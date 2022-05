Kävelyn terveyshyödyt ovat uskomattomat – tällä määrällä askelia pienennät jo sairastumisriskiä

Etenkin istumatyötä tekevän päivä saattaa vilahtaa ohi ilman, että askelmittarin lukemat näyttävät juuri tuhatta enempää. 7 500 askelta päivässä pienentää jo aikuisväestössä sairastumisriskiä.

Kävelyn terveysvaikutukset on todistettu lukuisissa tutkimuksissa.

Muutaman minuutin kävely ruokailun jälkeen ei kuulosta kovin vaikealta, mutta saattaa vaikuttaa terveyteesi enemmän kuin uskotkaan. Askeleiden lisäämisestä päiviinsä hyötyvät eniten ne, jotka muutoin liikkuvat vähän.

– Jos haluaa, että kävely kohottaa kuntoa, pitäisi vähän hengästyä ja hikoilla eli liikkua pikkuisen ripeämmin kuin omalla mukavuusalueella. Kuitenkin kaikki kävely on terveydelle hyvä juttu, joka parantaa aineenvaihduntaa, lisää energiankulutusta ja auttaa ylläpitämään kuntoa, sanoo liikuntafysiologi Arto Pesola.

Pesola on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Active Life Lab -tutkimusyksikön johtaja ja arkiaktiivisuuden mittaamista kehittävän Fibion Oy:n perustaja.

Kävelyn terveysvaikutuksia on tutkittu kansainvälisesti paljon, eikä vähiten siksi, että se on paitsi yleisin liikuntamuoto, myös monelle huomaamatta tapahtuvan arkiaktiivisuuden muoto.

Lähde ulos!

Yhtä tiedostamatonta voi olla liikkumattomuus ja sen vaikutukset.

Istumatyötä tekevän päivä saattaa vilahtaa ohi ilman että askelmittarin lukemat näyttävät juuri tuhatta enempää. Silloin jo pienikin kävelyretki lisää päivän aktiivisuutta rutkasti.

– Lähde ulos, niin aktiivisuutta yleensä tulee heti enemmän kuin sisällä. Siinä virkistyy muutenkin, ja ehkä pian huomaatkin kävelleesi reippaammin ja pidemmälle kuin alun perin uskoitkaan, Pesola vinkkaa.

Pienelläkin kävelyretkellä voi saada mukavasti lisäaskeleita päivään.

Saat tuloksia yllättävän nopeasti

Arkiaktiivisuuden lisääminen kävelemällä tuottaa tulosta jo parissa viikossa. Olo on energisempi ja kävely ei tunnu yhtä työläältä kuin aiemmin. Halutessaan edistymistä voi seurata esimerkiksi testillä, eli kävelemällä saman reitin kahden viikon välein.

Jos teet testin molemmilla kerroilla hieman hengästyen, reitin kävelyyn käytetty aika todennäköisesti paranee, koska kuntosi on parantunut. Saatat myös huomata, että jaksat kävellä entistä pidempiä matkoja.

Jos haluat seurata sykettä, sen pitäisi laskea samalla reitillä tai vastaavasti jaksat tehdä aiempaa pidemmän matkan samalla syketasolla.

Näin pääset alkuun

Jotta kävelystä tulisi osa arkeasi, siitä on luotava itselle hyvältä tuntuva rutiini, josta huomaa olevan hyötyä jaksamiselle. Seuraavista seikoista voi olla apua rutiinin löytämisessä.

Luo kävelystä itsellesi vähitellen uusi rutiini.

1. Sopiva tavoite

Ole realisti, eli älä lupaa heti kävellä joka päivä kymmentä kilometriä, jos pohjakuntosi ei ole kovin hyvä. Esimerkiksi viiden minuutin kävelylenkki lounaan jälkeen tai 60 minuuttia kävelyä viikossa voivat olla sopivia lähtötavoitteita. Hyvä alkujakso voi olla esimerkiksi kaksi viikkoa, jonka aikana tarkkailet tuntemuksiasi.

2. Mihin tähtäät?

Motivaatio voi vaihdella hetkessä, mutta jos sinulla on mielessäsi kirkkaana, mitä hyötyä liikunnasta on, rutiineissa pysyminen tai niihin palaaminen on helpompaa. Ehkä haluat olla virkeä, nukkua paremmin, jaksaa olla läsnä rakkaidesi elämässä. Mikä tavoitteesi onkin, tee se itsellesi selväksi.

3. Mittarit avuksi

Tavalliset askelmittarit ja urheilukellot eivät liiku puolestasi, mutta ne voivat toimia hyvänä herättelijänä. Parin viikon mittauksilla opit jo tuntemaan, millaisia askelmääriä liikut esimerkiksi tavanomaisena työpäivänä tai vaikkapa ostosreissulla.

Jo 7 500 askelta päivässä on hyvä tavoite.

4. 7 500 askelta

Riittävä askelmäärä riippuu muun muassa pohjakunnosta ja iästä, mutta 7 500 askelta päivässä pidetään laajojen kansainvälisten tutkimusten perusteella määränä, joka aikuisväestössä jo pienentää sairastumisriskiä. Ikääntyneillä raja on matalampi. Suurempien terveyshyötyjen saamiseksi kannattaa portaittain tähdätä 10 000–12 500 askeleeseen päivässä.

5. Huomioi liikuntamuodot

Jos sinulla on tapana esimerkiksi pyöräillä paljon, se ei välttämättä heilauta askelmäärää lainkaan, mutta on kunnon kannalta oikein hyvää liikuntaa.

6. Haasta työtavat

Jos työsi on istumatyötä, voisiko sen tehdä osittain seisten? Entä palaverit, voisiko niistä osan pitää kävelypalavereina? Myös asioiden hoitaminen puhelimessa onnistuu usein kävelyn siivittämänä. Työyhteisössä voisi pohtia liikunnallisuuden lisäämistä myös yhdessä.

7. Ryhmäpaineesta apua

Kerro työkavereille, että haluat lisätä kävelyn määrää ja anna jollekulle heistä tehtäväksi kysyä edistymistäsi vaikka kahden viikon jälkeen. Voitte myös tehdä pienen kävelyn yhdessä. Myös puoliso voi kannustaa uuden rutiinin opettelussa. Jos sinulla ei ole ketään, kenelle asiasta kertoa, etsi tietoa ohjatuista liikunta- ja kävelyryhmistä.

Onnistumisista voi palkita itsensä vaikka uusilla lenkkareilla.

8. Palkitse itsesi

Esimerkiksi uudet lenkkikengät kuukauden aktiivisuusspurtin jälkeen tai muu itsellesi mieluinen palkinto kannustaa jaksamaan. Myös vireystilan kohoaminen voi itsessään olla riittävä palkinto.

Kävely onnistuu säässä kuin säässä, mutta sateella ulkoilu ei aina huvita.

9. Ole armollinen

Jos viikon kävelytavoite jää saavuttamatta, se ei ole merkki siitä, että olet kelvoton liikkuja. Mieti, miksi et lähtenyt lenkille: oliko syynä kiire, sairaus tai vaikka huono sää? Älä luovuta, vaan lähde ensi kerralla liikkeelle uudella innolla.