Punkit ovat aktivoituneet ”ihan täysillä” – toimi heti näin, jos punkki puree

Puutiaisia on paljon, ja niitä vastaan kannattaa suojautua, sanoo professori.

Puutiaiset eli punkit ovat aktivoituneet.

– Kauden aloitus tuli vähän myöhempään, kun kevät oli niin kylmä ja talvi jatkui jopa etelässä pitkään, professori Ilari Sääksjärvi Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä kertoo.

Nyt kun päivälämpötilat alkavat olla korkeita, punkit ovat aktivoituneet suuressa osassa maata.

– Kannattaa olla taas varovainen. Punkkiliveen on parin viime viikon aikana on tullut ihmisiltä todella paljon havaintoja, mikä kertoo siitä, että kyllä puutiaiset ihan täysillä taas liikkeellä ovat.

Punkkilive on kansalaistiedehanke, johon tutkijat toivovat havaintoja puutiaisen levinneisyyden kartoitusta varten.

Viimeksi kuluneen kuukauden aikana Punkkiliveen on raportoitu jo reilut 9 000 punkkihavaintoa.

Runsaimmin havaintoja on tehty Etelä- ja Varsinais-Suomessa, mutta muutamia myös Lapissa, esimerkiksi Rovaniemellä.

Sääksjärvi luonnehtii havaintojen määrää tavanomaiseksi. Iso trendi on, että puutiaiset levittäytyvät voimakkaasti ja kiipeävät Suomessa koko ajan pohjoisemmaksi.

– Puutiaiskannat myös runsastuvat voimakkaasti. Yksi tekijä, joka tähän vaikuttaa, on ilmastonmuutos: lämpötilanmuutos tekee koko ajan olosuhteita puutiaisille paremmiksi.

Minkälainen punkkikesä on luvassa?

Alkavasta kesästä Sääksjärvi ennakoi viime kesien kaltaista, mikä tarkoittaa runsaita punkkihavaintoja.

– Sanoisin tavanomaiseksi. Mutta nythän ihmiset ovat jo tottuneet siihen, että puutiaisia on paljon ja niitä vastaan kannattaa suojautua.

Puutiaiskannat runsastuvat voimakkaasti.

Sääksjärvi sanoo, että suojautuminen on helppoa, joten punkkien takia luonnossa liikkumista ei kannata jättää.

– Puutiaisia on, mutta kyllä niiden kanssa toimeen tulee. Tärkeä ohje on, että kannattaa aina muistaa tehdä koko perheelle punkkitarkastus, kun liikkuu luonnossa tai käy vaikka piknikillä puistossa. Punkkisyyni on ilmainen suojakeino, eikä se vie kuin muutaman minuutin.

Jos liikkuu alueilla, joilla on puutiaisaivokuumetta, myös TBE-rokote on suojakeino.

– Borrelioosilta rokote ei kuitenkaan suojaa, joten punkkisyyni on siksi aina todella tärkeä.

Lue lisää: Puutiaisaivotulehduksen tapausmäärät kasvoivat selvästi viime vuonna – kansallinen rokotusohjelma laajenee

Poista punkki mahdollisimman nopeasti

Borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta ihmiseen tartuttaa vain pieni osa punkeista, mutta mahdollisen tartunnan välttämiseksi kannattaa toimia nopeasti.

Borrelia-bakteerit elävät punkin suolessa, ja siksi usein kestää jopa vuorokauden ennen kuin ne siirtyvät puremakohdasta ihmiseen.

Puutiaisaivokuumetta aiheuttava virus tarttuu kuitenkin huomattavasti lyhyemmässä ajassa, sillä tämä virus elää punkin sylkirauhasissa ja siirtyy pureman alkaessa nopeasti ihmiseen.

Jotta välttäisi molemmat taudit, punkki pitää poistaa mahdollisimman pian. Mitä kauemmin punkki on iholla, sitä suuremmaksi tartunnan todennäköisyys kasvaa.