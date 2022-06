Millaisista vatsaongelmista kannattaa kertoa lääkärille? 5 oiretta – yksi on vakava hälytysmerkki

Pitkään jatkuneiden vatsavaivojen takia kannattaa aina käydä lääkärin vastaanotolla.

Pelkkien oireiden perusteella on mahdotonta erottaa vatsavaivoja toisistaan.

Koko ajan joutuu ravaamaan pytyllä – tai sitten mitään ei tule ulos. Turvottaa, kipuilee, kaasuttaa.

Vatsa ja suolisto voivat oireilla monin eri tavoin. Osa oireilusta on ikävää, mutta harmitonta.

Mikäli vatsavaivat häiritsevät jokapäiväistä elämää, ei tutkimuksiin hakeutumista tulisi vältellä. Esimerkiksi vaaraton ärtyvän suolen oireyhtymä voidaan diagnosoida vasta, kun muut mahdolliset suolistosairaudet on suljettu pois.

Tässä viisi mahdollista vatsa- ja suolistovaivaa sekä tietoa siitä, mistä ne voivat johtua:

1. Ripuli

Lyhytkestoisen ripulin yleisimpiä aiheuttajia ovat norovirus ja tavallista flunssaa aiheuttavat hengitystievirukset. Oireet alkavat yleensä äkillisesti. Aluksi ripuli on runsasta ja siihen liittyy vatsakipuja, kuumetta, pahoinvointia ja oksentelua.

Ripuli rauhoittuu tavallisesti itsestään muutamissa päivissä. Lääkäriin on syytä mennä, mikäli ripuli tai kuume eivät hellitä 2–3 päivän kuluessa, oireet ovat rajuja tai ulosteessa on verta.

” Jatkuva ripuli on hälyttävä oire.

Yli kolme viikkoa jatkuneen ripulin vuoksi kannattaa myös hakeutua lääkäriin. Jos ripuli on veristä tai sen joukossa on verta, on tutkimuksiin syytä mennä viivyttelemättä. Veriripuli voi olla vakavan suolisairauden merkki.

– Jatkuva ripuli on itsessään hälyttävä oire. Se voi olla merkki jonkinlaisesta tulehduksesta tai imeytymishäiriöstä suolistossa: esimerkiksi jonkin mikrobin tai tulehduksellisen suolistosairauden aiheuttamasta, gastroenterologi Jari Koskenpato sanoi aiemmin jutussamme.

Kun ripuli ei ole veristä, taustalla on usein toiminnallinen syy, kuten ärtyvän suolen oireyhtymä tai esimerkiksi laktoosi-intorelanssi tai keliakia. Ripulia voi tulla myös liiasta sorbitolin tai ksylitolin syömisestä.

2. Ummetus

Ummetuksella tarkoitetaan suolen tyhjenemistä harvemmin kuin kolme kertaa viikossa tai sitä, että ulostaminen on ulosteiden kiinteyden vuoksi vaikeaa.

Ummetus voi johtua esimerkiksi siitä, että on saanut liian vähän liikuntaa, kuituja tai nestettä. Ummetuksen kehittymiseen vaikuttaa sekin, pääseekö suoli toimimaan halutessaan.

” Jos ummetus ja ripuli vaihtelevat, se viittaa usein ärtyvään suoleen.

Ummetus on myös yksi toiminnallisten vatsavaivojen oire. Myös joidenkin sairauksien –kuten kilpirauhasen vajaatoiminnan – yksi oire voi olla ummetus.

Pitkittyvä ummetus on yleensä merkki siitä, että jossain on jotain pielessä. Vaikka ummetus ei olisikaan sairauden oire, hidas suolen toiminta alkaa aiheuttaa haittoja. Kroonistuva ummetus synnyttää suolen seinämään pullistumia.

– Jos ummetus ja ripuli vaihtelevat, se viittaa usein ärtyvään suoleen. Yhdellä syy ärtyvän suolen oireisiin johtunee suoliston hermotuksesta, toisella bakteerikannasta ja kolmannella yliherkkyydestä joitakin ruoka-aineita kohtaan, gastroenterologi Jari Koskenpato kertoi.

