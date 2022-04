Monet kärvistelevät suolisto-ongelmien kanssa vuosikymmeniä – pienillä muutoksilla oireet voivat hävitä kokonaan jo muutamassa päivässä

Suoliston hyvinvointia on mahdollista parantaa yksinkertaisilla muutoksilla.

Terveystalon johtava ravitsemusterapeutti Mikko Rinta kertoo tavanneensa vastaanotollaan asiakkaita, jotka ovat kärvistelleet suolisto-ongelmien kanssa vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Kun heidän ruokavalionsa ja ruokarytminsä on saatu kuntoon, monet oireet ovat voineet hävitä tai vähentyä merkittävästi jo muutamassa päivässä.

– Suolisto-ongelmat usein vaikuttavat kykyyn toimia ja tehdä asioita. Elinpiiri voi rajoittua, kun ei oikein voi olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa ja kun aina täytyy tsekata, missä on vessa, jossa voi käydä tyhjentämässä itsensä. Tilanne voi johtaa jopa siihen, että joutuu rajoittamaan myös työtehtäviä.

Mikko Rinta.

Yleisimpiä suolisto-ongelmia ovat toiminnalliset vatsavaivat. Mikko Rinnan mukaan tämä näkyy ravitsemusterapeutin vastaanotolla. Vaivoista tavallisimpia ovat ärtyvän suolen oireyhtymä, ylävatsavaivat sekä toiminnallinen ripuli ja ummetus.

– Kevyimmillään suolisto-ongelma voi ilmetä turvotteluna, ilmavaivoina tai röyhtäilynä. Tai se voi olla refluksitautia, vaikeita närästysoireita ja löysää ulostetta, pahimmillaan veristä ulostetta tai niin kovia vatsakipuja, että ne halvaannuttavat normaalia elämää.

Moni muukin oire voi samalla helpottua

Tutkimuksien mukaan 70–75 prosenttia IBS:stä, eli ärtyvän suolen oireyhtymästä kärsivistä hyötyy ravitsemushoidosta merkittävästi.

– Hyödyt ovat moninaiset eivätkä ne rajoitu vain ilmiselviin vatsaoireisiin. Usein kun ravitsemus saadaan kuntoon, myös mahdolliset tulehduskiputuntemukset lihaksissa ja nivelissä vähenevät.

On tavallista, että vatsaoireet häiritsevät unta ja sitä myöten jaksamista. Ravitsemuksella on Mikko Rinnan mukaan pystytty parantamaan myös unen laatua, ja migreenioireilukin on monilla helpottanut.

Ravitsemusterapeutin pakeille tullaan usein lihavuuden takia. Kun painonnousun syytä aletaan selvittää, saattaa taustalta paljastua jokin suolisto-ongelma, jota on yritetty rauhoittaa esimerkiksi tietynlaisen dieetin avulla.

– Monesti kun tilannetta lähdetään purkamaan, juurisyy onkin jokin muu kuin minkä takia asiakas tuli vastaanotolle. Lihavuusongelman syynä voivat olla vatsaoireet, jotka ovat johtaneet häiriintyneisiin syömistottumuksiin.

Näin parannat suolistosi vointia