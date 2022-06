Yhdysvallat käyttää kolme kertaa enemmän rahaa syöpähoitoihin – mutta tulokset ovat silti huonompia kuin Suomessa

Yhdysvallat käyttää vuositasolla syöpähoitoihin keskimäärin 505 euroa per kansalainen. Suomessa summa on 155 euroa.

Yhdysvalloissa on tarjolla parhaat ja uusimmat syöpähoidot ja niihin kuluu myös huomattavasti enemmän rahaa kuin muissa varakkaissa maissa. Tästä huolimatta Yhdysvaltojen hoitotulokset ovat muihin länsimaihin verrattuna keskitasoa. Suomeen verrattuna kulut ovat kolminkertaiset ja tulokset jopa hieman huonompia, tuore tutkimus osoittaa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 22 varakasta maata ja vertailun perusteella syöpähoitoihin kuluu eniten rahaa Yhdysvalloissa.

Yhdysvallat käyttää vuositasolla syöpähoitoihin keskimäärin 505 euroa per kansalainen, mikä on huomattavasti enemmän kuin muiden analyysissa mukana olleiden maiden keskimääräinen 255 euroa per kansalainen. Suomessa summa on 155 euroa.

Rahallisesta panostuksesta huolimatta Yhdysvalloissa syöpään menehtyy keskimäärin 86 henkilöä sadastatuhannesta, mikä on enemmän kuin Itävallassa, Islannissa, Japanissa, Koreassa, Sveitsissä ja Suomessa. Suomessa syöpään menehtyy keskimäärin 84 henkilöä sadastatuhannesta, vaikka syöpähoitoihin käytetään huomattavasti vähemmän rahaa.

Tulokset pysyivät samanlaisina senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin tupakointi. Tupakointi on pitkään ollut vähäisempää Yhdysvalloissa kuin muissa saman tulotason maissa, mikä vaikuttaa syöpälukuihin. Tässäkin analyysissa Suomi pärjäsi hieman Yhdysvaltoja paremmin.

Tutkimus julkaistiin JAMA Health Forum -lehdessä.