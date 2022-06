Papa-tulokset saivat Johannan, 39, varaamaan ajan kohdunpoistoon – sitten raskaus yllätti

Solumuutokset papa-näytteessä saivat lääkärin suosittelemaan Johanna Jäntille kohdunpoistoa. Erinäisten sattumusten vuoksi operaatio tehtiin kuitenkin vasta vuosia – ja kaksi lasta – myöhemmin.

Kun kahden lapsen äiti Johanna Jäntti oli pitkällisten pohdintojen ja monien eri vaiheiden jälkeen menossa kohdunpoistoon, hän sai yllättäviä uutisia. Kohtua ei voitaisikaan vielä poistaa – Johanna oli nimittäin raskaana.

– Tuntui hyvin vahvasti siltä, että kolmas lapsi oli tähtiin kirjoitettu, hän muistelee.

Papa-koe paljasti solumuutokset

Kaikki alkoi, kun Johanna sai huonoja uutisia käytyään kunnallisessa papa-kokeessa 35-vuotiaana. Kohdunkaulasyövän seulonnasta oli löytynyt solumuutoksia, ja lääkäri kertoi puhelimessa, että asia olisi syytä hoitaa pikimmiten.

Aika kolposkopiaan eli kohdunsuun tähystykseen järjestyi jo seuraavalle päivälle, ja solumuutokset poistettiin sähkösilmukkahoidolla saman tien.

Patologin tutkittua näytteet suunnitelma jatkotoimenpiteille oli selvä: Johannalle suositeltiin kohdunpoistoa.

Tapahtuma-aikaan Johanna ja puoliso olivat yhden lapsen vanhempia, ja kohdunpoisto tuntui Johannan mielestä liian pysyvältä ratkaisulta tuossa elämänvaiheessa.

– Ajattelimme, että haluaisimme vielä toisen lapsen. Päätös toisesta lapsesta syntyikin lääkärin uutisten jälkeen lopulta hyvin nopeasti, Johanna muistelee.

Perheen lapsiluku kasvoi pian, kun toinen tytär syntyi vuonna 2019. Jo raskausaikana Johanna ajatteli, että kohtu poistettaisiin vauvan synnyttyä. Hän pohti asiaa monelta kantilta ja valmistautui tulevaan operaatioon henkisesti.

Varatun toimenpideajan lähestyessä Johanna huomasi kuitenkin ajattelevansa, ettei ollutkaan vielä valmis.

– Minulle tuli hyvin selvästi sellainen olo, että en halunnut tehdä sitä. Jänistin viime hetkellä, enkä uskaltanut mennä sinne.

”Lähteekö minusta nyt naisena ja äitinä jokin oleellinen osa pois?” Johanna kertoo miettineensä ennen kohdunpoistoa.

Eniten Johannaa pelotti ajatus nukutuksessa tehtävästä operaatiosta.

– Mietin, että olen täysin tiedottomassa tilassa, kun jotain niin suurta tehdään minulle. Se ahdisti.

Operaatiota siirrettiin, mikä ei hoitajien mukaan ollut mitenkään tavatonta. He olivat ymmärtäväisiä ja kertoivat, että Johannan tavoin moni miettii päätöstä kauan.

Kolmas lapsi ilmoittikin tulostaan

Lopulta Johanna rohkaistui ja varasi uuden ajan kesäkuulle 2020. Vapun jälkeen hän havahtui siihen, että kuukautiset olivat myöhässä, mutta ei kuitenkaan pitänyt uutta raskautta todennäköisenä.

– Pikkulapsiarki toimi meillä hyvänä ehkäisynä, eikä miehen kanssa yhdessä nukuttuja öitä ollut takana kovinkaan montaa. En millään uskonut, että voisin olla raskaana ja pitkitin raskaustestin tekoa.

Vihdoin, kaksi viikkoa ennen varattua kohdunpoistoaikaa, Johannalle ja hänen puolisolleen selvisi, että heille olisi tulossa kolmas lapsi.

– Tilanne oli hyvin sekasortoinen, mutta tiesimme hyvin nopeasti, että kolmas lapsi oli tervetullut.

Johanna soitti ja perui operaation – jo toisen kerran. Pian perheeseen syntyi kolmas lapsi.

Neljä pientä haavaa navan ympärillä

Kolmannen lapsen synnyttyä Johanna tiesi, että aika oli nyt oikea. Silti ajatukset harhailivat hänen valmistautuessaan operaatioon.

” Mietin koko ajan, olenko tekemässä virhettä.

– Mietin koko ajan, olenko tekemässä virhettä.

– Tiesin, että lapsilukumme oli täynnä. Silti ajatus kohdunpoistosta tuntui dramaattiselta. Mietin, lähteekö minusta nyt naisena ja äitinä jokin oleellinen osa pois. Kohtu oli kuitenkin ollut turvallinen paikka kolmelle lapselleni, ja pohdin, viedäänkö heiltäkin nyt jotain pois.

