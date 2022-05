Kun kaikki liikunnan muodot lyödään yhteen, liikuntalääketieteen professori nostaa yhden lajin ylitse muiden. Tässä 23 helppoa vinkkiä arkiliikuntaan.

Suomalainen aikuinen on valveilla vajaat 15 tuntia vuorokaudesta. Suurin osa tästä ajasta kuluu istuen ja makuuasennossa. Jos liikutaan, liikutaan vain vähän ja kevyesti.

Ainoastaan joka viides suomalainen liikkuu riittävästi. Kestävyysliikuntasuosituksen mukaan aikuisen pitäisi liikkua viidesti viikossa noin puolen tunnin ajan reippaasti niin, että syke kohoaa.

Jos harrastaa rasittavaa liikuntaa, varttikin päivässä riittää. Lihaskuntoa ja liikehallintaa suositellaan lisäksi kaksi kertaa viikossa.

” Tuhat kaloria menee rikki, kun kävelee 2,5 tuntia viikossa.

– Liikunnan lisäämisestä hyötyvät kaikkein eniten ne, jotka liikkuvat vähiten, sanoo liikuntalääketieteen professori Jari Parkkari Jyväskylän yliopistosta.

– Jos ei ole liikkunut ja alkaa kuluttaa 1 000–2 000 kalorin verran viikossa, ennenaikaisen kuoleman riski putoaa 25–30 prosenttia. Tuhat kaloria menee rikki, kun esimerkiksi kävelee 2,5 tuntia viikossa, tai puoli tuntia viitenä päivänä viikossa.

Fakta Näin paljon energiaa kuluu tunnissa Kulutus laskettu sekä 50-vuotiaalle 67-kiloiselle naiselle ja 55-vuotiaalle 95-kiloiselle miehelle. Luvussa esitetty ensin naisen kulutus, sitten miehen. Nurmikonleikkuu, mekaaninen työnnettävä leikkuri: 319 kcal / 456 kcal

Tanssi, yleinen: 415 kcal / 595 kcal

Puiden pilkkominen: 240 kcal / 342 kcal

Kävely, kohtalainen vauhti: 186 kcal / 266 kcal

Nurmikon tai lehtien haravointi: 202 kcal / 289 kcal

Uinti järvessä 319 kcal / 456 kcal

Vesijuoksu: 522 kcal / 745 kcal

Pyöräily 15 km/h: 309 kcal / 441 kcal

Portaiden juoksu ylös: 799 kcal / 1140 kcal

Portaiden nousu hitaasti kävellen: 213 kcal / 304 kcal

Siivoustyö, kevyt: 122 kcal / 175 kcal

Imurointi: 176 kcal / 251 kcal

Lastenrattaiden työntäminen tai vetäminen: 213 kcal / 304 kcal Lähde: Laskurini.fi

Painonpudotukseen tarvitaan myös ruokaremontti

Vaikka Parkkari puhuu kaloreista, hän huomauttaa, ettei liikkumalla pysty hallitsemaan painoa. Painon pudottamiseen tarvitaan myös ruokavalio- ja ateriarytmiremonttia.

– Nykyihmisen työ on fyysisesti kevyttä ja elämä jatkuvaa taistelua lihomista ja liiallista syömistä vastaan.

Kävelytasoisen liikunnan lisääminen on hyödyllistä kaikenikäisille ja -kokoisille, sillä se vaikuttaa toimintakykyyn ja henkiseen hyvinvointiin.

– Masennus ja ahdistus ovat meidän nykyajan ihmisten ongelma, ja se heijastuu uneen. Aivot kuormittuvat ja joutuvat äärirajoille, kun on paljon työtä ja miettimistä. Sosiaalinen media vielä lisää kuormitusta. Liikkuminen huoltaa aivoja ja näkyy mielialassa.

” Puolen tunnin kävely olisi huomattavasti parempi tapa nollata stressiä kuin lasi tai kaksi viiniä.

Uni on laadukkaampaa ja nukkuminen huomattavasti parempaa, kun liikkuu kevyesti illalla. Parkkari kuitenkin tietää, että aivan liian moni ottaa mieluummin illalla muutaman viinilasillisen kuin lähtee kävelylle.

– Ahdistusta ja masennusta hoidetaan tänä päivänä alkoholilla: hyvässä asemassa olevat, koulutetut ihmiset käyttävät alkoholia kotioloissa yllättävänkin paljon. Puolen tunnin kävely puiston ympäri olisi huomattavasti parempi tapa nollata stressiä kuin lasi tai kaksi viiniä.

Parkkari muistuttaa alkoholin heikentävän unta ja lisäävän myös muistisairauden riskiä.

Yksi liikuntalaji on yli muiden

Liikuntaa voi saada arkeen helposti ilman että siitä tarvitsee tehdä numeroa tai suoritusta.

