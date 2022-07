Tunnista hälyttävä merkki, joka voi paljastaa veritulpan – iskee usein automatkalla

Laskimotukos eli veritulppa syntyy tyypillisesti, kun istutaan matkustamassa pitkiä aikoja. Sen pahin seuraus voi olla keuhkoveritulppa.

Laskimotukos eli veritulppa on pitkään paikoillaan istuvan lomalaisen riesa, varoittaa Terveystalo.

Jos suunnitelmissa on satojen kilometrien kesäinen automatka halki Suomen, kannattaa selvittää oma sairastumisriski ja panostaa vaivan ennaltaehkäisyyn.

Laskimot kuljettavat verta elimistöstä takaisin sydämeen ja keuhkoihin. Laskimotukos kehittyy usein pohkeeseen, koska alaraajojen laskimot ovat kehon alimmat. Veri pakkautuu niihin ja joutuu nousemaan ylös painovoimaa vastaan.

– Alaraajojen syvissä laskimoissa veri virtaa hyvin hitaasti, ja voi siksi jäädä makaamaan ja hyytyä tukokseksi sinne, kertoi aiemmassa jutussamme kardiologi Tapio Aalto Mehiläisestä.

Alkoholi lisää riskiä

Veritulppariskin minimoimiseksi erityisen tärkeää on varmistaa riittävä nesteytys. Terveystalo muistuttaa, että vaikka itse istuisi pelkääjän paikalla, matkalla paras juoma on vesi, ja lomaolut on syytä korkata vasta perillä kohteessa.

– Alkoholia kannattaa välttää, sillä se kuivattaa elimistöä ja lisää laskimoveritukoksen riskiä, sisätautien erikoislääkäri Joni Suomi sanoo Terveystalon tiedotteessa.

Vedenjuonnin ohella oleellista on pyrkiä jaloittelemaan mahdollisuuksien mukaan edes vähän. Jalat ristissä istumista kannattaa välttää, sillä se on omiaan häiritsemään laskimoverenkiertoa.

Lentosukat sopivat kaikenikäisille myös automatkoille.

Vältä veritulppa – muista ainakin nämä asiat:

1. Huolehdi nesteytyksestä: suosi vettä ja vältä alkoholia.

2. Jaloittele mahdollisuuksien mukaan ja vältä jalat ristissä istumista.

3. Käytä lentosukkia, kun joudut istumaan pitkään paikoillasi. Niiden teho perustuu siihen, että puristamalla jalkoja sukat ajavat verta varpaista sydämeen päin.

4. Selvitä, onko sinulla kohonnut riski sairastua ja keskustele sisätautilääkärin kanssa mahdollisesta ennaltaehkäisevästä hoidosta. Ennen matkalle lähtöä voidaan antaa kerta-annoksena lääkitys, joka vaikuttaa veren hyytymiseen estäen tukosten syntyä.

Tunnista hälyttävä merkki jalassa

Hälyttävä merkki laskimotukoksesta on, jos alaraaja – useimmiten pohje – kipeytyy ilman mitään vammaa.

– Alaraajan kipeytyminen, turpoaminen ja muuttuminen pinkeäksi ja sinertäväksi on aina syy hakeutua päivystysvastaanotolle, Tapio Aalto sanoi.

Päivystyksessä hoito aloitetaan verenohennuslääkkeellä, joka vaikuttaa veren hyytymiseen nopeasti.

Ilman hoitoa tukos saattaa edetä, minkä vaarallisin seuraus voi olla keuhkoveritulpan kehittyminen.

– Laskimotukos saattaa lähteä jalasta liikkeelle, kulkeutua ylöspäin sydämeen ja edelleen keuhkoverenkiertoon. Siellä se voi aiheuttaa akuutin keuhkoveritulpan, joka on aina hengenvaarallinen tila.

Lue lisää: Keuhkoveritulppa vei Emmin, 19, talvella lähelle kuolemaa, nyt hän on tuore ylioppilas: ”Mitä tahansa outoja tuntemuksia ei kannata sivuuttaa”

Fakta Älä ohita oireita Alaraajan syvän laskimotukoksen tyypilliset oireet ovat: ■ Pohkeen turvotus ■ Leposärky ■ Arkuus ■ Kävellessä tuntuva kipu Usein oireena on vain jokin näistä. Laskimoveritulppa voi olla salakavalasti myös kokonaan oireeton. Oireetonkin veritulppa voi suurentaa pohkeen ympärysmittaa. Laskimoveritulpan vaarallisin seuraus voi olla keuhkoveritulppa. Sen tyypillisiä oireita ovat hengenahdistus, yskänärsytys, veriyskä ja rintakipu, sekä rasituksen siedon heikentyminen. Lähde: Terveyskirjasto

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 12.7.2021.