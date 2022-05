Voisiko kyse olla kilpirauhasen vajaatoiminnasta? Tunnista salakavalat oireet – hoitamattomana voi johtaa hengenvaaralliseen tilaan

Kilpirauhanen voi oireilla monin, yllättävinkin tavoin. Oireet ilmaantuvat usein hitaasti ja salakavalasti niin, että potilas tottuu niihin eikä liitä oireita sairauteen.

Kilpirauhasen vajaatoiminta on erittäin yleinen sairaus: vajaatoimintaan tarkoitetun tyroksiinin käyttäjiä on Suomessa jo 340 000. Liikatoimintaan tarvitsee lääkitystä 8 100 potilasta.

Vajaatoiminta syntyy, kun kilpirauhanen ei enää pysty tuottamaan riittävästi kilpirauhashormoneja. Koska kilpirauhashormoni tyroksiini ylläpitää kehon aineenvaihduntaa ja vaikuttaa kaikkiin kehon soluihin, mahdollisia oireita on paljon ja ne ovat hyvin yksilöllisiä.

Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Saara Metso TAYSista kertoo, että kilpirauhassairauden mahdollisuutta lähdetään tutkimaan aika usein potilaan omien epäilyjen perusteella. Yleisimpiä oireita ovat väsymys, painonnousu, palelu, ihon kuivuus, hiusten karkeus ja muistiongelmat.

– On myös tiettyjä lääketieteellisiä tilanteita, kuten lapsettomuus, kuukautishäiriöt tai muistitutkimukset, joissa kilpirauhaskokeen tekeminen kuuluu perustutkimuksiin. Kilpirauhassairaudet vaikuttavat niin moneen asiaan.

Väsymys ja muistiongelmat kuuluvat tavallisimpiin oireisiin.

Milloin pitäisi aloittaa lääkehoito?

Korkean kolesterolin, kohonneen verenpaineen tai anemian taustalla voi niin ikään olla kilpirauhasongelma. Metso on tavannut myös potilaita, joilla kilpirauhasongelma on oirehtinut maitovuotona rinnoista.

Koska oireita on paljon ja ne ovat niin erilaisia eri ihmisillä, pelkästään oireiden perusteella on vaikea päätellä mistä on kyse.

– Oireet ovat myös niin yleisiä, että ne voivat johtua monesta muustakin asiasta kuin kilpirauhasesta. Tavallinen TSH-verikoe on hyvin yksiselitteinen, ja sen avulla voidaan poissulkea kilpirauhassairaus.

” Alkavaa vajaatoimintaa voi olla vaikea erottaa itsestään ohimenevästä tilanteesta.

Kilpirauhasarvot voivat olla poikkeavat myös ohimenevästi esimerkiksi jonkin toisen sairauden yhteydessä.

– Alkavaa vajaatoimintaa voi olla vaikea erottaa itsestään ohimenevästä tilanteesta. Haastavuus onkin siinä, että missä vaiheessa aloitetaan hoito, jos kyseessä on alkava kilpirauhasen vajaatoiminta. Tilanne kun voi korjaantua itsestään ilman lääkitystä.

Oireista riippuen joillakin potilailla lievää vajaatoimintaa kannattaa hoitaa ja joillakin taas jäädä seuraamaan.

– Peukalosääntö on se, että tilannetta kannattaisi seurata kolme kuukautta, ja jos se pysyy samana tai pahenee, vasta sitten aloitetaan lääkitys.

Oikea tyroksiinimäärä ei aina löydy helposti

Kilpirauhasen vajaatoiminta johtuu autoimmuunisairaudesta.

– Koska nykylääketiede ei tunne keinoja parantaa autoimmuunitulehdusta ja pysäyttää sitä, ainoa keino toistaiseksi on vain auttaa kilpirauhasta.

Kilpirauhasta autetaan tyroksiinihormonilla, josta monissa tapauksissa tulee loppuelämän lääkitys.

Oikean tyroksiinimäärän löytäminen potilaalle ei aina ole helppoa.

– Joillakin potilailla se vaatii kärsivällistä titrausta (lääkitysannoksen säätäminen) ja useita verikokeita. Alihoidettuun tai hoitamattomaan vajaatoimintaan voi liittyä kolesterolien ja verenpaineen nousua, nesteen kertymistä ja natrium-suola-arvon madaltumista.

