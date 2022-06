Turkulaisen biolääkeyrityksen tutkimuksissa parhaat tulokset saavutettiin ihosyövän sekä sappiteiden ja sappirakon syöpien hoidossa.

Suomalainen kliinisen vaiheen biolääkeyritys Faron Pharmaceuticals on raportoinut lupaavia syövän hoitoon liittyviä tutkimustuloksia. Faron on tutkinut syövän täsmäimmunoterapiaa, joka kulkee nimellä bexmarilimab.

Immunoterapialla tarkoitetaan lääkehoitoja, joilla elimistön oma immuunipuolustusjärjestelmä aktivoidaan hyökkäämään syöpäsoluja vastaan.

Tutkimuksessa oli selvitetty hoidon vaikutusta erityisesti vaikeasti hoidettaviin kasvaimiin, niiden etäpesäkkeisiin tai leikkauskelvottomiin kiinteisiin kasvaimiin.

Yhtiön tutkimustulokset osoittavat, että bexmarilimab-hoidosta hyötyneistä potilaista 65 prosenttia oli elossa vielä vielä vuoden seuranta-ajan jälkeen. Sen sijaan niistä potilaista, jotka eivät saaneet terapiasta hoitovastetta, elossa oli vain 11 prosenttia.

Analyysi kattoi 90 potilasta. He olivat saaneet vähintään kolme hoitojaksoa, ja heidän kasvaimensa kuvannettiin neljännen jakson kohdalla sekä myöhemmin 12 kuukauden seurantajakson aikana.

Parhaimmat tulokset saavutettiin melanoomassa eli ihosyövässä sekä sappiteiden ja sappirakon syövissä. Näistä potilaista kaikki olivat vuoden seurannan jälkeen elossa.

Suomalaishoidot on huomioitu myös maailmalla. Amerikkalaisen onkologia- eli syöpätutkimusjärjestö ASCO:n vuosikokouksen yhteydessä raportoitujen tulosten mukaan noin 30–40 prosenttia melanooma-, maksasyöpä-, mahasyöpä- ja rintasyöpäpotilaista sekä sappiteiden ja -rakon syöpäpotilaista hyötyi bexmarilimab-hoidosta.

Hoidosta hyötyneet potilaat pystytään tutkimuksen mukaan erottamaan muista verikokeen ja kasvaimen koepalan avulla.

Faronin lääketieteellinen johtaja Marie-Louise Fjällskog pitää tuloksia tärkeänä merkkipaaluna.

– Hoidosta hyötyneiden potilaiden merkittävästi pidempi elinaika on erittäin rohkaiseva tulos varsinkin näin monessa vaikeassa syövässä.Tulokset myös tukevat käsitystämme, että bexmarilimab yksinään voi lisätä eloonjääntimahdollisuuksia, joilla on erilaisia aiempien hoitojen aikana pitkälle edenneitä kasvaimia.

Lue lisää: Ihmelääke paransi 12 potilasta – syöpä­lääkäri: ”Tulos on ennen­näkemättömän hieno”

Ilta-Sanomien haastattelema tutkijaprofessori Juha Klefström näkee Faronin tutkimustulokset signaalina sille, että myös perustason syöpätutkimusta on kannattavaa rahoittaa.

Suomen syöpäinstituutin tutkijaprofessori Juha Klefström kuvailee tutkimustuloksia IS:lle merkittävinä.

– Tämä on ensimmäinen merkittävä avaus sellaisen suomalaisen kliinisen tutkimuksen alueella, jossa juuri immunoterapian lääke on tutkimuksen kohteena, hän kehuu.

Hän taustoittaa immunoterapian olevan muutenkin suosittu tutkimusala tällä hetkellä. Se on hänen mukaansa viime vuosina ottanut suuria harppauksia ja osoittanut lupaavia tuloksia syöpätutkimuksessa.

– Suomi ole kovin usein ollut ensimmäisenä kehittämässä uusia syöpälääkkeitä. Siksikin on hienoa, että Suomi on nyt Faroninkin tutkimuksen ansiosta päässyt immunoterapiakehityksen kärkeen.

Klefström avaa, mitä tutkimuksessa seuraavaksi kannattaisi hänen mielestään ottaa huomioon.

– Yksi tärkeä asia on se, että tutkimuksessa määritetään, minkälaisiin syöpiin lääke parhaiten tehoaa. Sitten on myös syytä erotella, millaiset tekijät jonkun syöpätyypin, kuten vaikka melanooman, sisällä tekijät ennustavat parhaita tuloksia.

Hän huomauttaa myös, että toistaiseksi potilasmäärä on ollut suppea. Se on toisaalta normaalia, kun tutkimus on vielä tässä vaiheessa.

– Sitä mukaa, kun potilaita tulee tutkimukseen lisää, lisääntyy myös data hyödyistä. Ja hyödyillä tarkoitetaan sitä, väheneekö syövän kehittyminen ja hidastuuko sen leviäminen.

Myöhemmät tutkimusvaiheet tuovat professorin mukaan myös painavampaa pohjaa sille, kuinka pitkän aikavälin vaikutuksia hoidolla saadaan.

– Toisin sanoen, kuinka moni potilas on hengissä vielä vaikkapa viiden vuoden seurannan jälkeen.

Liikaa tuloksista ei pidä kuitenkaan vielä innostua, professori toppuuttelee.

– Helposti se menee niin, että alkuvaiheen hyvistä tuloksista riehaannutaan liikaa, ja myöhemmissä vaiheissa tulee sitten kylmiä suihkuja. Mutta seuraan tutkimusta kyllä mielenkiinnolla ja positiivisin mielin.

Lisäksi Klefström muistuttaa Faronin tulosten olevan tärkeä signaali sille, miten myös perustason syöpätutkimusta on viisasta rahoittaa. Viime vuosina on kirjoitettu syöpätutkimuksen niukkenevista resursseista.

– On upeaa, että Suomessa onnistuttu kehittämään lääke ja viemään se tutkimuksessa näinkin pitkälle. Näitä tuloksia ei kuitenkaan saada ilman kattavaa perustason tutkimuksen rahoitusta. Toivotaan, että tulokset näyttävät mallia tuleville rahoittajille.