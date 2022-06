Mökkeilyllä on yllättäviä terveysvaikutuksia.

Arviolta ainakin 2,4 miljoonaa suomalaista käy säännöllisesti mökillä. Lisäksi vuokramökkejä käyttää yli miljoona henkilöä vuosittain. Asiantuntijat uskovat mökkeilyn tukevan kansanterveyttä ja sitä myöten kansantaloutta.

Vapaa-ajan asumisen hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia on tutkittu Suomessa vain vähän. Sen sijaan Ruotsissa on tehty laajoja väestötutkimuksia ja havaittu, että mökkeily tuottaa merkittäviä terveyshyötyjä. Hyvinvointi- ja terveysvaikutuksien selittävänä tekijänä pidetään luontoa.

Luonnossa oleskelun terveysvaikutuksista on Suomessakin saatu paljon näyttöä. Akatemiatutkija, dosentti Riikka Puhakka Helsingin yliopistosta katsoo samojen terveysvaikutuksien ulottuvan myös mökkeilyyn, sillä suurin osa yli puolesta miljoonasta suomalaismökistä sijaitsee luontoympäristössä.

Myös THL:n entinen pääjohtaja, lääkäri Pekka Puska on todennut, että mökkeilyllä voi olla tärkeä merkitys ihmisen terveyden ylläpitäjänä.

Luonnossa oleskelulla on lukuisia, myönteisiä terveysvaikutuksista.

Jos miettii mökin hankkimista ja haluaa saada mökkeilystä mahdollisimman paljon hyvinvointi- ja terveyshyötyjä, Puhakka suosittelee paikkaa, jossa tulee vietettyä paljon aikaa ulkona luonnossa.

– On tärkeää, että pihapiiri on sellainen, jossa haluaa viettää aikaa ja paikka sellainen, että siellä voi olla oma itsensä ja rauhoittua.

Mikäli haluaa maksimoida terveyshyödyt, Puhakka suosittelee hankkimaan mökin mahdollisimman monimuotoisella ja luonnonmukaisella paikalla ja pihalla.

Jos taas mökki on pelkkä työleiri, rentoutuminen ei välttämättä toteudu.

Mökkeily tekee hyvää sekä fyysiselle että henkiselle hyvinvoinnille. Jyväskylän yliopiston työ- ja persoonallisuuspsykologian dosentti Johanna Rantanen näkee mökin olevan monille paikka, johon vetäydytään pois hektisestä arjesta.

– Kun arki on kiivastahtista työssä ja monella muulla elämänalueella, siitä irrottautuminen voi toteutua mökillä. Moni myös nauttii siitä, kun pitää nähdä vaivaa arkisten asioiden tekemisessä. Tämä voi auttaa myös ajatuksen tasolla irrottautumaan kunnolla töissä, mikä on työhyvinvointitutkimuksen mukaan todella tärkeää.

Rantanen suositteleekin tekemään mökillä erilaisia asioita kuin kotona ja töissä.

– Sellaista, josta nauttii ja joka lataa akkuja ja palauttaa voimavaroja.

Mökillä kannattaa tehdä asiat toisilla tavoilla kuin kotona kaupungissa.

Korona-aikana ihmiset siirsivät työpisteitään mökille. Jos etätyömökkeilystä tuli uusi normaali, siinä on vaaransa.

– Mökkeilystä saatava hyvinvointihyöty ei pidemmän päälle ole niin vahva, jos mökillä tehdään samoja asioita kuin töissä.

” Stressihormoni kortisolin määrä vähenee ja parasympaattisen hermoston toiminta lisääntyy luonnossa.

Puhakan mielestä on tärkeää tunnistaa vapaa-ajan asumisen myönteiset vaikutukset ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

– Mökkeilyn hyvinvointi- ja terveysvaikutuksilla on oleellinen kansantaloudellinen merkitys, jos ne todistettavasti ennaltaehkäisevät sairauksia tai pienentävät sairaanhoitokuluja yhteiskunnassa.

Riikka Puhakka käy läpi mökin hyvinvointi- ja terveyshyödyt:

1. Mieliala ja itsetunto paranevat

– On tutkittu, että luonnossa oleskelu parantaa mielialaa ja itsetuntoa, vähentää kielteisiä tuntemuksia ja lisää yleistä henkistä hyvinvointia. Se on myös hyvää vastapainoa stressaavalle arjelle, sillä luonto tukee tarkkaavaisuuden palautumista, vähentää henkistä uupumusta ja vaikuttaa myönteisesti ongelmanratkaisu- ja keskittymiskykyyn.

