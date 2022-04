Päivittäin leipää syövät lapset ovat suurentuneessa keliakian vaarassa – jos keliakiaan on perinnöllinen alttius

Ruotsalaistutkimuksen tulos koskee lapsia, jotka ovat perinnöllisesti alttiita vanhempien keliakian vuoksi.

Keliakia on elinikäinen tauti, jossa viljatuotteiden sisältämä gluteeni vaurioittaa ohutsuolen limakalvon nukkaa.

Vuoden iässä päivittäin paljon leipää syövät lapset saattavat sairastua muita todennäköisemmin keliakiaan. Havainto koskee tosin vain lapsia, jotka ovat perinnöllisesti alttiita vanhempien keliakian vuoksi.

Ruotsalaistutkimuksen perusteella riski sairastua keliakiaan on 47–79 prosenttia suurempi lapsilla, jotka syövät gluteenia sisältävää leipää ainakin 18 grammaa päivittäin. Yhdeksän kuukauden iässä myös päivittäinen gluteenipitoinen puuro ja runsas maitomurojen syöminen 18 kuukauden iässä liittyivät suurentuneeseen sairastumisriskiin.

Jos tulokset varmistuvat lisätutkimuksissa, ne antavat aiheen välttää päivittäistä leivän ja puuron syömistä, jos lapsi tiedetään perimältään alttiiksi keliakialle.

Tutkimukseen osallistui 2 100 ruotsalaislasta, joiden ruokavalioita selvitettiin 6–24 kuukauden iässä. Viisitoistavuotisen seurannan aikana 23 prosentilla lapsista todettiin IgA-luokan kudostransglutaminaasi-vasta-aineiden perusteella keliakia. Lisäksi 12 prosenttia sairastui koepalalla varmistettuun keliakiaan.

Keliakia on elinikäinen tauti, jossa viljatuotteiden sisältämä gluteeni vaurioittaa ohutsuolen limakalvon nukkaa henkilöillä, joilla on perinnöllinen alttius taudille. Tyypillisimmät oireet ovat krooninen ripuli tai löysät ulosteet, ilmavaivat, laihtuminen ja lapsilla kasvun hidastuminen. Keliakiaa sairastaa 1 prosentti lapsista, 2 prosenttia aikuisista ja lähes 3 prosenttia ikääntyneistä. Keliakian ainoa hoito on gluteenin välttäminen.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä.