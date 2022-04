Tunnista nivelrikon ensimmäinen oire – ”Useimmiten se alkaa niin”

Nivelrikko on yleistynyt suomalaisilla kahdesta syystä.

Tyypillinen ikä, jolloin nivelrikko voi alkaa aiheuttaa kipuja, on 45–55-vuotiaana, ja nuorimmat oireita kokevat ovat noin 30-vuotiaita.

Nivelrikko on yleistynyt kahdesta syystä: väestö ikääntyy, ja suomalaiset ovat entistä ylipainoisempia.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuulääkäri, käsikirurgi Joakim Lindfors Lääkärikeskus Aavasta kertoo, että nivelrikko on normaali ikääntymiseen liittyvä oire. Samoin kuin ihon kimmoisuus vähenee vuosien mittaan, myös rusto tulee iän myötä alttiiksi haurastumiselle.

– Nivelrikkoa tulee meille kaikille enemmän tai vähemmän. Jos otetaan magneettikuva mistä tahansa nivelestä, rustossa nähdään jonkinasteisia kulumamuutoksia.

Sairaudesta on kyse kuitenkin vasta silloin, jos nivelrikko aiheuttaa kipuja ja muita oireita.

– Kun nivel kuluu, se voi muuttua kivuliaaksi, ja tällaista oireilevaa nivelrikkoa pidetään sairautena.

Osalla ihmisistä taas voi röntgenkuvan perusteella on huomattavankin paha nivelrikko, mutta he ovat täysin oireettomia. Tällöin ei ajatella, että he sairastaisivat nivelrikkoa, Lindfors selittää.

Nämä ovat nivelrikon ensimerkit

Nivelrikko voi tulla mihin tahansa niveleen, mutta tyypillisimpiä ovat polvi- ja lonkkanivelrikot.

– Kävelemme raajojen päällä, joten sinne oireet usein tulevat kovan kuormituksen takia, Lindfors sanoo.

– Useimmiten se alkaa niin, että niveleen alkaa tulla liikkuessa kipua. Leposärky ei yleensä ole ensimmäinen oire.

” Meillä kaikilla on joskus jonkinlaista oireilua nivelissä, johon ei löydy mitään erityistä syytä.

Oireet voivat vähitellen lisääntyä.

– Ajan mittaan voi tulla myös leposärkyä, nivelen jäykkyyttä ja liikerajoitteita. Esimerkiksi polven liikkuvuus voi selvästi kärsiä tai käden pinsettiote tulla kivuliaaksi.

Kaikki nivelissä tuntuva kipu ei suinkaan ole merkki mistään vakavasta.

– Tavallisin tilanne on se, että meillä kaikilla on joskus jonkinlaista oireilua nivelissä, johon ei löydy mitään erityistä syytä.

Fakta Näin ehkäiset nivelrikkoa 1. Ylipaino liittyy selvästi nivelrikon esiintymiseen. Pidä huolta hyvästä painonhallinnasta. 2. Harrasta säännöllisesti liikuntaa ja pysy aktiivisena joka iässä. 3. Liikunnan ei tarvitse olla äärimmäisen raskasta, vaan tavallinen arkiliikunta on eduksi. Kilpaurheilu nostaa ennenaikaisen nivelrikon riskiä. 4. Huolehdi myös lihasvoimasta ja vahvista etenkin jalkalihaksia.

Milloin lääkäriin?

Jos nivelkipu jatkuu useamman viikon, on syytä mennä lääkäriin.

– Samoin selkeä nivelturvotus ja nivelen liikerajoitus ovat syitä hakeutua hoitoon.

” Nivelrikko voi edetä nopeasti tai olla vuosikymmenten prosessi.

Tutkimuksissa selvitetään, onko kyse esimerkiksi tulehduksellisesta nivelsairaudesta tai nivelreumasta, joita voidaan hoitaa.

Nivelrikkoon ei ole parantavaa hoitoa, mutta sen aiheuttamia kipuja voidaan lievittää lääkkeillä ja esimerkiksi polvituilla.

– Asiaa tutkimatta ei voi tietää, mikä syy nivelkivun taustalla on. Siksi jatkuva niveloireilu on syy hakeutua tutkimuksiin.

Naiset ovat nivelrikolle hieman miehiä alttiimpia.

Sairaudessa on tietty tyypillinen piirre

Jos tutkimuksissa diagnoosiksi vahvistuu nivelrikko, potilaat kysyvät usein ennustetta taudin etenemisestä.

– Siihen on ikävä kyllä hirveän vähän vastauksia, sillä nivelrikko voi edetä nopeasti tai olla vuosikymmenten prosessi.

Yksi tyypillinen piirre sairaudessa on: se kulkee usein aaltomaisesti.

– Voi olla hyvinkin hankalaa nivelkipua ja liikerajoituksia – ja sitten on hyviä jaksoja, jolloin ei ole minkäänlaisia oireita. Ensin ei pysty kunnolla kävelemään, ja sitten voi taas pelata golfia ilman ongelmia.

” Leikkaus kohentaa elämänlaatua huomattavasti – sen jälkeen pystyy vaikka palaamaan tenniskentälle.

Kirurgista hoitoa pyritään välttämään niin kauan kuin hyviä jaksoja on sen verran, että ihminen kokee pärjäävänsä nivelrikon kanssa.

– Jos kipu on jatkuvaa, aletaan vakavasti miettiä kirurgisia hoitoja, joista yleisimpiä ovat tekonivelet polveen, lonkkaan tai käden alueelle.

Lindfors kertoo, että tekonivelleikkauksissa on tapahtunut suurta kehitystä. Vielä parikymmentä vuotta sitten niitä ei juuri tehty alle 65-vuotiaille.

– Nykyään leikkaustulokset ovat hyviä ja keinonivelet kestävät pidempään, minkä vuoksi niitä vaihdetaan tuloksekkaasti jo viisikymppisille. Leikkaus kohentaa elämänlaatua huomattavasti – sen jälkeen pystyy vaikka palaamaan tenniskentälle.