Mökkeily on hyvää vastapainoa stressaavalle arjelle.

2. Verenpaine laskee, sydämen syke tasoittuu

Luonnossa oleskelulla on myös selkeitä fysiologisia vaikutuksia.

– Verenpaine laskee, sydämen syke tasoittuu ja lihasjännitys alenee. Stressihormoni kortisolin määrä vähenee ja parasympaattisen hermoston toiminta lisääntyy luonnossa. Luonto rauhoittaa.

3. Fyysinen aktiivisuus kasvaa

Puuhastelu mökillä lisää fyysistä aktiivisuutta. Ruotsalaistutkimuksen mukaan puuhastelu vaikuttaa varsinkin ikääntyvien miesten terveyteen.

– Vapaa-ajan mökin omistavat miehet jäävät terveyssyistä varhaiseläkkeelle epätodennäköisemmin kuin ne, jotka eivät omista vapaa-ajan asuntoa.

Mökinomistajamiehillä myös ennenaikaisen kuoleman riskin todennäköisyys todettiin pienemmäksi kuin muilla miehillä.

4. Luonto motivoi liikkumaan

– Suomessakin on havaittu, että luonto motivoi ihmisiä liikkumaan useammin ja pidempiä aikoja. Liikkuminen vaikuttaa fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Kun ollaan mökillä, luonto on lähellä ja tarjoaa mahdollisuuksia liikkua.

Tutkittua tietoa löytyy siitäkin, että mökkeily lisää luonnon virkistyskäyttöä kaikissa ikäluokissa.

Luonnonläheinen ympäristö on terveellinen myös lapsille.

5. Raikas ilma, ei melu- ja valosaastetta

Unohtaa ei pidä sitäkään, että mökkeilijät välttyvät ilmansaasteilta sekä melu- ja valosaasteelta.

6. ADHD-oireet vähenevät

Monissa tutkimuksissa on havaittu, että luontoaktiviteetit ja metsäympäristö vähentävät ADHD-oireita lapsilla.

7. Suojaa useiden immuuni- ja autoimmuunisairauksien kehittymiseltä

Mökkeilyllä arvellaan olevan myös immuunipuolustusta parantava vaikutus, sillä mökillä ja luonnossa altistutaan luonnon mikrobeille laajasti ja monipuolisesti. Mikrobialtistuksen tiedetään suojaavan lapsia useiden immuuni- ja autoimmuunisairauksien kehittymiseltä.

” Mökkeily tarjoaa hyvän tavan altistua luonnon hyville mikrobeille.

– Mökkeily tarjoaa hyvän tavan altistua luonnon hyville mikrobeille, kun vietetään aikaa ulkona, marjastetaan, sienestetään, kalastetaan luonnonvesissä, hoidetaan kasvimaata ja harrastetaan erilaisia muita aktiviteetteja. Voisi ajatella, että tämä on erityisen tärkeää niille jotka muuten viettävät vähemmän aikaa luonnossa.

Ulkona käyskentelevät lemmikkieläimet voivat nekin lisätä terveydelle hyödyllistä mikrobialtistusta mökillä.

8. Parantaa sosiaalista hyvinvointia

Sosiaalisen vuorovaikutuksen osuuttakaan ei voi vähätellä.

– Mökkeily voi lisätä sosiaalista hyvinvointia, jos on mahdollisuus viettää kiireetöntä yhdessäolon aikaa läheisten, perheen ja ystävien kanssa. Se tiivistää perhesuhteita ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. On tutkittu, että luonnossa on helpompi puhua vaikeista asioista.

Vesistön läheisyys voi lisätä hyvinvointia monin tavoin.

9. Lisää onnellisuutta

Jos mökki sijaitsee vesistön ääressä, aina parempi. Tutkimuksissa on havaittu, että vesistöjen lähellä oleskelu tuo suurimmat hyödyt hyvinvointiin.

Vesistö tarjoaa erilaisia fyysisiä aktiviteetteja sekä kesällä että talvella. Aaltojen liplatus voi rauhoittaa, ja avara näkymä antaa silmän levätä.

Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat selvittäneet ihmisten olevan vesistöjen äärellä onnellisempia ja vähemmän stressaantuneita kuin muissa ympäristöissä.

10. Terveellistä ravintoa

– Mökillä syödään usein terveellisemmin: tuoretta, itse pyydettyä kalaa, metsästä poimittuja marjoja ja sieniä sekä oman kasvimaan antimia, Pekka Puska on todennut.