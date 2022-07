Tämä sepelvaltimotaudin hälytysmerkki kertoo, että sydän pitää tutkia – voi tulla nuoremmallekin

Toisin kuin usein luullaan, sepelvaltimotauti ei ole vain ikääntyneiden sairaus.

Jos sydämen sepelvaltimot ahtautuvat merkittävästi, oire tulee aluksi esiin fyysisen rasituksen yhteydessä, kun verenkierto ei pysty rasituksessa lisääntymään riittävästi.

Siksi tilanne, jossa rasituksen sietokyky heikkenee selittämättömästi, on hälytysmerkki – jota nuorikaan ihminen ei ikinä saisi ohittaa.

Kardiologi Tapio Aalto kertoi aiemmassa jutussamme, että jos keski-ikäinen ihmisen rasituksen sieto heikkenee selittämättömästi, ja mahdollisesti samaan aikaan ilmenee poikkeavia rintatuntemuksia tai hengästymistä, sydän pitää tutkituttaa.

– Tällaisessa tapauksessa on hyvin suuri mahdollisuus, että valtimosairaus on edennyt sydämen valtimoissa, eli kyseessä on sepelvaltimotauti, hän sanoi.

Lue lisää: Infarktia kohti johtavan valtimotaudin oireet ovat salakavalat – kardiologi kertoo kaksi hälytysmerkkiä, joita ei koskaan saa ohittaa

Nuorempikin voi sairastua

Sepelvaltimotauti ei siis ole vain ikääntyneiden sairaus.

Aiheesta on myös tuoretta suomalaista tutkimustietoa. Oulun yliopiston viimevuotisen tutkimuksen mukaan sepelvaltimotauti on syynä myös nuorten aikuisten äkkikuolemiin useammin kuin aiemmin on tiedetty.

Kerroimme aiemmassa jutussamme tutkimuksesta, jonka mukaan sepelvaltimotaudin osuus sydänperäisistä äkkikuolemista kasvaa jyrkästi jo 40 ikävuoden jälkeen.

Kun tutkijat selvittivät sepelvaltimotaudin yleisyyttä ja ruumiinavauslöydöksiä alle 50-vuotiailla, joita oli kohdannut sydänperäinen äkkikuolema, he havaitsivat, että peräti 44 prosenttia näistä kuolemista johtui sepelvaltimotaudista.

Tutkimusryhmän johtaja professori Juhani Junttila arveli, että monella on saattanut olla puristavaa tunnetta rinnassaan rasituksessa – mutta he ovat ohittaneet oireen.

– Myös nuorena kannattaa kiinnittää huomiota puristavaan rintakipuun, joka tulee rasituksessa ja helpottaa levossa. Ei kannata ajatella, että ”en ole niin vanha, että tätä kannattaisi tutkia”, Junttila sanoi.

Lue lisää: Salakavala sepelvaltimotauti aiheuttaa äkkikuolemia – älä ikinä ohita tätä oiretta, vaikka olisit nuori

Fakta Sepelvaltimotaudin oireet Sepelvaltimotaudin tavallisin oire on rintakipu, jonka tyypillisiä piirteitä ovat: ■ Alkaa ruumiillisessa rasituksessa (reippaasti liikkuessa tai muussa lihastyössä), mutta voi tulla myös ruokailun jälkeen tai henkisessä rasituksessa. ■ Tuntuu yleensä keskellä rintaa puristavana tai muutoin epämiellyttävänä. ■ Voi säteillä olka- ja käsivarsiin, leukaperiin, selkään lapojen väliin tai ylävatsalle. ■ Yleensä helpottuu levossa ja nitrolääkkeellä muutamassa minuutissa. ■ Oire toistuu samanlaisena. Tällaista rintakipua kutsutaan nimellä angina pectoris. Kivulle on tyypillistä, että se ilmaantuu fyysisessä tai henkisessä rasituksessa toistuvasti ja samanlaisena, mutta helpottaa nopeasti levossa. Aina sepelvaltimotautikipu ei ole näin tyypillistä. Joskus se voi olla luonteeltaan polttavaa tai tuntua ylävatsan puolella. Lähde: Terveyskirjasto

Kannattaa muistaa, että rinnan alueen kiputuntemukset ovat erittäin yleisiä, ja varsinkin nuorilla ja keski-ikäisillä ne johtuvat usein täysin vaarattomista syistä.

Tarkista nämä kolmekymppisenä

Junttila kehotti, että jo kolmikymppisenä kannattaa tarkistaa verenpaine ja kolesterolitasot ainakin kertaalleen, varsinkin jos suvussa esiintyy sepelvaltimotautia nuorella iällä.

Jos verenpaine ja kolesteroli on kunnossa, voi olla joitakin vuosia rauhallisin mielin – ja jos ne ovat koholla, riskitekijöitä päästään hoitamaan ajoissa.

Hoitamalla sepelvaltimotautia hyvin oikeilla elintavoilla ja lääkityksellä sen etenemisen voi jopa pysäyttää kokonaan.

Tällaisesta rintakivusta ei tarvitse huolestua

Sekin kannattaa pitää mielessä, että rinnan alueen kiputuntemukset ovat erittäin yleisiä, ja varsinkin nuorilla ja keski-ikäisillä ne johtuvat usein aivan muista syistä kuin sepelvaltimotaudista.

Terveyskirjaston mukaan seuraavat piirteet viittaavat siihen, että kyseessä ei ole sepelvaltimotauti:

■ Kipu on aika lievää ja ilmenee levossa.

■ Liikkuminen on mahdollista kivusta huolimatta.

■ Kipu jatkuu pitkään tunti- tai päiväkaupalla.

■ Kipu liittyy hengitykseen.

■ Kipu on luonteeltaan terävää ja pienellä alueella vasemmassa kyljessä.