Kilpirauhasen vajaatoiminnan oireita Väsymys: Tarve nukkua pidempiä yöunia, pinnallinen uni ja yöllinen heräily, epätavallinen väsymys työpäivän jälkeen. Aloitekyky vähenee ja tuntuu, että on vaikea saada mitään aikaan. Kylmyyden tunne: Vilunväristykset ja sisäisen kylmyyden tunne, kylmät kädet ja jalat. Painonnousu: Paino voi nousta lyhyessä ajassa kymmenen kiloa tai jopa enemmän. Kiloja on vaikea saada pois, kun aineenvaihdunta ja kalorien kulutus hidastuu. Turvotus: Kädet ja jalat voivat turvota, joskus turvotusta on solisluun yläpuolella. Kasvot voivat pöhöttyä ja turvotusta olla silmien alueella. Suolisto-oireet: Yleensä ummetusta ja ilmavaivoja. Joskus myös ripulia, koska osalla potilaista on myös keliakia ja laktoosiongelmia. Sydänvaivat: Syke voi hidastua tai voi tuntua ”muljahtelua” nukkumaan mennessä. Verenpaine voi laskea. Ihon kuivuminen: myös hikoilu voi vähentyä, jolloin kuuma sää ja fyysinen rasitus voivat tuntua pahalta. Kuiva iho ja turvotukset jaloissa voivat altistaa ruusulle. Hiuksien oheneminen: Hiukset voivat olla kuivat ja helposti katkeilevat, ja hiuksia voi irrota kammatessa tai harjatessa paljonkin. Limakalvojen kuivuminen: suun ja sukuelinten limakalvot voivat olla kuivat ja aiheuttaa ongelmia. Näköhäiriöt: Hämäränäkö voi heikentyä ja kohteiden havaitseminen läheltä ja kaukaa hidastuu. Lihaskipu: Treenin jälkeen lihakset palautuvat hitaasti ja voivat tuntua jäykiltä. Masennus: Joskus masennuksen syynä on kilpirauhasen vajaatoiminta Muita oireita: Anemia, kuulon heikkeneminen, äänen käheytyminen tai madaltuminen, tasapaino-ongelmat, muistiongelmat.

Tyroksiiniannos saattaa monista eri syistä muuttua riittämättömäksi kesken hoidon tai potilas voi saada sitä liikaa. Kilpirauhasarvoja onkin tutkittava säännöllisesti, jotta lääkitystä voidaan säätää vastaamaan tarvetta.

– Jos olo huononee, verikokeet kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa tyroksiiniannoksen määrää titrata. Pitäisi muistaa, että jos vajaatoimintaa sairastavalla potilaalla on useita muita sairauksia samaan aikaan, myös niitä on tärkeää hoitaa.

Kilpirauhasen vajaatoiminta voi oireilla myös sydänvaivoina. Syke voi hidastua tai nukkumaan mennessä voi tuntua ”muljahtelua”.

Kilpirauhassairaudet ovat alihuomioituja

Kilpirauhassairaudet, kuten kaikki hormonaaliset sairaudet ovat Metson mukaan alihuomioituja ja aliresursoituja, vaikka ne ovat usein kroonisia ja vaikuttavat läpi elämän.

– Kilpirauhasen vajaatoimintapotilaat helposti kokevat, etteivät pääse vastaanotolle eivätkä tule kuulluiksi, kun vointi huononee. Usein tilannetta arvioidaan pelkästään verikokeella, tai uusitaan vain reseptiä, vaikka olisi tärkeää, että potilas pääsisi kokonaisvaltaiseen arvioon.

” Annostarve vaihtelee, koska tyroksiinilääkityksessä on kyse hormonikorvaushoidosta.

Metso toteaa lääkityksen säätämisen jäävän aivan liian usein puolitiehen, jolloin tilanne ei korjaannu.

– Siinä lääkärin ja potilaan kärsivällisyys ovat koetuksella. Potilaasta voi tuntua, ettei lääkitys sovi, vaikka tosiasiassa kyse on siitä, ettei sopivaa annosta ole löydetty. Toinen ongelma on se, että ajatellaan lääkityksen ja annoksen pysyvän samana koko loppuelämän. Aika usein se kuitenkin muuttuu, sillä esimerkiksi paino, vaihdevuodet, estrogeenitaso tai muu lääkitys sekoittavat tasapainon.

– Annostarve vaihtelee, koska tyroksiinilääkityksessä on kyse hormonikorvaushoidosta.

Kilpirauhanen Kilpirauhanen sijaitsee kaulan alaosassa henkitorven molemmin puolin. Se painaa noin 20 grammaa. Suurin osa kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavista potilaista on myöhäisessä keski-iässä tai sitä vanhempia, mutta sairaus voi ilmaantua nuoremmillekin. Sairaus on naisilla neljä kertaa yleisempi kuin miehillä. Riittävä uni, stressitekijöiden minimointi, monipuolinen ravinto ja kohtuullinen, säännöllinen liikunta on suositeltavaa vajaatoimintaa sairastaville. Lähteinä myös Kilpirauhasliitto ja Terveyskirjasto

Koska kilpirauhanen vaikuttaa jokaisen solun aineenvaihduntaan, vajaatoimintaa ei pidä jättää hoitamatta. Ilman hoitoa kaikki elinjärjestelmät hidastuvat ja pahimmillaan tilanne johtaa vähitellen elinjärjestelmien sammumiseen.

– Jos kilpirauhanen on leikattu kokonaan pois tai jos se on sairauden takia sammunut, tilanne on hengenvaarallinen ilman lääkitystä. Tyroksiini on elämälle välttämätön hormoni.

Ukrainassa kilpirauhaspotilaat ovat joutuneet vakavaan vaaraan, kun lääkkeet ovat loppuneet esimerkiksi pitkän pakomatkan aikana.

– Esimerkiksi Lääkärit ilman rajoja ja Euroopan endokrinologiyhdistys ovatkin tehneet töitä ja yrittäneet auttaa heitä, Saara Metso kertoo.