3 rasvaista herkkua, jotka tekevät hyvää terveydelle – näin paljon niitä voi ja kannattaa syödä

Rasvassa laatu ratkaisee. Elimistö tarvitsee pehmeää eli tyydyttymätöntä rasvaa, joten nauti vaikka grillilohesta kesäpöydässä.

Vältteletkö kaikenlaisia rasvaisia syömisiä ja herkkuja? Vai syötkö niitä laidasta laitaan liiankin kanssa?

Kumpikaan malli ei ole paras mahdollinen. Huomio kannattaa suunnata rasvan laatuun.

Pehmeää rasvaa on tarpeen saada terveyden kannalta riittävästi. Kovan rasvan lähteitä ruokavaliossa tulisi puolestaan rajoittaa.

Pehmeä rasva on suorastaan elintärkeää. Sitä tarvitaan solujen rakennusaineeksi ja energiantuottoon. Rasvan mukana saadaan myös rasvaliukoisia vitamiineja (A, D, E) ja välttämättömiä rasvahappoja.

Listasimme 3 hyvää ja herkullista rasvan lähdettä:

1. Rasvainen kala

Kalassa on pääasiassa pehmeää rasvaa eli kerta- ja monityydyttymättömiä rasvahappoja. Yksi tärkeistä rasvahapoista on omega-3-rasvahappo.

Monityydyttymättömät rasvahapot ovat ihmiselle välttämättömiä. Ne täytyy saada ravinnosta, koska elimistö ei pysty itse valmistamaan niitä.

Erityisen paljon pehmeää rasvaa on lohessa, nieriässä, taimenessa, makrillissa ja sillissä.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee, että kalaa tulisi syödä ainakin kaksi kertaa viikossa. Eri kalalajeja kannattaa vaihdella. Savustettua ja runsassuolaista kalaa tulisi käyttää harvemmin.

Lohi on tyypillinen sushin raaka-aine. Se on myös hyvä D-vitamiinin lähde.

2. Pähkinät

Jos syöt päivittäin kourallisen pähkinöitä, saat monia terveyshyötyjä.

Erityisen hyvää rasvaa sisältävät saksanpähkinät ja pekaanipähkinät. Myös para-, pistaasi-, hassel-, cashew- ja makadamiapähkinöissä on paljon pehmeää rasvaa.

Terveyshyödyt säilyvät parhaiten kokonaisissa pähkinöissä, koska rasvahapot tuhoutuvat herkästi. Käsittelemättömät pähkinät ilman suolaa ja kuorrutusta ovat terveellisimpiä.

Kourallinen eli noin 30 grammaa maustamattomia pähkinöitä päivässä on sopiva ja suositeltava määrä. Sillä saa terveyshyödyt, mutta energiansaanti ei nouse liian korkeaksi.

Saksanpähkinä on rasvahappokoostumukseltaan ainutlaatuinen. Se on ainoa pähkinä, joka sisältää runsaasti omega-3-rasvahappoihin kuuluvaa alfalinoleenihappoa.

3. Avokado

Avokadossa on monityydyttymättömiä rasvoja sekä kuituja, magnesiumia ja kaliumia. Ne tiedetään terveellisiksi, ja ne voivat pienentää sydänoireiden vaaraa.

Säännöllisesti avokadoja syövät voivat tutkimuksen mukaan välttyä sydän- ja verisuonitaudeilta muita todennäköisemmin.

– Avokadossa on hyvä rasvakoostumus, joten se on ihan hyvä lisä täydentämään päivittäistä pehmeiden rasvojen saantia. Omega-3 -rasvahappoja siinä on kuitenkin melko vähän, joten ainoana rasvanlähteenä sitä ei kannata käyttää, ravitsemusterapeutti Kati Laine sanoi aiemmin jutussamme.

Avokadoa kannattaa Laineen mukaan ajatella nimenomaan rasvanlähteenä, ei kasviksena. Avokado sisältää nimittäin melko runsaasti energiaa.

– Yhdessä avokadossa on noin 1,5 ruokalusikallista rasvaa, joten yhden voi hyvin syödä päivässä, jos ei käytä esimerkiksi salaatinkastikkeita. Toki tämä riippuu jokaisen energiantarpeesta.

Turvaa riittävä pehmeän rasvan saanti Käytä päivittäin kasviöljyä, esimerkiksi kastikkeena salaatissa

Suosi leipärasvana vähintään 60 % rasvaa sisältävää sydänmerkittyä tuotetta

Käytä ruoanvalmistuksessa juoksevaa kasviöljyä ja juoksevaa margariinia

Nauti 2–3 viikoittaisella aterialla kalaa ja mereneläviä

Syö maustamattomia pähkinöitä, siemeniä ja manteleita noin 2 ruokalusikallista (30 g) päivässä.

Pehmeiden rasvojen sopivalle päivittäiselle määrälle on mahdotonta asettaa tarkkaa rajaa. Tämä johtuu siitä, että myös pehmeissä rasvoissa on paljon energiaa ja ihmisten energiantarve vaihtelee aktiivisuuden, koon, iän ja sukupuolen mukaan.

Kaikille sopiva ohjenuora on kuitenkin se, että kaksi kolmasosaa ruokavalion rasvoista pitäisi olla pehmeitä rasvoja.

Vältä kovaa rasvaa

Kovalla rasvalla ei ole kehossa mitään korvaamattomia tehtäviä. Runsas kovien rasvojen nauttiminen muun muassa suurentaa veren kolesterolipitoisuutta.

Kovaa rasvaa on lihassa ja maidossa. Kasviperäiset kookos- ja palmuöljy sisältävät niin ikään paljon kovaa rasvaa.

Myös transrasvat ovat kovia rasvoja. Niitä syntyy, kun kasviöljyä tai kasvirasvoja kovetetaan.

Kovaa rasvaa ja transrasvoja saadaan usein piilorasvana. Niitä on valmistuotteissa ja eineksissä kuten pussikeitoissa, kalapuikoissa, ranskalaisissa perunoissa, kekseissä, leivonnaisissa ja makeisissa.

Lähteitä: Sydänliitto, Ylilääkäri André Heikius, Fineli.fi, Ruokavirasto.fi, THL