Ihmelääke paransi 12 potilasta – syöpä­lääkäri: ”Tulos on ennen­näkemättömän hieno”

5–10 prosentilla peräsuolisyöpään sairastuneista on kasvainkudoksessa tietty ominaisuus. Heille uusi tutkimustulos on erittäin lupaava.

Julkaistun tutkimuksen heikkoudet ovat siinä, että potilasryhmä oli spesiaali. Mutta tälle ryhmälle tulos on erittäin lupaava.

Tulokset uuden syöpälääkkeen käytöstä peräsuolisyövän hoitoon ovat dramaattisen hyvät, mutta tarvitaan vielä lisää tutkimusta, sanoo syöpätautien erikoislääkäri Tuomo Alanko uudesta ”ihmelääkkeestä”.

Tuoreessa tutkimuksessa peräsuolisyöpää sairastaneet kokivat ehkä lähes ihmeparanemisen kokeellisen lääkehoidon jälkeen. Kaikilta koehenkilöiltä katosi syöpäkasvain.

Julkaistun tutkimuksen heikkoudet ovat Alangon mukaan siinä, että potilasryhmä oli spesiaali.

” Ominaisuus koskee peräsuolisyöpäpotilaista 5–10 prosenttia.

Tutkimukseen osallistui 12 peräsuolisyöpää sairastavaa koehenkilöä. Heidän kasvainkudoksessaan oli tietty ominaisuus: mikrosatelliitti-instabiliteetti.

– Ominaisuus koskee peräsuolisyöpäpotilaista 5–10 prosenttia eli ominaisuus löytyy vain pieneltä osalta peräsuolisyöpään sairastuneista.

Tälle pienelle ryhmälle tulos on erittäin lupaava, Alanko kehuu.

Koehenkilöillä oli peräsuolensyöpä, joka ei ollut lähettänyt etäpesäkkeitä, mutta oli paikallisesti edennyt.

Jos potilaita olisi hoidettu perinteisesti, heidän hoitonsa olisi käsittänyt sädehoitoa, sytostaatteja ja leikkauksen. Osalla olisi jatkettu leikkauksen jälkeen sytostaattihoitoa.

Tutkimuksessa oli tarkoituksena, että potilaille annetaan ensin kokeellista lääkitystä ja sen jälkeen edetään perinteisiin hoitoihin.

Tutkimuksessa syöpää sairastuneille annettiin dostarlimabi-nimistä lääkettä.

Lääkehoidosta tuli niin loistava tulos, että kasvain katosi potilaiden peräsuolesta kokonaan eikä koehenkilöille tarvinnut enää antaa muita hoitoja.

Tuomo Alangon mukaan tulosta tulkitessa on hyvä huomioida, että tutkimusaineisto on pieni. Julkaisussa on 12 potilasta ja kongressissa näytettiin tulokset 14 potilaasta.

Alanko muistuttaa lisäksi, että seuranta-aika oli melko lyhyt, minimissään kuusi kuukautta. Oli potilaita, joita oli seurattu kuusi kuukautta, ja potilaita, joita oli seurattu pidempään.

– Kun on kyse potilasryhmästä, jolla pyrittäisiin joka tapauksessa pysyvästi parantavaan hoitoon vanhoillakin menetelmillä, onko seuranta-aika riittävän pitkä. Kuinka monelle heistä tulee sairauden uusiutuminen vuosien kuluessa, sitä ei vielä tiedetä.

” Tulos on niin loistava, että näinkin pienellä potilasaineistolla voi tehdä päätelmiä.

Tulos on tässä vaiheessa hämmästyttävän hyvä, Tuomo Alanko lisää.

– Tulos on niin loistava, että näinkin pienellä potilasaineistolla voi tehdä päätelmiä.

Mikrosatelliitti-instabiliteetti liittyy muun muassa periytyvään suolistosyöpään.

Jos lääkkeestä muodostuu hyväksytty peräsuolisyövän hoito, ryhdytään Alangon mukaan diagnoosivaiheessa aina otettavasta kasvainkudosnäytteestä testaamaan heti mikrosatelliitti-instabiliteetti. Samalla selviää, voidaanko lääkehoitoa käyttää.

Tutkimuksessa testattu dostarlimabi-lääke ei ole täysin uusi lääke.

Lääke on virallisesti hyväksytty syöpälääke, sitä käytetään tällä hetkellä tietyntyyppisen kohdun limakalvosyövän hoitoon. Kyseisessä syöpätaudissa voi myös olla mikrosatelliitti-instabiliteettia.

Peräsuolisyöpä olisi lääkkeelle uusi mahdollinen käyttöalue.

– Peräsuolisyövässä tämä tulos on kyllä ennennäkemättömän hieno.

Tuomo Alanko sanoo, että immunologiset hoidot ovat olleet nopeasti kehittyvä syöpälääkinnän muoto. Tulokset ovat olleet osassa hienoja.

Kaikissa syövissä ei kuitenkaan ole löytynyt ratkaisun avaimia lääkeaineryhmästä.

– On useita sellaisia syöpiä, joissa immunologiset lääkkeet eivät kovin hyvin tehoa.

” Vielä tarvittaisiin lääke, joka tehoaisi kaikkeen.

Alangon mukaan voidaan sanoa, että syövän hoidon kenttä fragmentoituu eli pirstaloituu. On pieniä potilasryhmiä, joissa tulokset ovat erinomaisia ja mullistavia.

Vastaavia esimerkkejä on sekä immunologisten lääkkeiden että täsmälääkkeiden puolelta. Niille on yhteistä se, että tarvitaan ensin tarkka analyysi, jotta löydetään tietty potilasryhmä, joka saa hoidosta superhyödyn.

Käytännössä pieni potilasryhmä saa superhyödyn.

– Vielä tarvittaisiin lääke, joka tehoaisi kaikkeen. Tällä hetkellä lääkehoito etenee niin, että löytyy pieniä ryhmiä, joille voidaan antaa erityisen tehokasta lääkehoitoa. Toivon mukaan kun ryhmiä löytyy lisää, hyöty koskee entistä suurempaa osaa syöpää sairastavista.