Keskustelut lääkärin ja hoitajien kanssa saivat Johannan lopulta vakuuttuneeksi kohdunpoiston hyödyistä. Lääkäri painotti löydettyjen solumuutosten laatua ja lähestyviä vaihdevuosia. Johannalla oli lisäksi syöpää sukurasitteena, mikä vahvisti lopullista päätöstä.

– Henkilökunta Naistenklinikalla oli todella mahtavaa ja he saivat oloni tuntumaan turvalliselta, hän kiittelee.

Operaatio tehtiin tähystyksellä päiväkirurgisena toimenpiteenä. Navan ympärille tehtiin neljä pientä reikää, joiden kautta kohtu irrotettiin kiinnikkeistään. Tämän jälkeen kohtu tuotiin ulos alakautta. Operaatiossa kohtu poistettiin, mutta munasarjat jäivät paikalleen. Näin ollen munasarjojen hormonitoiminta säilyi ennallaan.

– Vielä leikkauspäivänäkin jännitin nukutusta ja sitä, että olisin täysin tiedottomana monta tuntia. Esilääkitys kuitenkin teki tehtävänsä, ja leikkaukseen mennessä olin jo ihan sinut asian kanssa.

Leikkauksen jälkeen Johanna olisi jo voinut lähteä heti kotiin, mutta koska kello oli jo paljon, halusi hän jäädä sairaalaan yöksi.

– Ajattelin myös lepäämisen onnistuvan paremmin sairaalassa kuin kotona pienten lasten kanssa.

” Oli sydäntäsärkevää, kun he itkivät syliä.

Seuraavana päivänä vointi oli jo selvästi parempi, ja toipilas pääsi lähtemään kotiin. Sairauslomaa tuli kaksi viikkoa, ja palautuminen lähti nopeasti käyntiin, vaikka elämä kolmen pienen lapsen kanssa toikin siihen omat haasteensa.

– En saanut nostella mitään painavaa, enkä esimerkiksi voinut viedä lapsia päiväkotiin, sillä en pystynyt nostamaan heitä autoon.

Aviomiehen tuki kotona oli korvaamatonta, ja lisäksi apua tarjosi miehen äiti. Ruoat tulivat kotiin kuljetettuina, ja arkea helpottaakseen perhe myös tilasi kotiin siivoojan.

Turvotus ja pienet tähystyshaavat lähtivät paranemaan nopeasti.

Kipuihin lääkäri määräsi särkylääkettä, ja ensimmäisen viikon jälkeen liikkuminen onnistui jo lähes normaalisti. Kahden viikon sairausloman jälkeen lapsiakin sai jo varovasti nostella.

– Toki unohdin kiellon monta kertaa, sillä pieniä lapsia tulee nosteltua huomaamatta.

” Pyörittelin päässäni aivan älyttömiä ajatuksia. Entä jos haluankin vielä lisää lapsia?

Operaatiosta palautuminen oli Johanan mukaan myös henkisesti raskasta, sillä lasten kanssa touhuaminen ei onnistunut tuttuun tapaan.

– Oli sydäntäsärkevää, kun he itkivät syliä. Onneksi pystyin edes ottamaan heitä kainaloon sohvalla ja isän syli oli aina avoinna.

Lisäksi Johannan mielessä pyöri ajatus siitä, että hän on mennyt tekemään jotain peruuttamatonta.

– Pyörittelin päässäni aivan älyttömiä ajatuksia. Entä jos haluankin vielä lisää lapsia? Tai entä jos eroammekin mieheni kanssa ja tapaan jonkun, joka haluaisikin vielä lapsia? Kaikenlaiset ajatuksen piti varmaan käydä läpi, että pystyin lopullisesti hyväksymään tilanteen.

Toimenpiteen jälkeen koitti helpotus

Nyt, muutama kuukausi kohdunpoiston jälkeen, Johanna kertoo olevansa päätökseensä tyytyväinen. Enää hän ei edes muista koko asiaa, ellei satu vilkaisemaan peilistä mahaansa, jossa pienet leikkausarvet muistuttavat tehdystä operaatiosta.

” On aivan ihanaa, että ei tarvitse enää miettiä menkkoja tai ehkäisyä!

Kolmen lapsen äidin kohdalla kohdunpoisto ratkaisi monta asiaa kerralla. Päällimmäinen tunne on helpotus.

– Nyt tiedän, että solumuutosten riski on kokonaan pois. Samoin poissa on riski siitä, että tulisin uudelleen raskaaksi. Pääsin myös eroon todella runsaista kuukautisista, ja toivon, että matalalla olleet rautavarastot alkaisivat nyt täydentyä.

– On aivan ihanaa, että ei tarvitse enää miettiä menkkoja tai ehkäisyä! Sillä on ollut todella iso merkitys elämänlaadun kannalta. Nyt voimme elää paljon rennommin, ja kolmen lapsen jälkeen myös intiimielämä puolison kanssa on helpompaa.