Veera, 26, kärsi pitkään pahasta pistoskammosta – somevideo auttoi eroon peloista

– Voi elää tosi normaalia elämää, vaikka onkin reuma, Veera sanoo.

Vertaistuki on ollut Veeralle tärkeää. Nykyisin hän on yksi Reumaliiton somelähettiläistä.

Kymmenvuotias Veera on kesävierailulla kummiensa luona. Ohjelmaan kuuluu liikkumista ja lenkkeilyä koirien kanssa, Linnanmäelläkin tulee käytyä.

Kummit alkavat ihmetellä, onko menevä ja liikunnallinen tyttö kenties loukannut polvensa. Oikea polvi on kaksi kertaa vasenta isompi.

Terveyskeskuksessa neste otetaan pois polvesta. Jonkin ajan kuluttua neste tulee kuitenkin takaisin, ja Veera saa lähetteen reumapoliklinikalle. Hänellä todetaan. lastenreuma.

Lastenreuma on niveltulehdus, joka alkaa alle 16-vuotiaana. Lapsena sairastuneet säilyttävät Reumaliiton mukaan yleensä myöhemminkin diagnoosin.

Lastenreuman yksi tuntomerkki on yli kuusi viikkoa kestänyt yhden tai useamman nivelen turvotus.

– Lapsena en oikein osannut sanoa mitään, eikä minua mielestäni sattunut mihinkään. Kun kerroin kavereille, että minulla on reuma, he pelkäsivät, että se tarttuu, Veera, 26, muistelee.

” Moni asia jäi kavereiden kanssa tekemättä.

Kurjinta Veerasta oli se, että hänelle asetettiin diagnoosin myötä tiukka liikuntakielto. Veera joutui jättämään myös viulun soittamisen ja muut harrastukset, kuten tanssin. Kotona olevalle trampoliinille ei enää ollut asiaa.

– Moni asia jäi kavereiden kanssa tekemättä. Menin taksilla matkat, jotka olin aiemmin kulkenut kavereiden kanssa pyörällä. En saanut osallistua liikuntatunneille, mutta lähdin yksin taksilla kuntoutukseen.

Kuntoutuksessa Veera sai soutaa, pyöräillä ja harjoitella tasapainoa. Hänen oikean jalkansa lihakset olivat surkastuneet, joten jalka yritettiin saada yhtä vahvaksi kuin vasen.

Lastenreumaa sairastavilla voi olla kasvuhäiriöitä, niin Veerallakin. Sekä hänen pituuskasvunsa että murrosikänsä siirtyivät reuman vuoksi.

Veera nauttimassa Riisitunturin maisemista.

Pistoskammo herää

Nuoruudessaan Veera meni koristreeneihin, vaikka ei olisi oikein saanutkaan.

– Harjoittelin tosin vain heittämistä, ja minusta tulikin molempikätinen heittäjä.

Reuma oli saatu remissioon, mutta tulehdukset palasivat. Lopulta Veera väsyi sairauteensa.

– Vihasin sitä, että minun piti miettiä mitä saan ja en saa tehdä.

Etenkin lukioajat eivät olleet Veeran sanoin aurinkoiset. Kun Veera oli huonossa kunnossa, nykyinen aviomies oli jo silloin hänen tukenaan.

– Kun on ollut huonoja hetkiä, hän on nostanut sängystä ja ottanut reppuselkään ja pistänyt lääkkeet.

Veera on potenut kovaa pistoskammoa. Pistämiseen liittyvät pelot eivät ole harvinaisia. Ne voivat kuitenkin vaikeuttaa sairauden hoitoa.

Veera arvelee pistospelon tulleen hänen lapsuudestaan. Reumakokeita otettiin usein, ja välillä monta yhdellä kertaa.

– Pistäminen pelotti pienenä aina, ja se oli aina todella epämukavaa. Jännitin verikokeissa niin, että tarvittiin useita pistokertoja, jotta verinäyte saatiin.

Verisuonien löytäminen Veerasta on ollut hankalaa, ja välillä hyvää suonta on tarvinnut etsiä.

– En usko, että pistospelkoni johtuu muusta kuin omasta pelostani, jonka olen ajatuksissani luonut, Veera pohtii.

Nyt verikokeet ovat rutiinia.

– Opin verikokeeseen, kun aloin vain ajatella, että en kuole. Pyydän myös aina, että minulle ei kerrota, milloin pistetään. Silloin en ehdi jännittää.

Veera on ammatiltaan vaatetusompelija. Hän tekee sekä korjausompelua että mittatilaustöitä.

”Kukaan muu ei voi huolehtia minusta”

Lääkkeiden pistämiseen Veera on tottunut vasta viime vuonna.

– Mies laittoi aina ruiskulääkkeen. Sitten lääke vaihtui kynään, mikä olikin hyvä asia. Kynä on kätevä, mutta opettelua siinäkin on ollut. Joku siinä vaan jännittää, kun joutuu itse pistämään itseään.

Jos pistämistä alkaa liikaa miettiä, jännitys voi vain kasvaa kasvamistaan.

