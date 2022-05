Korkean verenpaineen vähemmän tunnetut seuraukset – tietty vihje voi miehillä enteillä sydäninfarktia

Korkea verenpaine voi esimerkiksi heikentää näköä tai aiheuttaa erektiohäiriön.

Korkea verenpaine voi aiheuttaa vakavia haittoja sydämelle, sillä sydän on pumppu, joka painetta tuottaa. Liiallisen kuormituksen alaisena sydänlihas alkaa paksuuntua.

– Paksuuntunut sydänlihas menettää joustavuutensa. Se johtaa ajan saatossa sydämen vajaatoiminnan oireisiin ja altistaa eteisvärinälle, sanoo Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala.

Korkea verenpaine aiheuttaa myös valtimoiden vaurioitumista ja ateroskleroosia eli kovettumista, mikä voi pahimmillaan johtaa sydän- tai aivoinfarktiin.

Sydän ei kuitenkaan ole ainut elin, jonka toiminta voi kärsiä korkeasta verenpaineesta. Hekkala kertoo, että kohonneella verenpaineella on myös vähemmän tunnettuja seurauksia:

1. Muistisairaus

Kohonnut verenpaine vaikuttaa sekä aivoihin verta vieviin suuriin valtimoihin että aivojen pieniin suoniin.

– Pieniin suoniin voi syntyä niin kutsuttuja lakuunainfarkteja. Ne eivät välttämättä aiheuta havaittavaa akuuttia oiretta, mutta ajan mittaan seurauksena voi olla verisuoniperäinen muistisairaus.

Vaskulaarinen eli verisuoniperäinen muistisairaus on Alzheimerin taudin jälkeen toiseksi yleisin muistisairaus.

Verisuoniperäinen muistisairaus on Alzheimerin taudin jälkeen toiseksi yleisin muistisairaus.

2. Munuaisvaurio

Munuaisten ja verenpaineen vaikutus on kaksisuuntainen. Munuaiset osallistuvat verenpaineen säätelyyn, ja munuaissairaudet voivat aiheuttaa verenpaineen kohoamisen – mutta toisaalta myös korkea verenpaine on munuaissairauden aiheuttaja.

– Munuaisvaurio voi syntyä useampaakin reittiä. Yksi tekijä on, että munuaisiin verta vievät päävaltimot kovettuvat.

Lue lisää: Munuaisvaurio syntyy usein vaivihkaa – nämä oireet vihjaavat, että tauti on edennyt jo pitkälle

3. Silmien verkkokalvosairaus

Verenpainetautiin voi liittyä myös silmien verkkokalvosairaus.

– Silmänpohjassa kulkeviin pieniin verisuoniin voi tulla mikroaneurysmia eli pieniä valtimopullistumia ja pieniä tihkuverenvuotoja. Nämä voivat ajan mittaan heikentää näkökykyä, Hekkala kertoo.

4. Erektiohäiriö

Myös erektiohäiriöissä kyse on verisuonista.

– Miehillä, joilla on kohonnut verenpaine, on jopa kaksinkertainen riski saada erektiohäiriö verrattuna miehiin, joilla on normaali verenpaine tai korkea verenpaine on hoidettu.

Erektiohäiriöön on useita muitakin syitä, mutta se voi olla myös ensimmäinen vihje kehittyvästä valtimotaudista.

– On tutkimushavaintoja, joiden mukaan erektiohäiriö on ilmaantunut kolmisen vuotta ennen sydäninfarktia. Valtimoiden sairastuminen paljastui siis ensin pienemmissä verisuonissa.

Lue lisää: Erektiohäiriö voi olla jo kolmikymppisellä merkki alkavasta sydänsairaudesta – erikoislääkäri kertoo niin sanotusta 3–5 vuoden säännöstä