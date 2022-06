Mullistus syöpähoidoissa? Kaikki kokeellista lääkettä saaneet potilaat parantuivat

Syöpälääkäreiden mukaan tutkimus pitäisi tehdä isommalle ryhmälle.

Peräsuolen syöpää sairastaneiden koeryhmä koki ihmeparanemisen, kun heidän syöpänsä katosi kokeellisen hoidon jälkeen.

Koeryhmän 12 potilasta käytti Dostarlimab-nimistä lääkettä noin kuuden kuukauden ajan. Kaikilla koehenkilöillä syöpä oli samassa vaiheessa. Syöpä oli edennyt peräsuolessa, mutta se ei ollut levinnyt muualle kehoon.

Lääkkeessä on laboratoriossa tuotettuja molekyylejä, jotka toimivat korvaavina vasta-aineina ihmiskehossa.

Lääke paljastaa syöpäsolut, auttaa ihmisen immuunijärjestelmän tunnistamaan syöpä ja tuhoamaan syöpäsolut.

Lääkettä annettiin potilaille kolmen viikon välein kuuden kuukauden ajan. Yksi lääkeannos maksoi noin 11 000 dollaria eli noin 10 300 euroa.

Koehenkilöitä tutkittiin puoli vuotta kokeen päättymisen jälkeen. Lääkehoidon seurauksena syöpä hävisi kaikilta.

Tutkimuksesta New England Journal of Medicine -lehteen kirjoittanut tohtori Luis A. Diaz arvioi New York Timesissa, ettei hän tiedä muita tutkimuksia, joissa hoito tuhoaa syövän täysin jokaisesta potilaasta.

– Uskon, että tämä on ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu syövän historiassa.

Syöpäpotilaat olivat elämänsä aikana kokeneet monia uuvuttavia hoitoja, kertoo New York Times. He olivat saaneet sädehoitoa, kemoterapiaa, leikkaushoitoja.

He olivat tulleet tutkimukseen ja ajatelleet, että he joutuvat kokemaan taas rankkoja hoitoja. Kukaan ei odottanut syöpäkasvainten katoavan.

– Onnenkyyneleitä oli paljon, kertoo lehdessä tohtori Andrea Cercek, joka on yksi tutkimuksen kirjoittajista New England Journal of Medicine -lehdessä.

Lääkettä arvioivat syöpätutkijat sanovat medialle, että hoito näyttää lupaavalta.

Heidän mukaansa tarvitaan kuitenkin vielä laajempi tutkimus, jossa lääkettä testataan useammalla potilaalla.

Lääke vaatii lääkäreiden mukaan usean vuoden lisätutkimukset.