Verinen uloste säikäytti, mutta Linda, 25, ei kehdannut mennä lääkäriin – diagnoosi suolistosairaudesta oli lopulta helpotus: ”Kärsin aika turhaan”

Kun Lindan vatsaoireet alkoivat, tämä joutui ravaamaan jatkuvasti vessassa, eikä ruokakaan maistunut. Lääkärissä selvisi lopulta, että Lindan suolen loppupäästä oli tulehtunut noin 30 senttiä.

Kun Linda, 25, saapui kesäiseen Amsterdamiin viimeistelläkseen maisterintutkintonsa, hän ei tiennyt, mitä on luvassa. Jo ensimmäisen lukukauden jälkeen elämä muuttui yllättäen.

– Minun piti ravata koko ajan vessassa. Tuli verta ja kaikkea. En ollut koskaan kokenut mitään vastaavaa, Linda kertoo.

” Jätin gluteenin ja maitotuotteet, mutta mistään ei ollut apua.

Linda yritti itse vaikuttaa oireisiinsa erilaisilla ruokavalioilla.

– Kokeilin kaikki mahdolliset eliminaatiodieetit. Jätin gluteenin ja maitotuotteet, mutta mistään ei ollut apua.

Verinen uloste säikäytti Lindan niin, että hän arkaili lääkäriin menoa. Mitä jos kyse olisi jopa syövästä? Linda muistelee ajatelleensa.

” Vaarana oli, että valahtaa housuun.

Sitten tuli korona, joka nosti hoitoon hakeutumisen kynnystä entisestään. Lopulta Linda muutti takaisin Suomeen.

– Kärsin aika turhaankin puoli vuotta. Juhannuksena 2020 totesin, että minun on pakko mennä lääkäriin.

Vatsa- ja suolisto-oireet olivat jo alkaneet sanella Lindan arkea. Ne olivat saaneet hänet pysyttelemään lähinnä kotona, eikä ruokakaan enää juuri maistunut.

– En pystynyt etenkään aamulla syömään tai juomaan mitään, jos minun piti lähteä jonnekin. Vaarana oli, että valahtaa housuun.

Tähystyksessä kesällä 2020 selvisi, että Lindalla on haavainen paksusuolitulehdus. Suolen loppupäästä oli tulehtunut noin 30 senttiä.

Nuorten aikuisten sairaus

Haavainen paksusuolitulehdus (colitis ulcerosa) eli IBD on tulehduksellinen suolistosairaus. Tavallisimpia oireita ovat ripuli, veriuloste ja vatsakivut. Oireet kehittyvät yleensä vähitellen, mutta voivat joskus alkaa äkillisesti.

Tyypillinen sairastumisikä on 15—35 vuotta, joten sairautta on luonnehdittu nuorten aikuisten sairaudeksi. Sairauden syy on tuntematon, mutta perintötekijöillä tiedetään olevan vaikutusta.

” Jo kandivaiheessa olin ajanut itseni aika piippuun.

Linda uskoo, että hänellä sairauden puhkeamiseen vaikutti kova stressi.

– Minulla oli kovat paineet opinnoista, ja olin asettanut itselleni kovat tavoitteet. Jo kandivaiheessa olin ajanut itseni aika piippuun.

Syksyllä ennen suolisto-oireita Linda sai luennolla kovan migreenikohtauksen. Kohtaus oli niin kova, että Lindan puhekin puuroutui. Keho kertoi, että tahtia olisi syytä hidastaa.

Vaikka suolistosairauksien syntymekanismia ei tunneta, tiedetään, että stressi voi pahentaa niiden oireita.

Oireet vaihtelevat eri potilailla lievistä elämää täysin rajoittaviin. Parempien ja huonompien jaksojen aaltoilu on tyypillistä.

”Jos tästä selviän, selviän mistä vaan”

Diagnoosin saamisen jälkeen kesti oman aikansa, että Lindalle löytyi sopiva lääkitys. Alkuvaiheen kortisonikuuri teki Lindan olon kehnoksi. Hän oli samaan aikaan sekä ylienerginen että uupunut ja kärsi lisäksi unettomuudesta.

Gradukin oli juuri tuolloin teossa.

– Se on vaan pakko saada purkkiin. Jos tästä selviän, selviän mistä vaan, Linda kertoo ajatelleensa.

Kun Linda sai ensimmäisen infuusion biologista lääkettä, hän alkoi toipua. Paino nousi kymmenen kiloa, kun Linda uskaltautui taas syömään normaalisti.

– Oli iso helpotus saada tietää, mistä on kyse – ja että suolistosairautta pystytään hoitamaan. En ollut yhtään tiennyt, mitä odottaa.

Järkytystä loivensi se, että Linda sairastaa myös reumaa.

– Shokki loppuelämään vaikuttavasta sairaudesta ei ehkä siksi ollut niin iso. Otan se, mitä tulee. En halua kyynistyä.

Haavaista paksusuolitulehdusta ei voida toistaiseksi kokonaan parantaa, mutta hoidolla voidaan rauhoittaa oireita ja parantaa potilaitten elämänlaatua.

” Olen edelleen suorittajaluonne, mutta itsensä repiminen ei ole sen arvoista. Arvostan terveyttä.

Terveys uuteen arvoon

​​​​​Työ ja opiskelu sujuvat suurimmalla osalla tulehduksellista suolistosairautta sairastavia täysin normaalisti.

Lindakin pystyy nykyisin elämään aika lailla normaalia elämää, ja hänen olonsa on hyvä. Salitreenit kulkevat, kun Linda saa syötyä ja nukuttua.

Sairastuminen on kuitenkin muuttanut Lindan ajatus- ja arvomaailmaa. Hän on esimerkiksi hakeutunut töihin organisaatioon, jossa hyvinvoinnin vaalimista pidetään tärkeänä.

– Olen edelleen suorittajaluonne, mutta itsensä repiminen ei ole sen arvoista. Arvostan terveyttä.

Lähteitä: IBD ja muut suolistosairaudet ry., Terveyskylä, Terveyskirjasto