Herkkä vatsa reagoi oikuttelemalla esimerkiksi tiettyihin ruoka-aineisiin, stressiin ja unen puutteeseen. Lääketieteellisesti herkkä vatsa -termi viittaa toiminnallisiin vatsavaivoihin, joiden taustalla ole mitään tiettyä sairautta.

3. Verta ulosteessa

Veri ulosteessa on hälytysmerkki numero yksi. Silloin on heti syytä hakeutua tutkimuksiin.

Verinen uloste voi olla merkki joko haavaisesta paksusuolen tulehduksesta tai suoliston kasvaimesta.

Oire, joka usein erottaa suolistosyövän esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhtymästä tai muista vatsavaivoista, on juuri verenvuoto. Verenvuoto peräsuolesta on kirkkaanpunaista, mutta verenvuoto syvemmältä paksusuolesta voi näkyä erittäin tummana, lähes mustana ulosteena.

Aina verikään ei kuitenkaan ole merkki vakavasta sairaudesta. Joskus kirkkaanpunainen veri ja kipu peräaukon seudussa ovat merkkejä peräaukon haavaumasta, joka sinällään on vaaraton.

4. Turvotus ja ilmavaivat

Lähes jokainen on joskus kokenut, miltä tuntuu, kun vatsa on täynnä ilmaa.

Liiallinen suolikaasun muodostuminen johtuu useimmiten syödystä ruoasta. Jos epäilet selkeästi jotakin tiettyä ruoka-ainetta, kuten palkokasveja, kaalia tai laktoosia, kokeile jättää kyseinen ruoka-aine pois lautaselta. Helpottaako?

” Vatsa turposi niin, että se oli ihan krampissa.

Parikymppinen Ilona kertoi jutussamme kärsineensä vuosia kovista vatsavaivoista.

– Vatsa turposi niin, että se oli ihan krampissa. Mikään muu ei auttanut kuin se, että päästin ilmat pihalle, otin lääkkeen ja makasin kylkiasennossa.

Ilonan diagnoosi oli lopulta ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS). Suolessa ei silloin ole selkeää vikaa, mutta sen toiminta on häiriintynyt.

Ilona syö fodmap-ruokavalion mukaisesti, mutta soveltaen. Esimerkiksi sipuli ja palkokasvit eivät kuulu ruokavalioon ollenkaan, koska niistä Ilona saa edelleen oireita.

Ruokavaliossa kartetaan hiilihydraatteja, jotka imeytyvät heikosti, alkavat käydä ja aiheuttavat turvotusta, ilmavaivoja ja kipua. Näitä hiilihydraatteja pois jättämällä ärtyvän suolen oireet voivat helpottua. Fodmap-dieetillä vältettäviä ruokia ovat esimerkiksi vehnä, ruis, ohra, pavut, sipulit, sienet ja kaalit.

5. Närästys

Vaarattomat vatsaoireet ovat usein kausittaisia ja vaihtelevia. Jos vaiva vain pahenee pahenemistaan, lääkäriin on syytä mennä.

Närästyksellä tarkoitetaan rintalastan takana tuntuvaa poltetta ja kirvelyä. Toisinaan siihen liittyy happaman nesteen nousu ylös.

Satunnainen runsaisiin tai rasvaisiin aterioihin, suklaan syöntiin tai kahvin ja alkoholin juontiin liittyvä närästys on tavallista.

Jos vaikeita närästysoireita on vähintään kerran viikossa tai lievempiä vaivoja vähintään kaksi kertaa viikossa, taustalla on refluksitauti. Siihen voi liittyä närästyksen lisäksi myös muita oireita, kuten nielemiskipua, palan tunnetta kurkussa ja yskää.

Ajoittaisen närästyksen vuoksi ei tarvitse hakeutua lääkäriin. Närästystä voi vähentää ja lievittää kotikonstein esimerkiksi välttämällä ärsyttäviä ruokia.

Jos itsehoito ei auta, närästystä esiintyy useita kertoja viikossa ja sitä jatkuu pitkään, on syytä mennä tutkimuksiin.

