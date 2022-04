Nuuskaan ja sähkötupakkaan liittyy sydän- ja verisuonitautien riski.

Elintavoilla on suuri vaikutus sydäninfarktiin sairastumisen riskitekijöihin.

Sydäninfarkti on edelleen yksi suomalaisten työikäisten ihmisten yleisimmistä kuolinsyistä.

Näin siitäkin huolimatta, että suomalaiset ovat parantaneet elintapojaan. Suomalaiset syövät terveellisesti, liikkuvat paljon ja hoitavat tunnollisesti kohonnutta verenpainetta.

Elintapojen parantuessa on tasoittunut ero sydäntauteja sairastavan Itä-Suomen ja muun Suomen välillä.

– Ero on nyt Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen välillä, se pohjaa elintapoihin ja myös elintasoon, selvittää kardiologian erikoislääkäri, ylilääkäri Mika Laine Husin Sydän- ja keuhkokeskuksesta.

Monia sydäninfarktin riskitekijöitä voi vähentää terveellisillä elintavoilla.

Alemmissa sosiaaliluokissa tupakoidaan enemmän ja syödään epäterveellisempää ruokaa, ja myös sairastetaan enemmän sydän- ja verisuonisairauksia.

Mika Laine sanoo, että sepelvaltimotauti on nykyisin hoidettava sairaus.

– Lääkkeet ovat hyviä, ja niillä pystytään estämään taudin eteneminen käytännössä aina, jos vain ihmiset osaavat hakeutua ajoissa hoitoon.

Tutkimusten mukaan todennäköisyys sairastua sydäninfarktiin johtuu 95-prosenttisesti modifioitavista riskitekijöistä, kuten elintavoista. Noin 5 prosenttia johtuu geeneistä.

Geeneille ei ihminen voi mitään, mutta riskitekijöihin hän voi vaikuttaa.

Suomessa suurimmat riskitekijät ovat edelleen tupakointi, korkea kolesteroli, korkea verenpaine ja sokeritauti.

Tupakka, nuuska ja muut nikotiinituotteet ovat terveydelle haitallisia.

Tupakointi

Jos tupakoi, on nelinkertainen riski saada sydäninfarkti verrattuna siihen, ettei tupakoi.

Tupakka sisältää nikotiinia. Nikotiini taas supistaa verisuonia, nostaa sykettä ja aiheuttaa elimistöön hälytystilan.

Suomalaiset ovat vähentäneet tupakointia, mutta lääkäreitä huolestuttavat uudenlaiset koukuttajat ja savuttomat tuotteet, kuten sähkötupakka.

– On tullut erilaisia höyrystimiä ja muita, niissä on tosi korkeita nikotiinipitoisuuksia. Se nikotiinikaan ei ole turvallinen. On osoitettu, että se lisää riskiä aivoinfarktiin, Mika Laine varoittaa.

Monet jäävät Laineen mukaan koukkuun nikotiinilaastareihin ja muihin tuotteisiin eivätkä ajattele terveysriskiä.

– Ja nuuska on paha, siitä tulee paljon nikotiinia ja se koukuttaa.

Ruotsalaisista tutkimuksista tiedetään, että nuuskan käyttöön liittyy sydäntapahtumia ja aivoverenkiertohäiriöitä.

Epäterveelliset ruokailutottumukset lisäävät sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

Korkea kolesteroli

Kolesteroli ahtauttaa verisuonia elimistössä.

Sydämen valtimoihin voi syntyä hyytymiä, jotka tukkivat suonia. Seurauksena voi olla sydäninfarkti.

Jos on korkea kolesteroli, on kolminkertainen riski saada sydäninfarkti.

– Riskitekijät ovat siitä jänniä, että ne eivät ole yhteenlaskua vaan kertolaskua, Mika Laine sanoo.

Kun on kaksi riskitekijää, ne kertovat toisensa. Jos tupakoi ja on korkea kolesteroli, se tekee 4x3 eli 12. On 12-kertainen riski saada sydäninfarkti.

Korkea verenpaine rasittaa verisuonia ja sydäntä.

Korkea verenpaine

Korkeassa verenpaineessa on kaksinkertainen riski saada sydäninfarkti.

Kohonnut verenpaine rasittaa verisuonia, sydäntä ja munuaisia. Sydäninfarktin lisäksi riskinä ovat sepelvaltimotauti ja aivohalvaus.

Hoitamattomana korkea verenpaine voi aiheuttaa haitallisia muutoksia verisuonissa. Tauti voi johtaa verisuonien vaurioitumiseen ja valtimoiden kovettumiseen.

Kovan kuormituksen alla sydänlihas voi alkaa paksuuntua. Seurauksena on sydämen vajaatoiminta.

Diabetes lisää sydäninfarktin riskiä.

Sokeritauti

Tyypin 2 diabetes liittyy ylipainoon ja keskivartalolihavuuteen.

Diabeetikolla on tavallista suurempi riski saada sydäninfarkti, mikä johtuu siitä, että hänellä valtimot ahtautuvat tavallista herkemmin ja veren kulku suonissa häiriintyy.

Myös eteisvärinän riski on suurentunut.

Eteisvärinässä sydän ei pumppaa tasaisesti verta, vaan toiseen eteiseen voi jäädä seisovaa verta. Tulee helposti hyytymiä, joista osa voi irrota ja aiheuttaa aivoinfarktin riskin.

Diabeteksen hoidot ovat kehittyneet. On tullut uusia lääkkeitä, jotka laskevat sokeriarvoja ja vähentävät diabetekseen liittyviä komplikaatioita.

– Ei enää välttämättä tarvitse hoitaa insuliinilla sokeria alas, vaan on tullut muitakin tehokkaita lääkkeitä, Mika Laine sanoo.