10 syytä selkäkipuun – hoitoon on kiire, jos näitä ilmaantuu

Suurin osa ihmisistä kärsii selkäkivuista elämänsä aikana. Syy voi olla yllättäväkin.

Vain harva välttyy elämänsä aikana selkäkivuilta. Yleensä kipu paranee itsestään muutamassa päivässä tai viikossa. Jos tietää, mikä selkäkivun aiheutti, uusimisriskiä pystyy itse pienentämään.

Alaselkäkipu on vaivoista yleisin. FinTerveys 2017 -tutkimuksessa 44 prosenttia miehistä ja 48 prosenttia naisista raportoi alaselkäkipua ”30 viime päivänä aikana”.

Useimmiten kivun tarkkaa syytä ei saada selville. Fysiatrian erikoislääkärin Timo Pohjolaisen mukaan kipujen taustalta on tavallisesti jokin välilevyongelma.

Hän kertoo, että rappeumamuutoksia alkaa näkyä jo 30 ikävuoden jälkeen. Ei siis ihme, että selkävaivat ovat niin yleisiä, että jopa 80 prosenttia kokee niitä jossain elämänsä vaiheessa.

Välilevyjen ikääntyminen ja rappeutuminen nopeutuu, jos tekee hyvin raskasta työtä, työasennot ovat huonoja ja liikunta jää vähiin. Myös selän tapaturmat sekä lihavuus ja tupakointi rappeuttavat välilevyjä.

Joskus selässä tuntuva kipu voi olla pahanlaatuisen sairauden oire. Silloin kipu vaivaa myös levossa ja öisin. Rappeumaperäisissä oireissa taas lepoasento yleensä helpottaa kipua.

Timo Pohjolainen käy läpi, millaisia erilaisia syitä selkäkivun taustalla voi olla.

1. Pitkäaikainen istuminen

Istuminen on myrkkyä selälle, aivan kuten terveydelle ylipäätään.

” Pahinta on, jos istutaan pitkiä aikoja eikä asentoa vaihdeta.

– Se on yksi selvä selkäkipujen aiheuttaja, sillä istuminen nostaa alimpien lannerangan välilevyjen painetta kaksin-kolminkertaiseksi. Pahinta on, jos istutaan pitkiä aikoja eikä asentoa vaihdeta. Myös lyhytaikainen istuminen lisää välilevyjen sisäistä painetta, ja jos välilevyissä on rappeumaa, se alkaa aiheuttaa kipua.

Suositus on nousta tuolilta vähintään kerran tunnissa joko seisomaan, kävelemään tai muuten liikkumaan.

2. Huono työskentelyasento

– Istuma-asentoa kannattaa vaihdella. Ei ole väliä millaisella tuolilla istuu, kun muistaa vaihtaa asentoa.

Jos saa valita tuolin itselleen, Pohjolainen suosittelee satulatuolityyppistä mallia, joka on selälle hyvä vaihtoehto.

– Siinäkään ei saisi istua pitkiä aikoja, vaan välillä kannattaa olla liikkeellä. Paras ratkaisu on satulatuoli ja nostettava pöytä. Jotkut kroonisesta selkäkivusta kärsineet potilaat ovat kokeneet hyväksi työpöydän alla pidettävän, hitaasti liikkuvan kävelymaton.

– Nostopöydän yhteyteen kannattaa hankkia 10–15 sentin korkuinen jakkara tai koroke, jonka päälle jalkoja voi nostella vuorotellen. Se antaa selälle paremman asennon ja vähentää riskiä alaselän lihaksen ja lantiolihaksen väsymiseen. Myös ryhti pysyy parempana.

3. Nostaminen ja kierto

Moni saa selkänsä kipeäksi väärän nostotekniikan takia. Minkäänlaisia taakkoja ei pitäisi nostella etukumarassa ja kierteisessä asennossa.

– Kun yhdistää selän etutaivutuksen, kierron ja noston, se on kaikkein huonoin yhdistelmä selälle.

