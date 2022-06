Eeva, 39, tietää, että suolistosyövän voi saada myös nuorena – ”En voi valita sairautta, mutta sen voin, miten suhtaudun siihen”

Eeva on elänyt erilaisten suolistosairauksien kanssa nuoruudestaan saakka.

Eeva seuraa sosiaalisessa mediassa muiden suolistosyöpään sairastuneiden elämää. ”Sieltä tulee tosi paljon toivoa. Vaikka joidenkin syöpä on parantumaton, elämä on silti ihan tavallista.”

Taistelusta Eeva, 39, ei halua puhua. Eikä siitä, että pitäisi olla koko ajan reipas. Syöpä on sairaus – ja sairastamiseen kuuluu, että välillä on huonoja päiviä, välillä hyviä.

Eeva sairastaa suolistosyöpää. Hän sai diagnoosin marraskuussa 2019.

– Olen ajatellut niin, että en voi valita sairautta, mutta sen voin, miten sairauteen suhtaudun, Eeva sanoo.

Elämä jatkuu, päivä kerrallaan. Tulevasta ei kukaan tiedä.

– Jos jäisin sohvalle itkemään, olisi sama vaikka kuolisin heti.

Eteenpäin katsova asenne kumpuaa osaltaan siitä, että Eeva elänyt kroonisen sairauden kanssa nuoruudestaan saakka. Hänellä todettiin lukioikäisenä haavainen paksusuolentulehdus.

” Se oli henkisesti minulle iso juttu.

Pahenemisvaiheita on ollut useita, muun muassa jokaisen raskauden jälkeen. Ne ovat vaatineet sairaalahoitoa.

– Hetkessä eläminen on selkärangassa. Kukaan muu ei voi minua nostaa paitsi minä itse.

Kaikki tunteet Eeva ottaa silti vastaan. Pelon, katkeruudenkin.

– Silloin käyn lenkillä, märehdin, itkeskelen tai soitan kaverille. Siitä se sitten taas lähtee.

Kynnys hakea keskusteluapua on Eevalla matala. Hän saanut tukea niin ammattilaisilta kuin ystäviltäänkin, mutta tärkein tukipilari on aviopuoliso. Pari käy yhdessä lenkillä, laittaa ruokaa, touhuaa kolmen lapsen kanssa ja keskustelee asioista.

– Hän on tosi paljon läsnä ja kuuntelee. Voimme puhua ihan kaikesta. Hän on oikeastaan paras kaverini.

Ensimmäisen leikkauksen jälkeen puoliso osti Eevalle joululahjaksi urheilukerraston.

– Se oli henkisesti minulle iso juttu. Merkki, että nyt jatketaan eteenpäin, ei ruveta potilaaksi.

Lapset pärjäävät elämässään kyllä, tuli mitä tuli, Eeva uskoo.

– He ovat ulospäin suuntautuneita, heillä on ystäviä ja he harrastavat liikuntaa. Se on minusta lohdullista. Minulla on levollinen olo, koska tiedän, että he selviävät.

Pojat ovat tavallaan jo tottuneetkin siihen, että äiti on välillä kipeä ja sairaalassa.

Suolistosyöpä Suolistosyöpä tarkoittaa paksu- ja peräsuolen syöpiä.

Suomessa suolistosyöpä on naisten ja miesten toiseksi yleisin syöpätauti.

Riski sairastua suolistosyöpään kasvaa iän myötä. Sairastuneiden keski-ikä on noin 65 vuotta.

Suolistosyövän oireet puuttuvat alussa usein kokonaan tai ne ovat epämääräisiä.

Yleisiä oireita ovat erilaiset vatsan toimintahäiriöt, kuten vatsakipu, ummetus, vaihteleva ripuli ja ulostamisvaikeus. Sairastuneella voi olla myös ulostamispakkoa, limaisia ja niukkoja ulosteita tai vatsan turvottelua ja kouristelua.

Suolistosyöpäseulontoihin kutsutaan tänä vuonna 60–68-vuotiaat. Seulonta laajenee tulevina vuosina. Vuoteen 2031 mennessä seulontaan kutsutaan kaikki 56-74-vuotiaat.

