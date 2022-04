Suomalaistutkimus: Umpisuolen tulehdus voi parantua itsestään

Lievää umpisuolentulehdusta sairastaneet paranivat tutkimuksessa yhtä hyvin antibiooteilla ja lumelääkkeellä.

Turusta johdetussa tutkimuksessa on havaittu, että lievä umpilisäketulehdus voi parantua itsestään. Tutkimustulos ravistelee totuttua käsitystä taudista, jonka leikkaushoito on maailman yleisin kirurginen toimenpide.

Professori, ylilääkäri Paulina Salmisen johtama tutkimusryhmä julkaisi tuloksen 6. huhtikuuta. Salminen työskentelee Turun yliopistossa ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

– Lumelääkettä ja antibioottia vertailevassa pilottitutkimuksessamme lievää tautimuotoa sairastavista antibioottia saaneet ja lumelääkettä saaneet paranivat yhtä hyvin. Näyttää siis siltä, että umpilisäkkeen tulehdus voi parantua jopa itsestään, Salminen kertoo Tyksin tiedotteessa.

Yksi APPAC-tutkimussarjan perusajatuksista ja tuloksista on ollut, että umpilisäketulehduksessa on kysymyksessä kaksi eri tautia: vaikea tai lievä umpilisäketulehdus. Olennaista on erottaa nämä tautimuodot toisistaan ja pystyä luotettavasti poissulkemaan vaikeampi tautimuoto ja samalla diagnosoimaan lievempi umpilisäketulehdus.

– Uusien tulostemme mukaan lievään tautiin ei tarvita välttämättä edes antibioottia automaattisesta leikkaushoidosta puhumattakaan. Jos meillä on oikea diagnoosi lievästä umpilisäketulehduksesta, on melko selvää, että suurin osa potilaista voidaan hoitaa ilman leikkausta, Salminen sanoo.

– Nämä tulokset toki pitää vahvistaa laajemmassa tutkimuksessa, joka on jo pitkälti suunniteltu.

Paulina Salminen alkoi tutkia umpilisäketulehduksen hoitoa jo vuosikymmen sitten.

Vaikeampaa umpilisäketulehdusta sairastavat potilaat suljetaan pois tarkalla diagnostiikalla.

– Heidän tautinsa vaatii lähes aina kiireellisen umpilisäkkeen poistoleikkauksen.

Laajasti saatavissa olevalla tietokonetomografiakuvauksella pystytään selvittämään, onko kyseessä lievempi vai leikkausta vaativa tautimuoto. Myös tässä potilasta halutaan säästää ja siksi myös tarvittavaa sädeannosta tutkitaan.

– Potilaalle on tärkeää mahdollisimman vähäinen säderasitus. Näyttää siltä, että myös matalaa sädeannosta käyttävällä kuvantamisella pystymme erottamaan lievät ja vaikeat tulehdukset, hän kertoo.

Salminen lähti kyseenalaistamaan umpilisäketulehduksen vakiintunutta hoitokäytäntöä yli kymmenen vuotta sitten. Jo ensimmäinen APPAC-tutkimus hätkähdytti maailmaa: suurin osa lievemmistä umpilisäketulehduksista paranee hyvin antibiootilla.

– Potilas säästyy mahdollisesti tarpeettomalta leikkaukselta, mikä on iso asia potilaalle ja säästää merkittävästi myös yhteiskunnan varoja, Salminen toteaa.

Arvostettu tiedelehti JAMA valitsi Salmisen tutkimusryhmän ensimmäisen APPAC-tutkimuksen yhdeksi vuosikymmenen 10 vaikuttavimmasta tutkimuksesta.

Koronaviruspandemian aikana lievän umpilisäketulehduksen antibioottihoito on otettu mukaan hoitolinjauksiin esimerkiksi Yhdysvalloissa

– Parhaimmillaan tämä säästää merkittävästi sairaalahoitoresursseja, Salminen toteaa.

Uusimmalla, APPAC 3 -tutkimuksella on merkitystä myös antibioottiresistanssin kannalta. Seuraavaksi näiden tulosten pohjalta verrataan APPAC 4 -tutkimuksessa tablettimuotoista lumelääkettä ja antibioottihoitoa siten, että potilaat lähtökohtaisesti voisivat kotiutua jo ensiavusta.

