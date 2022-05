Lihavuusleikkaus on eduksi myös yli 60-vuotiaalle – pienentää sydänriskejä

Suomessa tehdään noin tuhat lihavuusleikkausta vuodessa. Leikkauksia tehdään vain alle 65-vuotiaille.

Suomessa lihavuusleikkauksia tehdään potilaille, joiden painoindeksi on vähintään 40 tai 35, jos potilaalla on jokin laihduttamista edellyttävä sairaus.

Lihavuusleikkausten hyödyt on todettu monissa tutkimuksissa, mutta näyttö niiden vaikutuksista yli 60-vuotiailla on ollut vähäistä. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen perusteella vaikutukset näyttäisivät kuitenkin olevan samanlaisia myös tässä ikäryhmässä.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä, ja siinä verrattiin 95 000:ta lihavuusleikattua yhtä moneen lihavaan verrokkipotilaaseen. Potilaat olivat keskimäärin 62-vuotiaita ja heitä seurattiin neljä vuotta.

Lihavuusleikkauksen läpikäyneet sairastuivat sydäninfarktiin tai sydämen vajaatoimintaan noin 40–50 prosenttia epätodennäköisemmin kuin verrokit, tulokset osoittivat. Myös riski menehtyä seurannan aikana oli noin 40 prosenttia pienempi ja vaikutukset nähtiin myös yli 65-vuotiailla.

Suomessa lihavuusleikkauksia tehdään potilaille, joiden painoindeksi on vähintään 40 tai 35, jos potilaalla on jokin laihduttamista edellyttävä sairaus. Vaikeaa tyypin 2 diabetesta sairastavia tosin voidaan leikata jo, kun painoindeksi on 30. Ennen leikkausta potilaan on pitänyt tehdä elintapamuutoksia ja pudottaa noin 5 prosenttia painostaan.

Suomessa tehdään noin 1 000 lihavuusleikkausta vuodessa. Leikkauksia tehdään vain alle 65-vuotiaille.