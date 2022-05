Tarvitseeko terve aikuinen monivitamiinipilleriä? Asiantuntijalta suorat sanat

Vaikka kesä on jo ovella, talven jäljiltä voi olla haluton fiilis ja veto poissa. Moni hakee syytä vitamiinien puutteesta, mutta ennen apteekkiin marssimista kannattaa pohtia omien syömisten laatua.

Jos jatkuva väsymys ei hellitä terveellisestä syömisestä ja riittävästä unesta huolimatta, käynti lääkärillä on paikallaan.

Monivitamiinivalmisteiden sisältö vaihtelee, ja se kerrotaan tuoteselosteessa. Siinä luetellaan kaikki valmisteen sisältämät vitamiinit sekä kivennäis- ja hivenaineet. Määrä ilmoitetaan päiväannoksen mukaan eli yleensä yhdelle tabletille.

Tyypillisesti monivitamiinissa on useita B-vitamiineja, D- ja C-vitamiinia sekä kivennäisaineista ainakin kalsiumia, magnesiumia ja sinkkiä. Usein vitamiinin tai kivennäisaineen määrä on tosi pieni, esimerkiksi D-vitamiinia voi olla vain 10 mikrogrammaa. Tämän cocktailin tarkoitus on paikata suojaravintoaineiden saantia.

Toisin kuin ruoassa useimmiten pillerin vitamiinit ovat synteettisiä. Luonnossa esimerkiksi C-vitamiinia on runsaasti acerolakirsikassa, mutta sen eristäminen on vaikeaa ja vie paljon aikaa.

Poikkeuksen tekee B12-vitamiini. Se on hyvin suuri ja monimutkainen molekyyli, jota on vaikea valmistaa teollisesti. B12-vitamiini tuotetaan Streptomyces griseus -bakteeriviljelmissä. Samaa bakteeria käytetään antibioottien tuottamiseen.

Kuka tarvitsee monivitamiinikuuria?

Terve aikuinen ei monivitamiinia tarvitse, sillä vitamiinit sekä kivennäis- ja hivenaineet suositellaan saatavaksi ruoasta.

Lisäravinteille ei ole tarvetta, jos syö terveellisesti: monipuolisesti kasviksia, hedelmiä, marjoja, täysjyväviljaa, kalaa, maitotuotteita tai niiden korvikkeita ja kasvisöljyjä. Noin viidennes suomalaisista syö ravitsemussuositusten mukaisesti.

Suojaravintoaineet on myös viisainta saada ruoasta, sillä silloin ei tarvitse pelätä yliannostusta. Vitamiinien ja hivenaineiden liikasaanti on yhtä vaarallista kuin niiden puutekin.

Lue lisää: Saatko kaikki tarvittavat vitamiinit ruokavaliostasi? Tämä lista kertoo, mitä arkiruoan tulisi sisältää, jottei vitamiinilisiä tarvita

Annostusta kannattaa noudattaa

Jos tietää syömisissään olevan korjattavaa tai syö esimerkiksi laihduttaessaan hyvin pieniä annoksia, monivitamiinin voi ottaa varmuuden vuoksi.

Lue lisää: Epäiletkö, että sinulla on raudanpuute? 10 asiaa, jotka on hyvä tietää – yhteen kasvikseen liittyy harhaluulo

Monivitamiinista ei ole haittaa, kunhan noudattaa annostusta eikä käytä samaan aikaan muita vitamiinivalmisteita.

Asiantuntijana farmaseuttisen biologian professori Yvonne Holm, Helsingin yliopisto

Tämä artikkeli on ilmestynyt Hyvä terveys -lehdessä.