Selälle ystävällisessä nostoasennossa koukistetaan polvet ja lonkat ja nostetaan alaraajoilla. Alaselkä on suorana. Selän sijasta voima lähtee alaraaja- ja pakaralihaksesta.

Tyypillinen tapa saada noidannuoli on istua auton etupenkillä ja kurkottaa siitä takapenkille. Noidannuoli on äkillinen ja voimakas alaselkäkipu, jossa lihakset menevät jumiin ja kramppaavat.

” Korkokenkiä ei pidä käyttää jatkuvasti ja tuntikaupalla.

4. Liian korkeat kengät

– Jos käyttää korkokenkiä pitkiä aikoja joka päivä, se vaikuttaa selän ryhtiin, ja lannerangan notko kasvaa. Korkokenkiä ei pidä käyttää jatkuvasti ja tuntikaupalla. Enintään 3– 4 sentin korko on suositeltava.

5. Pituusero jaloissa

Pieni alaraajojen pituusero on aika tavallista. Ero voi tulla kasvun aikana tai sen voi aiheuttaa esimerkiksi alaraajan murtuminen. Pituuseroa ei välttämättä itse huomaa.

– Jos pituusero on merkittävä, se voi heijastua selkään. Selkävaivoja tulee, kun lantion liike on kävellessä epäsymmetrinen.

Yli 1–1,5 sentin pituusero voi lisätä selkäongelmien riskiä, jos on jalkeilla pitkiä aikoja esimerkiksi seisomatyössä.

Pituuseroa voi korjata pohjallisella, joka korottaa erityisesti kantaa.

6. Ylipaino

– Lihavuus lisää sekä iskiaksen että pitkittyneen, kroonisen alaselkäkivun riskiä. Kun on paljon ylipainoa, jumppaaminen ja liikkuminen on yleensä epämiellyttävää, mikä voi johtaa vartalon lihasten heikentymiseen

7. Unihäiriöt

– Univajeessa kipukynnys usein madaltuu, ja uniongelmiin liittyykin pitkittyneen selkäkivun riski. Myös vartalon hallinta voi heikentyä väsyneenä, mikä voi aiheuttaa selkäongelmia.

8. Monisairaus

– Diabetes, päänsärky, mielenterveyden häiriöt ja astma ovat monisairauksia, jotka nykytiedon mukaan lisäävät pitkittyneen alaselkäkivun riskiä.

9. Tupakointi ja nikotiini

Tupakointi on yksi selkäsairauksien riskitekijöistä ja se vaikuttaa monin eri tavoin selän terveyteen. Tupakointi vähentää veren ja sitä kautta hapen ja ravinteiden virtausta nikamavälilevyihin. Välilevyn aineenvaihdunta heikkenee ja sitä kautta välilevyt rappeutuvat ja ovat alttiina vammautumiselle.

” Tupakointi nopeuttaa haitallisia vaikutuksia välilevyssä.

Myös luun mineraalitiheys pienenee, mikä voi johtaa ennenaikaiseen osteoporoosiin, nikamien haurastumiseen ja mikromurtumiin.

– Selkävaivat alkavat yleensä keski-iässä. Tupakointi nopeuttaa haitallisia vaikutuksia välilevyssä, ja ongelmia voi tulla jo ennen keski-ikää, ja ne ovat tavallista hankalampia.

10. Fyysisen harjoittelun vähäisyys

Vartalon lihaksien voimistaminen hyödyttää selkää. Ylipäätään liikunnalla on iso merkitys kroonisten selkävaivojen hoidossa, sillä se vähentää koettua kipua ja parantaa toimintakykyä. Liikunta myös ehkäisee selkävaivojen uusiutumista.

– Liikkua voi ja pitää myös silloin, kun selkä on kipeä. Jos se on oikein kipeä, välillä pitää levätä, nostaa polvet ja lonkat koukkuun.

Jos kyse on äkillisestä noidannuolesta, lepo on tarpeen, mutta silloinkin kannattaa liikkua välillä.