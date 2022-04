Yksi paikka jää usein suihkun jälkeen kuivaamatta – jalkojenhoitaja varoittaa ikävästä seurauksesta

Uskallatko tunnustaa? Varpaidenvälit jäävät helposti kuivaamatta suihkun jälkeen. Laiskuus voi kuitenkin kostautua, jalkojenhoitaja varoittaa.

Jalat tulisi pestä joka päivä, vaikka ei muuten suihkussa kävisikään. Näin meitä muistutti jalkojenhoitaja Saara Mattila jutussamme aiemmin.

Lue lisää: Halkeilleet ja karheat kantapäät? Suomalaiset tekevät jalkojen hoidossa usein virheen, joka kostautuu – hoitaja tyrmää myös suosikkisukat

Vaikka jalat jaksaisikin pestä päivittäin, jää yksi oleellinen vaihe monelta väliin. Jalat tulisikin malttaa kuivata suihkun jälkeen huolellisesti – myös varpaiden välistä.

– Pitäisi jaksaa itseään sen verran taivuttaa, että saa varpaanvälit kuivattua, Mattila nauraa.

Jos varpaiden väliin jää kosteutta, pääsevät erilaiset sieni- ja silsainfektiot vaanimaan laiskaa kuivaajaa, jalkojenhoitaja varoittaa. Lisäksi kosteus voi saada herkän varpaidenväli-ihon rikkoutumaan, mikä taas voi johtaa vakaviinkin tulehduksiin.

Tiesitkö muuten, että iho varpaiden välissä on yhtä ohutta ja herkkää kuin silmäluomilla? Mattila huomauttaa.

Valitse jaloille rasvaisempi voide

Jaloille kannattaa voidella rasvaista voidetta tai ihoöljyä.

Kun jalat on pesty ja kuivattu, on aika levittää rasva. Jalkojenhoitaja Saara Mattila suosittelee käyttämään jaloille tarkoitettua rasvaisempaa voidetta tai rasvapitoisuudeltaan korkeampaa perusvoidetta. Myös ihoöljyä voi hieroa jaloille.

– Moni rasvaa jalat samalla voiteella kuin muunkin vartalon. Kosteuttavat lotionit eivät kuitenkaan ole tarpeeksi tuhteja jalkojen iholle, hän tietää.

Vaikka rasvaaminen on jalkojenhoidon kannalta ensiarvoisen tärkeää, kosteuden tavoin myöskään rasva kuulu herkkiin varpaanväleihin, jalkojenhoitaja muistuttaa.

Pysy kaukana raspista

Hyvinvoivien jalkojen kotihoidoksi riittää Saara Mattilan mukaan päivittäinen pesu, kuivaus ja rasvaus. Rasva pitää ihon pehmeänä ja kovettumat joustavina, jolloin halkeamia ei synny niin helposti.

Jos jalkojen iho on jo ehtinyt niin paksuksi, ettei ahkerasta rasvaamisesta ole apua, on syytä varata aika jalkahoitoon, hän toteaa. Ammattihoitaja poistaa kovettumat oikeaoppisesti mekaanisesti, jonka jälkeen jalkoja on helppo hoitaa kotona.

Raspista jalkojenhoitaja kehottaa pysymään kaukana. Raspaamisen seurauksena iho nimittäin vaurioituu ja alkaa puolustautua kasvattamalla lisää sarveistumaa ihon suojaksi.

– Vaikka se raspi olisi kauhean kiva ottaa, siitä tulee ikävä noidankehä, Mattila tietää.

Pahimmillaan raspaus altistaa ihon rikkoontumiselle ja sitä kautta infektioille.