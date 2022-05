Näin jatkuva kipu vaikuttaa Mian elämään – ”Ilta saattaa mennä kokonaan lepoasennossa”

Fibromyalgia on krooninen kipuoireyhtymä, jonka syytä ei tunneta. Mia, 51, alkoi kärsiä kivuista jo nuoruudessaan.

Säännölliset kivut alkoivat, kun Mia oli parikymppinen. Niveliä särki, samoin niiden ympärillä olevia alueita. Rasitus – kuten liikunta – pahensi tuntemuksia.

Kun Mia alkoi kärsiä kivuista, sanaa fibromyalgia ei vielä tunnettu.

– Minua tutkittiin ja tutkittiin, tehtiin kaikki reumakokeet ja muut, mutta oireet jäivät mysteeriksi, Mia, 51, kertoo.

Sen verran kivulias Mia kuitenkin oli, että lääkärit ohjeistivat häntä rajoittamaan liikuntaa. Etenkin juokseminen ja pomppiminen menivät mustalle listalle.

Se oli aktiiviselle nuorelle kova paikka. Mia oli harrastanut intohimoisesti muun muassa ratsastusta ja maastojuoksua.

– Kuntosaliharjoittelu piti laittaa minimiin, en saanut lainkaan treenata raskailla painoilla. Silloin totesin, että turha sitten mennä salille lainkaan.

” Otti päähän ja turhautti, mutta olen aina ollut sitkeä.

Vasta kun Mia oli kolmekymppinen, hän sai työterveyslääkäriltä diagnoosin fibromyalgiasta.

– Se otti päähän ja turhautti, mutta olen aina ollut sitkeä. En jäänyt ihmettelemään vaan jatkoin elämää.

Lue lisää: Tällainen on kivulias fibromyalgia, jota juontaja Alma Hätönenkin sairastaa

Kroonista kipua

Fibromyalgia on krooninen kipu-uupumus-oireyhtymä, jonka keskeisin oire on pitkäkestoinen tuki- ja liikuntaelimistön kipu. Kipu ei selity vammalla, vauriolla tai tulehduksella.

Muita oireita ovat muun muassa uupumus, muistihäiriöt ja virkistämätön uni.

Fibromyalgian perussyytä ei vielä tunneta. Taustalla voi olla pitkään kestänyt alueellinen kipu, kuten nivelrikko, tulehduksellinen reumasairaus, krooninen selkäkipu, päänsärky tai vammat.

Tutkimuksissa on Selkäliiton mukaan todettu fibromyalgiaa sairastavien reagoivan erilaisiin aistiärsykkeisiin voimakkaammin kuin muiden. Esimerkiksi normaalisti kivuton ärsyke, kuten kevyt kosketus, saattaa aiheuttaa voimakkaan kipureaktion, vaikka kudoksissa ei ole vauriota tai tulehdusta.

Kipu on Mian elämässä läsnä päivittäin.

– Yhden käden sormilla voi laskea ne päivät kuukaudessa, kun on helppo ja hyvä päivä.

Mia ei silti muista olleensa poissa töistä fibromyalgian vuoksi. Kipu on ollut läsnä niin kauan, että sen kanssa on tottunut elämään.

– Sisulla menen huonot päivät. Olen silloin alavireinen ja normaalia vakavampi.

” Uupumus tulee joskus ihan totaalisena.

Oma olo ottaa välillä päähän.

– Tajuan, että minulla olisi ihan älyttömästi energiaa, jos en olisi kipeä. En voi lähteä mukaan kaikkeen siihen, mikä kiinnostaa.

Mian fibromyalgian yksi päällimmäinen oire on voimakas uupumus.

– Uupumus tulee joskus ihan totaalisena. Olen ihan kuolemanväsynyt. Melkein lähellä tajuttomuustilaa.

Lue lisää: Repivän kivuliaasta oireyhtymästä kärsivä Annukka, 30, sai diagnoosin vasta, kun vaati oikeaa hoitoa: ”Joskus en pysty pesemään hiuksiani”

Lupa vain olla

Vaikeana tai muuten hektisenä päivänä Mia antaa itselleen luvan levätä.

– Menen aamulla kuudeksi töihin, palaan kahdelta, vien koirat ulos, ja ilta saattaa mennä kokonaan lepoasennossa.

