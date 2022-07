Juotko tölkillisen olutta päivässä? Uuden tutkimuksen mukaan siitä voi olla myös hyötyä

Olutannos päivässä teki tutkimuksen koehenkilöinä toimineiden miesten suoliston bakteerikannasta monipuolisemman.

Oluen kohtuukäytöllä voi olla terveyshyötyjä, uusi tutkimus osoittaa. Vertaisarvioidussa Journal of Agricultural and Food Chemistry -tiedelehdessä kesäkuussa julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin alkoholipitoisen ja alkoholittoman oluen vaikutusta suoliston bakteerikantaan.

Tutkimuksessa 22 tervettä miestä jaettiin kahteen ryhmään. Kaikki joivat tölkillisen (330 ml) olutta päivittäin neljän viikon ajan. Toisen ryhmän edustajat joivat alkoholillista olutta ja toinen puolisko alkoholitonta. Alkoholillinen olut oli 5,2 prosenttista.

Tutkimuksen mukaan koehenkilöiden painossa tai esimerkiksi rasvamassassa ei tapahtunut muutoksia koeajan aikana. Sekä alkoholillisen että alkoholittoman oluen havaittiin kuitenkin rikastuttavan koehenkilöiden suoliston bakteerikantaa.

Tutkijoiden mukaan tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, etteivät oluen vaikutukset suoliston bakteerikantaan ole alkoholista riippuvaisia vaan että ne liittyisivät sen sijaan juoman sisältämiin polyfenoleihin. Polyfenoleilla on havaittu muun muassa antioksidanttisia ja tulehdusta ehkäiseviä vaikutuksia.

Suolistolla ja sen hyvällä mikrobistolla on iso rooli ihmisen immuunipuolustus­järjestelmässä. Suoliston bakteerit vaikuttavat monella tavoin terveyteen ja tavoiteltavaa on, että bakteerikannat ovat monipuolisia. Suolistobakteerien monipuolisuutta on mahdollista lisätä esimerkiksi tietyillä ruoka-aineilla.

Oluella uskotaan olevan myös muita terveyshyötyjä. Tuoreen tutkimuksen tutkijat muistuttavat omassa julkaisussaan, että turvallisinta olisi olla kuluttamatta alkoholia ollenkaan.