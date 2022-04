Täällä asuvat Suomen sairaimmat ihmiset – katso oman kuntasi tilanne

Suomen sisällä on selvät erot sairastavuudessa.

Suomalaisten terveys on yleisesti ottaen parantunut 2000-luvulla, vaikka maan alueelliset erot ovat yhä suuret.

Suomen terveimmät ihmiset asuvat pääkaupunkiseudulla ja Pohjanmaalla.

Näin kertoo THL:n tuore sairastavuusindeksi.

Eniten sairastetaan puolestaan Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

THL:n mukaan perinteinen itä–länsi-jako sairaamman Itä-Suomen ja terveemmän Länsi-Suomen välillä on edelleen selvästi näkyvissä.

Yli 50 000 asukkaan kaupunkien vertailussa sairastavuus on suurinta Kuopiossa, Oulussa ja Kotkassa, pienintä Espoossa ja Helsingissä.

Suurimman sairastavuuden kaupungeille on yhteistä se, että tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä vakavat mielenterveyden häiriöt ovat niissä keskimääräistä yleisempiä.

Sairastavuuden erojen taustalla on elinoloihin, elintapoihin, perinnöllisiin tekijöihin ja terveydenhuollon toimintaan liittyviä syitä.

Indeksi on koottu vuosista 2017–19, eli se ei sisällä maaliskuussa 2020 alkanutta koronapandemiaa.

Suomalaisten sairastavuus on laskenut tasaisesti koko 2000-luvun.

Kuitenkin esimerkiksi syöpäsairaudet ovat yleistyneet, kun taas tuki- ja liikuntaelin­sairaudet vähentyneet.

– Syöpäindeksin kasvu johtuu muun muassa syövän varhaisdiagnostiikan kehittymisestä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien laskun taustalla on muun muassa pitkäaikaisten ja kuormittavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrän väheneminen, tutkimusprofessori Seppo Koskinen kertoo THL:n tiedotteessa.

Sairastavuusindeksissä on otettu huomioon seitsemän vakavaa sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa.

Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syövät, sepelvaltimotauti, aivoverisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveyden häiriöt, tapaturmat ja dementia.

Sairastavuusindeksi kuvaa kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maahan, jonka vertailuluku on 100. Mitä pienempi kaupungin, kunnan tai maakunnan luku on, sitä terveempää väestö on.