Itsehoito on fibromyalgiassa tärkeintä. Mitään tiettyä hoitokeinoa ei ole. Toimintakykyä ja kivun hallintaa auttavat erityisesti liikunta, unenlaadun parantaminen sekä stressi- ja kuormitustekijöiden vähentäminen.

– Olen aina nukkunut hyvin, se on auttanut selviämään.

Miaa on auttanut myös se, että hän syö terveellisesti ja säännöllisesti sekä liikkuu paljon koiriensa kanssa.

– Liikkuminen on verkkaista, mutta se auttaa minua myös palautumaan.

Nuoruudessa Mia joutui lopettamaan juoksun, koska liikuntaa piti rajoittaa, mutta nykyään hän voi tehdä aika lailla kaikkea ”sopivalla tyylillä”. Raskas rasitus aiheuttaa kuitenkin monen päivän pahan kipuilun.

”Luonnossa olo on rentouttavin liikkumismuoto ja ulkona oleminen on itselleni mieluisinta”, Mia kertoo.

Luonto rentouttaa

Mia on huomannut, että stressi on pidettävä kurissa, sillä se pahentaa herkästi oireita. Kotitöissä Mialla on apuna puoliso.

– Mietin, mihin asioihin voi vaikuttaa ja mihin ei. Jos ei voi, annan olla.

Fibromyalgia on väistämättä merkinnyt sitä, että jostain on luovuttava.

– En kestä enää hirveästi vieraita. Se stressaa liikaa, kun pitäisi siivota ja olla edustava.

Kaikista mieluiten Mia viettää aikaa koiriensa kanssa luonnossa tai mökillä. Hän tykkää myös kuokkia puutarhassa, lukea – tai ihan vain olla.

” En tee fibromyalgiasta isoa numeroa.

Työ palvelunohjaajana täyttää sosiaalisuuden tarvetta.

– Se on vaihtelevaa, joka päivä erilaista. Liikun paljon pitkin poikin autolla, mutta se on mukava haaste. Tykkään ihmisistä ja asiakaspalvelusta.

Ikävintä Mian mielestä on se, että hän ei voi harrastaa mitään kovin säännöllisistä läsnäoloa vaativaa.

Opiskelu on kuitenkin ollut yhdenlainen harrastus, ja Mia on tehnyt työn ohella kolme tutkintoa. Viimeisin oli erikoisammattitutkinto.

– Olen luonteeltani reipas ja tekevä, mutta jostain joutuu aina luopumaan, koska ei jaksa. Jaksamisen kanssa tässä taistelee.

Asenteella on Mian mielestä valtava merkitys.

– Jos lähtee uhriutumaan, jokainen päivä on huono. Itse pitää kammeta vastaan. Kivut pysyvät mukana, mutta niiden kanssa voi mennä eteenpäin.

Jokaisella on silti lupa levätä.

– Jossain vaiheessa minunkin oli sanottava, että ei. Akkuja on ladattava.

Vertaistuki antaa paljon

Vuosien varrella Mia on käynyt läpi useammankin kuntoutuksen. Niihin on sisältynyt muun muassa kuntotestejä sekä luentoja ravitsemuksesta ja liikunnasta.

Parasta ovat olleet kohtaamiset muiden fibromyalgiaa sairastavien kanssa.

– Känkkä-iitoja siellä kaikki ollaan, eikä välillä olla jaksettu mitään, Mia sanoo ja nauraa päälle.

Sitten hän vakavoituu.

– Tärkeintä on se, että saa puhua toisten kanssa. Se antaa lisää tsemppiä.

Fibromyalgiaa sairastaa Reumaliiton mukaan noin viisi prosenttia suomalaisista. Suurin osa on naisia.

Mian mielestä fibromyalgia tunnetaan vieläkin turhan huonosti. Kyse ei ole mistään ”en viittis tehdä” -sairaudesta vaan todellisesta oireyhtymästä.

Välillä Mia välttää käyttämästä koko sanaa.

– Jos on ollut tarve, olen yksinkertaisesti sanonut, että minulla on vaiva, joka aiheuttaa kipua. Olen aina puhunut kipuilusta, ihmiset ymmärtävät sen paremmin.

Työelämässä Mia on saanut ymmärrystä.

– Jos on kipeämpi päivä ja olen vakavampi, saatan sanoa sen töissä. Helpotan sillä itseni ja muiden oloa.

– En tee fibromyalgiasta isoa numeroa. En itselleni, enkä muille.

Lähteitä: Reumaliitto, Terveyskirjasto, Selkäliitto