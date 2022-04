Verisuonikirurgi paljastaa kikkansa suonikohjujen estämiseksi – helpottaa myös jo syntyneitä vaivoja

Verisuonikirurgian erikoislääkäri ja professori Maarit Venermo kumoaa yleisen suonikohjujen syntymiseen liittyvän myytin.

Suonikohjut ovat usein oireettomia, jolloin haitta on pääosin kosmeettinen.

Jopa neljäsosa yli 70-vuotiaista suomalaisista kärsii suonikohjuista. Kosmeettisen haitan lisäksi suonikohjut voivat aiheuttaa ikäviäkin vaivoja.

Milloin suonikohjujen takia pitäisi hakeutua lääkäriin, verisuonikirurgian erikoislääkäri ja professori Maarit Venermo?

– Suurimmalla osalla suonikohjut ovat oireettomia, eikä niistä ole mitään haittaa.

Suonikohjut johtuvat alaraajojen pintalaskimoiden vajaatoiminnasta eli verenkiertohäiriöstä ihon lähellä olevissa verisuonissa ja ovat hyvin yleisiä.

Venermon mukaan isotkin kohjut voivat olla oireettomia, jolloin haitta on pääosin kosmeettinen.

Osa saa kuitenkin oireita.

– Turvotusta, öisiä kramppeja sekä painon tunnetta ja särkyä jaloissa, erikoislääkäri luettelee.

Helpotusta voi hakea tukisukista, mutta jos oireet pahenevat ja suonikohjut aiheuttavat ihomuutoksia, kuten ihottumaa, kutinaa tai pigmenttihäiriöitä, kannattaa hakeutua lääkärin vastaanotolle. Äärimmäisessä tapauksessa saattaa ihoon syntyä säärihaava.

Kenelle suonikohjut tulevat?

Sitä, kenelle suonikohjut tulevat, ei Venermon mukaan voi ennustaa. Riskitekijöinä pidetään massiivista ylipainoa, sairastettua, pinnallista tukkotulehdusta ja naisilla kahta tai useampaa raskautta. Myös geneettinen alttius suonikohjuille tunnetaan.

Toisaalta, suonikohjut voi saada, vaikka riskitekijöitä ei olisikaan, hän muistuttaa.

Voiko suonikohjujen syntyä estää?

– Itse käytin reisimittaisia tukisukkia raskauden aikana, koska halusin välttää suonikohjut, Venermo paljastaa.

Erikoislääkäri suosittelee laskimopainetta normalisoivia tukisukkia muillekin kuin raskaana oleville. Tukisukkien käyttäminen myös helpottaa jo syntyneiden suonikohjujen aiheuttamia oireita.

Usein kuulee väitettävän, että jalat ristissä istuminen aiheuttaisi suonikohjuja. Tätä pähkäilevät usein myös Maarit Venermon vastaanotolla vierailevat potilaat.

– Moni kysyy tätä, mutta tieteellisesti ei ole osoitettu, että jalat ristissä istuminen aiheuttaisi suonikohjuja.

Ehkä jalat ristissä istuminen tuo suonikohjut paremmin kantajansa näkösälle ja saa huomion kiinnittymään epämiellyttävään vaivaan. Tämä voi herättää kysymyksen, onko jalat ristissä istuminen suonikohjujen takana, Venermo pohtii.

Hoito tapahtuu paikallispuudutuksessa

Suonikohjuja hoidetaan julkisella puolella vain, jos laskimoissa havaitaan vajaatoimintaa ja henkilö kärsii niiden aiheuttamista oireista.

Pihlajalinnan verisuonikirurgian erikoislääkäri hoitaa potilaita myös puhtaasti kosmeettisista syistä.

Aikaisemmin hoitoon vaadittiin avoleikkaus, jossa suoni otettiin nivusesta esiin ja poistettiin osittain tai kokonaan. Viimeisen 15–20 vuoden aikana suonikohjujen ensisijainen hoito on kuitenkin ollut paikallispuudutuksessa tehtävä laskimorungon lämpökäsittely laserilla tai radiotaajuuskatetrilla.

Kohjut voidaan poistaa samalla hoitokerralla pienestä, muutaman millimetrin kokoisesta aukosta, mutta ne voidaan myös jättää paikoilleen, jolloin ne usein häviävät kuukauden kuluessa itsekseen, Venermo kertoo.

Koko operaatio vie tunnista kahteen tuntiin ja kotiin pääsee kotiin jo saman päivän aikana. Toipuminen on nopeaa, ja usein potilas on työkykyinen jo muutaman päivän kuluttua.

Operaation hinta on noin 1500–4000 euroa riippuen siitä, onko kohjuja molemmissa jaloissa, kuinka paljon niitä on ja minkä suuruisia kohjut ovat. Tavallisin hinta yksityisellä lääkäriasemalla tehtävään toimenpiteen on Venermon mukaan noin 2100–2200 euroa.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa aiemmin 4/2021.