– Kannattaa tehdä sitä, mikä tuntuu itsestä hyvältä. Jos ei tykkää lähteä vesijuoksemaan, uimaan tai pyöräilemään, mutta tykkää kävellä, silloin kannattaa kävellä. Lisäksi olisi hyvä tehdä lihaskuntoa, jottei selkä tai niska menisi jumiin. Varsinkin niska, hartiaseutu ja alaselkä alkavat helposti vaivata, jos niitä ei yhtään treenata.

” Kun kaikki liikunnan muodot lyödään pinoon, tanssi on niistä varmasti kaikkein parasta.

Liikuntalääketieteen professorin ehdoton ykkössuositus on tanssi.

– Kun kaikki liikunnan muodot lyödään pinoon, tanssi on niistä varmasti kaikkein parasta. Se on aivan älyttömän monipuolinen ja sosiaalinen laji, ja se sopii myös niille, jotka eivät pidä liikunnasta muuten. Tanssi parantaa fyysistä kuntoa, tasapainoa ja ketteryyttä, ja aivoille se on ihan parasta jumppaa.

23 vinkkiä: Näin saat lisää helposti liikettä arkeesi

1. Lähde lavatansseihin tai tanssi kotona. Tanssin vaikutusta voi verrata reippaaseen kävelyyn. Tanssi vahvistaa vatsa- ja selkälihaksia, jalkojen lihasvoimaa, tasapainoa, kehonhallintaa, koordinaatiota ja huoltaa aivoja.

2. Jos asut omakotitalossa tai sinulla on mökki, pihalla riittää kaikenlaista tekemistä, kuten puutarhan hoitoa, haravointia, kaivamista ja puiden pilkkomista.

3. Leikkaa nurmikko perinteisellä, työnnettävällä ruohonleikkurilla. Jätä robottileikkuri kaupan hyllyyn.

4. Imuroi usein. Hanki vaikka pikaimuri keittiön nurkkaan, niin tulee tartuttua imurin varteen useammin. Jätä robotti-imuri kaupan hyllyyn.

5. Taita työmatkat kävellen tai pyöräillen vaikka pari kertaa viikossa. Unohda sähköpotkulauta.

6. Pue treenivaatteet päälle ja laita musiikki soimaan, kun teet kotitöitä. Rivakka, muutaman tunnin siivous nostaa sykettä ja on mainio treeni.

7. Tauota istumista ja tee välillä jotakin muuta. Laita vaikka taukohälytys kännykkään. Niska- ja hartiavaivat sekä ylipaino-ongelmat ovat yleisiä niillä, jotka istuvat paljon.

8. Tuo kuntoiluvälineitä telkkarin ääreen: pyöritä hulavannetta, nostele käsipainoja, polje kuntopyörää, treenaa crosstrainerilla, pompi jumppapallon päällä, tee vatsaliikkeitä matolla.

9. Tuo jokin inspiroiva kuntoiluväline työhuoneeseesi. Se voi olla pumppitanko, kahvakuula tai hulavanne, jolla teet pieniä treenejä työn lomassa.

10. Lataa ilmainen mobiilisovellus, joka mittaa askeleita, tai hanki urheilukello. Työikäisellä hyvä tavoite on 7 000 askelta päivässä, nuorisolla 10 000 ja iäkkäämmällä 5 000.

11. Kävelyretki metsään tekee aina hyvää. Halaa puita, kiipeä kiville, loiki ojien yli. Poimi talteen marjat ja sienet.

12. Jos omistat koiran, lähde sen kanssa lenkille mahdollisimman usein. Myös naapurin koira voi kaivata lenkkiseuraa.

13. Ota kävelysauvat mukaan lenkille. Saat lisää tehoja kävelyyn.

14. Tee jokin lihaskuntoliike samalla kun odotat veden keittymistä ja ota tavaksi kävellä aina kun puhut puhelimeen.

15. Vaihda kaupan kärry ostoskoriin, saat huomaamatta käsivarsitreenin.

16. Hyvää hyötyliikuntaa on myös roskien kerääminen kävelylenkillä. Jos löydät pulloja, lenkkeily kannattaa myös taloudellisesti.

17. Mitä jos ryhtyisit bongaamaan lähijärviä ja muita vesistöjä ja tekisit pyörä- ja uintiretken niihin kaikkiin kesän aikana? Kun kunto kasvaa, siirry kauempana sijaitseviin vesistöihin.

18. Käy kokeilemassa ulkokuntosalia, tee jokaisella laitteella 10–15 toistoa.

19. Pese hampaat aina yhdellä jalalla seisten. Pue kengät ja sukat ilman tukea. Saat vaivihkaa hyvää tasapainoharjoittelua.

20. Tee kyykkyjä, kun ripustat pyykkiä, nouse varpaille, kun kokkaat ruokaa.

21. Toista tuolilta nousua. Tee vaikka 10 toistoa ilman tukea telkkarin tai työpöydän ääressä.

22. Vältä hissiä ja kulje portaita aina kun mahdollista. Kauppakassit käsissä saat vielä tehokkaamman treenin.

23. Käy lounaalla työpisteesi ulkopuolella, kierrä korttelin ympäri ruokatauolla.

Lähteet: professori Jani Parkkari, UKK-instituutti