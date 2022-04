Erektiohäiriö voi olla jo kolmikymppisellä merkki alkavasta sydänsairaudesta – erikoislääkäri kertoo niin sanotusta 3–5 vuoden säännöstä

Erektiohäiriön hoitaminen voi pelastaa miehen sydäninfarktilta.

Erektiohäiriö voi kertoa sydäninfarktin vaarasta jo nuorella keski-ikäisellä miehellä.

Korkea verenpaine haittaa veren virtausta, ja miehillä ensimmäinen oire tästä saattaa olla erektiohäiriön yleistyminen.

– Lukuisten tieteellisten tutkimusten perusteella tiedetään, että keski-ikäisellä miehellä erektiohäiriö voi olla ensimmäinen merkki sepelvaltimotaudista, sanoo kliinisen fysiologian erikoislääkäri ja seksuaalilääketieteen asiantuntija, dosentti Juhana Piha Mehiläinen Turusta.

” Tämä ei ole mikään teoreettinen hypoteesi vaan fakta.

Piha kertoo niin sanotusta 3–5 vuoden säännöstä. Sillä tarkoitetaan, että erektiohäiriö voi olla ensimmäinen ilmentymä siitä, että myös sydämen sepelvaltimoissa on alkanut tapahtua muutoksia.

– Kolmen vuoden kuluttua erektiohäiriön alusta rupeaa tulemaan sydänoireita ja viiden vuoden kuluttua voi tulla sydäninfarkti. Tämä ei ole mikään teoreettinen hypoteesi vaan fakta, joka on lukuisissa tutkimuksissa todettu.

”Kyseessä on sydänpotilas, kunnes toisin on osoitettu”

Sydäninfarktia kohti johtava sepelvaltimotauti on pääasiassa ikääntyvien sairaus, mutta sitä esiintyy nuoremmillakin. Siksi nuorempikin potilas on tutkittava sen sijaan, että hänelle vain kirjoitettaisiin erektiolääkeresepti.

Pihan mukaan 35 vuoden ikä on sopiva raja, sillä sitä nuoremmilla sepelvaltimotauti on melko harvinainen.

– Jos vastaanotolle tulee yli 35-vuotias mies, jolla oireena on erektiohäiriö, ilman muuta tutkin potilaan ajatellen sitä, onko kyseessä mahdollisesti alkava sepelvaltimotauti. Lähtökohtana tulee pitää sitä, että kyseessä on sydänpotilas, kunnes toisin on osoitettu.

Jos sepelvaltimotauti huomataan jo tässä vaiheessa, kun sydänoireita ei vielä ole, taudin kehityskulku voidaan pysäyttää.

– Kun lisäksi hoidetaan verenpaine ja rasva-arvot kuntoon, sydänoireet voidaan saada estettyä ennalta. Tällä tavalla erektiohäiriö voi viime kädessä pelastaa miehen sydäninfarktilta.

Koska erektiohäiriö on nykytiedon mukaan itsenäinen sepelvaltimotaudin riskitekijä, Piha vastustaa jyrkästi ajatusta erektiolääkkeiden reseptivapaudesta.

– Se olisi äärimmäisen vaarallinen kehityskulku.

Lue lisää: Nuorten miesten Viagran käyttöön voi liittyä epätoivottu seuraus

Sepelvaltimotauti ei ”varoittele” etukäteen

Sepelvaltimotautiin kuolleisuus on Tilastokeskuksen mukaan pienentynyt kahdessakymmenessä vuodessa, mutta kyseessä on silti syöpien ohella Suomen tärkein kansantauti, kertoo Terveyskirjasto.

Sepelvaltimotautia sairastaa reilut 200 000 suomalaista. Sairastuneiden todellinen määrä on vielä suurempi, sillä monella tauti on tietämättään.

Sairaus on yleisempi iäkkäillä, mutta yllättävän moni sairastuu jo työikäisenä: puolet potilaista on alle 65-vuotiaita.

Tavallisin oire, josta sepelvaltimotaudin voi tunnistaa, on rintakipu. Aina sepelvaltimotauti ei kuitenkaan ”varoittele” etukäteen.

Kardiologian professori Juhani Airaksisen mukaan jopa neljäsosalla sepelvaltimotaudin ensioire on kova rintakipu, joka johtaa nopeasti kammiovärinään ja kuolemaan, ellei siihen puututa hyvin nopeasti.

– Yleisin äkkikuoleman syy on edelleen sepelvaltimon äkillinen tukkeutuminen. Tämä ei oikeastaan ole muuttunut 70-luvulta lähtien, Airaksinen kertoi.

Lue lisää: Vaarallinen sepelvaltimotauti on yllättävän yleinen ja iskee monille jo työiässä – kuva kertoo, missä oireet voivat tuntua