Suolistosyövän ennuste on sitä parempi mitä varhaisemmassa vaiheessa tauti löydetään ja hoidetaan. Potilaista 90 prosenttia on elossa viiden vuoden kuluttua, jos syöpä löydetään silloin kun se on rajoittunut suolen seinämään. Lähde: Suomen Suolistosyöpäyhdistys Colores

Kasvain paljastui yllättäen

Se tuli aivan äkkiä noin kaksi vuotta sitten. Paha olo, joka sai Eevan oksentamaan rajusti pitkin vessan seiniä.

Eeva oli yksin kotona, mutta sai kutsuttua ambulanssin. Hän oli saanut suolitukoksen. Leikkaus paljasti, että suolessa oli kasvain.

– Kuolen nyt, Eeva muistelee ajatelleensa.

Ajatus oli sama silloin, kun syöpä uusiutui viime helmikuussa. Syöpä yllätti.

– Alkushokki oli kova molemmissa. Käperryin siihen muutamaksi viikoksi. Piti käydä läpi oma suru ja prosessi.

Sitten Eeva alkoi puhua miehensä ja ystäviensä kanssa.

– Totesimme, että nyt tulee leikkaus ja hoidot ovat käynnissä, joten katsotaan. Mennään yksi askel kerrallaan.

” Muutama päivä hoitojen jälkeen minulla on kylmäarkuutta.

Eevan molemmat leikkaukset onnistuivat, mutta toisen leikkauksen jälkeen suoleen jäi vielä syöpäsoluja.

Tilannetta seurataan, ja Eeva saa joka kolmas viikko biologisen lääkkeen sairaalassa. Sen lisäksi hän saa sytostaattihoitoja.

– Muutama päivä hoitojen jälkeen minulla on kylmäarkuutta. Jääkaapille pitää mennä hanskat kädessä, enkä voi juoda mitään kylmää. Mutta hiukset ovat yhä päässä, ja toistaiseksi on mennyt hyvin.

Juuri nyt Eeva on kesälomalla, jota edelsi useiden kuukausien mittainen sairausloma.

– Pelaan salibandyä ja aloitin juuri telinevoimistelun. Tarkoitus on palata kesän jälkeen osa-aikaisena töihin.

Tarkemmin asia selviää heinäkuussa olevan kontrollikäynnin jälkeen.

Porrastreeni auttaa Eevaa purkamaan tuntojaan ja pitämään kehoa kunnossa.

Liikunta on Eevalle tapa pitää huolta mielen ja kehon hyvinvoinnista. Jos pää alkaa vatvoa vaikka ajatusta ”miksi juuri minulle kävi näin”, liikkeelle lähteminen helpottaa.

– Huomenna minulla on hoitopäivä, ja sanoin juuri miehelle, että pitää mennä vetämään vähän porrastreeniä.

Sählyn pelaaminen on myös sosiaalinen tapahtuma, ja pelikavereiden kanssa on aina kiva vaihtaa kuulumisia.

Oma aika arvokasta

Vointi voi vaihdella, mutta elämä ei Eevan mukaan lopu syöpädiagnoosiin. Hän luonnehtii itseään positiiviseksi realistiksi.

– Voi olla, että lääkkeet tehoavat hyvin tai voi tulla jokin uusi lääke, joka tehoaa. En halua vaipua synkkyyteen.

” Minulla on mahdollisuus valita, miten aikaani käytän.

Eeva ei myöskään enää halua kuluttaa aikaansa asioihin, joita hän ei aidosti halua tehdä.

– Aika on arvokasta, joten miksi vääntää sellaista, joka ei tuo hyvää fiilistä. Minulla on mahdollisuus valita, miten aikaani käytän.

Kesäkuisena päivänä Eevan mielessä on syöpää enemmän se, pääseekö hän jo seuraavana päivänä laskemaan perheensä kanssa veneen vesille.

Lue lisää: Mira, 44, sairastaa parantumatonta suolistosyöpää, joka ei alussa aiheuttanut mitään oireita

Lue lisää: Suolistosyöpä yleistyy nopeasti – tietty oire kertoo usein, että kyse on syövästä eikä vatsavaivoista

Lue lisää: Suolistosyöpien seulonta laajenee – yksi oire erottaa syövän vatsavaivoista

Lue lisää: Ihmelääke paransi 12 potilasta – syöpä­lääkäri: ”Tulos on ennen­näkemättömän hieno”