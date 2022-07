Lämpöuupumus voi hiipiä huomaamatta kenelle tahansa – tunnista oireet, jotka vievät potilaita jopa päivystykseen

Lämpöuupumus on alidiagnosoitu tila, kertoo lääkäri.

Tunnetko olosi epämääräisen heikoksi? Lämpöuupumus voi kehittyä kuumalla säällä huomaamatta asteittain.

Pääasiassa tila on Terveyskirjaston mukaan seurausta neste- ja suolavajauksesta, joka johtuu voimakkaasta hikoilusta ja liian vähäisestä juomisesta.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Juha Heino Lääkärikeskus Mehiläisestä kertoo, että lämpöuupumuksesta voi olla kyse, jos olo alkaa kuumalla säällä tuntua uuvahtaneelta.

Tähän ei välttämättä tarvita oleskelua suorassa auringonpaisteessa, vaan tila voi kehittyä esimerkiksi kuumassa asunnossa.

Huomaa merkit

Lämpöuupumuksessa sekä fyysinen että psyykkinen suorituskyky heikkenevät, ja esimerkiksi työtehtävissä voi sattua tavallista enemmän virheitä.

– Oireina saattaa tulla väsymystä, heikotusta ja janon tunnetta, sekä kehon lämpötila voi nousta, Heino kertoo.

– Jos tila etenee vielä pidemmälle, voi tulla myös hyperventilaatio-oireita eli hengityksen tihentymistä, kun kehon tasapaino muuttuu.

Useimmiten lämpöuupumus menee ohi kehoa viilentämällä ja juomalla.

Lämpöuupumuksen oireita ovat:

■ Yleinen heikotus

■ Päänsärky, huimaus

■ Sekavuus, ärtyisyys

■ Ruokahaluttomuus

■ Pahoinvointi, oksentelu

■ Kylmänhikinen, nihkeä iho

■ Hengityksen muutokset, sydämen tykytys

Lähde: Terveyskirjasto

Oireet voivat tulla hiipien

Heino kertoo, että lämpöuupumus on lämpöhalvauksen esitila.

Oireet voivat tulla hiipien niin, että tila voi jatkua pitkäänkin eikä sitä välttämättä itse edes tunnista.

– Lämpöuupumus kehittyy hyvin salakavalasti. Tutkimusten mukaan se on erittäin alidiagnosoitu tila.

Useimmiten lämpöuupumus menee ohi kehoa viilentämällä ja juomalla, mutta se saattaa viedä potilaan myös päivystykseen.

– Saattaa tulla heikotuskohtaus, jonka vuoksi hakeudutaan päivystykseen – ja kun tilaa aletaan tutkia, todetaan, että ei ole mistään sen kummemmasta kyse kuin lämpöuupumuksesta.

Kuka on riskissä?

Herkimmin lämpöuupumus uhkaa niitä, joiden yleiskunto on heikentynyt.

– Vanhuksilla usein on perussairauksia, joiden seurauksena kehon puskurit ovat pienemmät, ja siksi ajaudutaan helposti täydelliseen uupumukseen.

Erikoislääkäri kuitenkin muistuttaa, että lämpöuupumus voi tulla aivan kenelle tahansa iästä riippumatta.

– Tyypillinen tapaus on esimerkiksi lomapäivä Linnanmäellä. Koko päivä kieputaan laitteissa, veden haihtuminen iholta on voimakasta – ja sitten illalla olo on ihan naatti ja päätä särkee.

Ehkäise uupumus ennalta

Parasta ennaltaehkäisyä ovat vaaleat, peittävät vaatteet sekä riittävä oleskelu varjossa ja viileässä tilassa.

– Tärkeää on myös riittävä juominen. Kuumalla säällä keskimäärin kolme litraa nestettä riittää useimmille. Liikaakaan ei pidä juoda, jotta kehon nesteet eivät laimennu.