– Välillä välttelin pistämistä. Jos miehellä oli iltavuoro ja minulla oli lääkepäivä, ajattelin että joo, lääkkeen voi laittaa huomenna.

Se, kuinka usein lääkettä pitää pistää, riippuu lääkkeistä. Biologisen lääkkeen Veera laittaa joka toinen viikko. Toinen lääke pitää laittaa kerran viikossa. Veera ottaa joka päivä myös yhtä tai kahta lääkettä suun kautta.

Viime keväänä Veera päätti, että hän harjoittelee pistämistä yhdessä hoitajan kanssa niin kauan, että se sujuu.

– Päätin, että minun on pakko oppia se itse. Kukaan muu ei voi huolehtia minusta.

Harjoittelu auttoi. Samoin se, että Veera näki Reumaliiton Nurekatiimin (Nuoret reuman kanssa) videon lääkkeen pistämisestä.

– Minua jännitti katsoa videota, mutta päätin, että katson sen. Olin ihan että eikä! Pistäminenhän näyttää ihan helpolta.

Pistämisen opettelun jälkeen Veeralle on tullut usein vastaan tilanteita, joissa hän ei ole voinut turvautua miehensä apuun pistämisessä.

– Olen opetellut ottamaan vastuun täysin itselleni lääkkeiden laittamisessa.

Pistospelkoa kokeville Veera antaa nämä vinkit:

Päätä, että totuttelet pistämiseen.

Ole ihan rennosti, äläkä tee tilanteesta mitään isoa numeroa. Se on nopeasti ohi.

Harjoittele!

Tällä hetkellä Veeralla ei ole käytössä lääkkeitä, sillä hän on toista kertaa raskaana.

– Kun sain ensimmäisen lapsen 23-vuotiaana, lääkkeet lopetettiin silloinkin raskauden ajaksi ja voin tosi hyvin.

Yksilölliset oireet

Biologiset lääkkeet ovat olleet Veeralle iso apu. Hän pystyy elämään kutakuinkin normaalia elämää ja työskentelemään ompelijana.

– Olen yrittäjä, joten voin tehdä kuten parhaaksi katson. Ei ole pakko seistä eikä istua tiettyä aikaa ja voin itse määritellä, kuinka paljon pidän taukoja. Pidän päivät sellaisina, että en ylikuormitu.

Veeran sormet eivät ole tulehtuneet kuin muutaman kerran. Jalat sen sijaan tulehtuvat helposti.

– Olen kuitenkin varautunut siihen, että en ehkä voi tulevaisuudessa ommella. Välillä minuun tulee myös pelko, että mitä jos en pääse liikkumaan omilla nivelillä.

” Se, että voin käydä lapsen kanssa kävelyllä ja leikkipuistossa, tekee minut onnelliseksi.

Reumasairauksien vaikeus ja oireet ovat yksilölliset. Sen Veera on havainnut myös omassa suvussaan, johon kuuluu monia reumaa sairastavia.

– Sukujuhlissa saa puhua reumasta, mikä on tavallaan ihanaa, vaikka minua harmittaa, että niin monella on reuma. Harmittaa myös se, että vanhemmat eivät ole saaneet hyötyä uusimmista lääkkeistä.

Lastenreuman syytä ei tunneta. Todennäköisesti syitä on monia, ja perinnölliset tekijät lisäävät Reumaliiton mukaan sairastumista joihinkin tautimuotoihin.

Lastenreuma on monimuotoinen ja yksilöllisesti eri tavoin oireileva sairaus, jonka tarkkaa syytä ei tunneta. Päältäpäin reumaa ei Veerasta juurikaan huomaa.

Kipu ilmenee kiukkuna ja ahdistuksena

Kävelyä, pyöräilyä ja vesiliikuntaa. Liikkuminen kuuluu taas Veeran arkeen. Juokseminen ja hyppiminen tuottavat tosin vaikeuksia. Hiljattain Veera aloitti nykytanssin, jossa voi mennä oman tahdin mukaan.

– Se, että voin käydä lapsen kanssa kävelyllä ja leikkipuistossa, tekee minut onnelliseksi. Lapsi ei ymmärrä pitkään aikaan, että minulla on reuma.

Kiputuntemusten sanoittaminen on Veeralle yhä hankalaa.

– Huomaan enemmänkin, jos en saa jotain asiaa nostettua tai en saa auki vaikka maitopurkkia. Se alkaa vaikuttaa mieleeni ja minua ahdistaa tai en saa nukuttua. Kipu on sitä, että olen ahdistunut ja kiukkuinen. Kaikki on synkkää.

Ulospäin reuma ei Veerasta juurikaan näy. Polvet ovat tosin hieman ”hurjan näköiset”, koska kortisoni on syövyttänyt niitä.

Veera on myös varsin pienikokoinen, ja on joskus saanut siihen liittyen ihailevia kommentteja. Huomauttelu on ärsyttänyt.

– Kaikilla voi olla mitään vain, eikä ulkokuori näytä sitä, Veera muistuttaa.