Puuttuuko sinulta hammas? Tämä siitä voi seurata

Fakta Kenelle implantin voi laittaa?

■ Implanttihoidolla voi korvata yhden puuttuvan hampaan tai hoitaa jopa täysin hampaattoman leuan purentakykyiseksi.

■ Parhaan hoitotuloksen takaavat hyvä yleisterveys, tupakoimattomuus ja huolellinen omahoito.

■ Jos hammas on menetetty parodontiitin takia, on erityisen tärkeää, että infektio on hoidettu ennen implanttien asettamista.

Esteitä implanttihoidolle ovat:

■ Sairauteen liittyvä riski, esimerkiksi huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes.

■ Runsas tupakointi.

■ Suuhygienian laiminlyönti.

■ Myös voimakas hampaiden narskuttelu voi olla esteenä hoidolle.

■ Jos potilas on lapsi, jonka hampaiston ja leukojen kehitys on kesken.

Lähde: Terveyskirjasto