Luut voivat olla haurastuneet, vaikkei sitä huomaisikaan – 7 tapaa ehkäistä salakavala luukato

Osteoporoosi ei ole vain ikääntyneiden naisten vaiva. Luukato ilmenee usein arkisissa tilanteissa, kun luu murtuu vaikkapa kaatuessa.

Osteoporoosia sairastavalla luu voi murtua vähäisestäkin vammasta.

Tyypillisesti osteoporoosi eli luukato tulee esiin arkisissa tilanteissa, kun luu murtuu esimerkiksi pihalla liukastuessa tai kaatuessa.

Mikäli kaatuu samalta tasolta tai putoaa alle metrin korkeudesta ja saa luunmurtuman esimerkiksi ranteeseen, puhutaan matala- tai pienenergisestä murtumasta. Silloin on syytä epäillä osteoporoosia.

Luuston tulisi kestää arjen kolhut murtumatta, eikä vioittua pienestä.

Luun määrä kasvaa 20–30-vuotiaaksi asti ja säilyy melko muuttumattomana 40 vuoden ikään saakka. Sen jälkeen luun määrä pienenee – ja naisilla pienentyminen myös kiihtyy menopaussissa.

” Luustoterveyden ylläpitäminen ei vaadi ihmeitä.

Osteoporoosi on yleinen sairaus, mutta se ei ole vain ikääntyneiden naisten vaiva, kuten moni voi luulla.

Osteoporoosi voi tulla kenelle vain. Se voi liittyä ikääntymisen lisäksi esimerkiksi johonkin sairauteen, kuten keliakiaan tai syömishäiriöön.

– Luustoterveyden ylläpitäminen ei vaadi ihmeitä, vaan pieniä tekoja arjessa, Luustoliiton sivuilla todetaan.

Suomessa tapahtuu vuosittain arviolta 30 000–40 000 luunmurtumaa, joissa osasyynä on luuston haurastuminen. Murtumien ilmaantuvuus suurenee ikääntymisen myötä.

Listasimme 7 tapaa ehkäistä luukatoa:

1. Huolehdi kalsiumin saannista

Kalsium on luuston rakennusaine numero yksi. Kalsiumin lähteenä kannattaa suosia ensisijaisesti ravintoa.

Yleensä suurin osa kalsiumista saadaan maitotuotteista. Perusterveen ihmisen ei tarvitse syödä kalsiumlisää.

Kalsiumin saannin pitäisi olla vähintään 0,8 grammaa päivässä. Henkilöillä, joilla on suurentunut riski, kalsiumin saanniksi suositellaan 1–1,5 grammaa päivässä.

2. Varmista riittävä D-vitamiinin saanti

D-vitamiini auttaa kalsiumia imeytymään sekä tehostaa ja ohjaa luukudoksen uusiutumista. D-vitamiini vaikuttaa myös muun muassa lihasvoimaan ja vastustuskykyyn.

Ravinnon parhaat D-vitamiinin lähteet ovat kalaruuat sekä D-vitamiinilla täydennetyt maitotuotteet, margariinit ja levitteet.

D-vitamiinin suositeltava kokonaissaanti Suomessa on yli 75-vuotiailla 20 mikrogrammaa vuorokaudessa ja muilla 10 mikrogrammaa. Etenkin talvisin saatetaan kuitenkin tarvita suurempia annoksia.

3. Syö terveellisesti, monipuolisesti ja riittävästi

Luustolle tärkeiden ravintoaineiden saannin voi varmistaa syömällä säännöllisesti ja monipuolisesti 3–5 kertaa päivässä. Silloin voi turvata myös riittävä energian, proteiinin ja kuidun saannin.

Proteiini on lujien luiden ja vahvojen lihasten rakennusaine, joten sen riittävään saantiin kannattaa kiinnittää huomiota. Se onnistuu varmistamalla, että jokaisella aterialla ja välipalalla on jokin proteiinipitoinen ainesosa.

4. Liiku!

Liikunta on välttämätöntä luustolle iästä riippumatta.

Liikunta ylläpitää saavutettua luumassaa ja saattaa lisätä sitä 1–3 prosenttia vielä aikuisiässä. Lisäksi liikunta hidastaa luun menetystä vaihdevuosi-iässä ja sen jälkeen. Liikunta auttaa myös ehkäisemään kaatumisia.

Harrasta luustoa kuormittavaa liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa, mieluiten päivittäin.

Luut vahvistuvat parhaiten liikunnassa, jossa luustoon kohdistuu iskuja, nopeita kiertoja, vääntöä ja tärähdyksiä.

Luu tarvitsee uusia ärsykkeitä, joten liikkeitä ja lajeja on hyvä vaihdella.

Lihaskuntoharjoittelu on hyvä vaihtoehto, jos hyppyjä sisältävä liikunta ei sovi.

Osteoporoosia sairastavan on hyvä noudattaa varovaisuutta, mikäli harrastaa liikuntaa, jossa on voimakkaita iskuja, ponnistuksia tai repiviä liikkeitä. Ammattilaiset osaavat neuvoa, millainen liikuntamuoto on sopiva.

Luustolle tärkeää kalsiumia on muun muassa maitotuotteissa. Muita hyviä kalsiuminlähteitä ovat tummanvihreät kasvikset, pähkinät ja tofu sekä kasvipohjaiset tuotteet, joihin on lisätty kalsiumia.

5. Ehkäise kaatumisia

Luunmurtuma johtuu usein kaatumisesta. Kaatumistapaturmat ovat yllättäviä, mutta niitä voi silti ehkäistä: tärkein ehkäisykeino on monipuolinen liikunta.

Kaatumisia voi ehkäistä myös muun muassa:

Sairauksien hyvällä hoidolla

Päihteettömyydellä

Ajantasaisilla silmälaseilla

Riittävällä unella

Asianmukaisilla jalkineilla

Kiireen välttämisellä

Huomioimalla asuinympäristöön liittyvät vaarat (esimerkiksi liukkaat lattiat ja pihat, heikko valaistus, yllättävät portaat tai kynnykset)

6. Lopeta tupakointi

Tupakoitsijoilla on pienempi luumassa kuin tupakoimattomilla.

Tupakointi voi heikentää muun muassa kalsiumin ja naisten estrogeenihoidon luustoa suojaavaa vaikutusta. Lisäksi tupakointi vaikeuttaa luuston aineenvaihduntaa.

7. Vältä liiallista laihduttamista

Liiallinen laihduttaminen ei ole luustolle hyvästä.

Alipaino ja ylenmääräinen laihduttaminen voivat johtaa riittämättömään kalsiumin ja muiden mineraalien saantiin. Silloin elimistö ottaa niitä luustosta ja heikentää sitä.

Alipaino voi aiheuttaa myös kuukautishäiriöitä, jotka ovat luustolle haitallisia.

Osteoporoosia voidaan hoitaa Osteoporoosista tekee salakavalan se, että luukato on hyvin pitkään huomaamaton vaiva. Ilman hoitoa se etenee.

Ennen murtumaa osteoporoosin diagnoosi on mahdollista tehdä vain luuntiheysmittauksella.

Osteoporoosia voidaan kuitenkin hoitaa. Lähtökohtana on elintapojen tarkistaminen sekä osteoporoosin mahdollisesti aiheuttaneen sairauden mahdollisimman hyvä hoito. Lisäksi voidaan tarvita lääkehoitoa.

