään ja enemmän potilas oli tupakoinut.

Tupakoinnin lopettaneiden sairastumisriski oli pienempi, mutta täysin savuttomiin verrattuna riski oli koholla vielä kaksi vuosikymmentä tupakoinnin lopettamisesta.

Tulokset vahvistavat näyttöä tupakoinnin ja sydämen vajaatoiminnan yhteyksistä ja osoittavat tupakoinnin haittojen poistuvan hitaasti.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.

Sydämen vajaatoiminta johtuu sairauksista kuten sepelvaltimotaudista ja korkeasta verenpaineesta, jotka häiritsevät sydänlihaksen toimintaa ja heikentävät sen kykyä supistua. Systolisessa vajaatoiminnassa sydämen supistuvuus on heikentynyt, kun taas diastolisessa vajaatoiminnassa ongelmana on sydämen huonontunut venyvyys.

Yleisin vajaatoiminnan oire on hengenahdistus rasituksessa. Vaiva on harvinainen alle 50-vuotiailla, mutta yleistyy nopeasti iän myötä. Kuusikymppisistä sitä potee muutama sadasta, mutta yli 80-vuotiaista jo joka kymmenes.