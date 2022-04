Näin voit ehkäistä muistisairautta ruokavaliolla – tiesitkö, että suklaa voi parantaa aivoverenkiertoa?

– Huonoja geenejä voi vaimentaa terveellisillä elintavoilla, ja toisaalta myös hyviä geenejä voi pilata huonoilla elintavoilla, sanoo dosentti Merja Suominen.

Ruokavalion avulla voi sekä ylläpitää muistia että ehkäistä muistisairautta. Viimeistään keski-iässä kannattaa laittaa ruokailutottumukset remonttiin.

Ravitsemus vaikuttaa terveyteen koko elinkaaren ajan. Terveellisiä ruokailutottumuksia on hyvä opettaa jo lapselle. Iän myötä elämäntavat näkyvät omassa hyvinvoinnissa, ja ruokavaliolla on yhä isompi merkitys.

Dosentti, ETT Merja Suominen tietää elintapa- ja ruokavalintojen merkityksen muistisairauksien ehkäisemisessä. Elintapa- ja ruokavalinnoilla voi vaikuttaa erityisesti valtimoterveyteen ja sitä kautta aivojen hyvinvointiin.

– Voi sanoa, että huonoja geenejä voi vaimentaa terveellisillä elintavoilla, ja toisaalta myös hyviä geenejä voi pilata huonoilla elintavoilla, hän kertoo.

Liian tiukat, erikoiset tai vaativat ruokavaliot eivät pidemmän päälle toimi, joten kannattaa suosia mahdollisimman tuttuja ja helppoja valintoja, sanoo dosentti Merja Suominen.

Jos ruokavalio on pahasti pielessä ja haluaa välttyä muistisairaudelta, hälytyskellojen pitäisi soida viimeistään keski-iässä. Suomisella on silti lohdullinen viesti myös niille, joilla keski-ikä jäi taakse jo ajat sitten.

– Koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä muutoksia omiin elintapoihin. Ruokavaliomuutos kannattaa vielä seitsemänkymppisenäkin, sillä sen avulla voi vaikuttaa kohonneeseen verenpaineeseen ja kohonneisiin veren rasva-arvoihin.

Aivot ja sydän pitävät samoista asioista

Aivot ja sydän pitävät samoista asioista, eli kaikki sydänterveyden kannata hyvät valinnat ovat hyväksi myös aivoille. Koska aivot käyttävät jopa viidenneksen päivittäisestä energiantarpeesta, ei ole yhdentekevää, mitä suuhunsa panee.

Elintapamuutoksiin kuuluu niin ikään liikunnan lisääminen, sillä aivot tarvitsevat myös happea.

– Jotta verenkierto toimisi aivoissa kunnolla, pitää liikkua, ja jotta jaksaa liikkua, ravitsemuksen täytyy olla kohdallaan.

Kasvisten runsas käyttö suojaa muistitoimintoja ja vähentää huonoja ja epäterveellisiä valintoja.

– Vahvimmat tutkimusnäytöt on saatu Välimeren-tyyppisestä ruokavaliosta, jota sovelletaan Itämeren-tyyppiseen ruokavalioon.

Välimeren ruokavalioon kuuluu runsaasti kasviksia, hyviä öljyjä, siemeniä ja pähkinöitä sekä kohtuullisesti kalaa, maitotuotteita ja kananmunia. Itämeren ruokavaliossa taas suositaan Pohjoisen luonnon antimia, kuten marjoja, juureksia, sieniä, täysjyväviljoja ja kalaa.

Fakta ■ Tutkimuksissa on havaittu, että kalan, kasviksien, hedelmien ja marjojen sekä kasviöljyn runsaampi käyttö suojaa muistitoimintoja. ■ Ravintokuitu, B-ryhmän vitamiinit ja antioksidanttivalmisteet, kuten E-vitamiini saattavat suojata muistisairauden kehittymiseltä. Näitä saadaan täysjyväviljasta, kasviksista ja kasviöljypohjaisista tuotteista. ■ Matala veren D-vitamiinipitoisuus liittyy suurempaan riskiin sairastua muistisairauteen. Lähteinä myös Terveyskirjasto sekä Aivoliitto.

Kieltolistaa ei kannata laatia

Suominen korostaa varsinkin kalan tärkeyttä, sillä siitä saadaan sekä proteiinia että omega-3-rasvaa.

– Kohtuullisesti voi syödä myös lihaa, mieluiten vaaleaa. Lihavalmisteita, kuten makkaroita kannattaa välttää niiden sisältämän runsaan suolan takia. Ylipäätään valmisruuissa on suolaa paljon.

Mitään ”kieltolistoja” Suominen ei ryhdy laatimaan vaan on sitä mieltä, että kohtuullinen sallivuus toimii paremmin kuin jyrkät kiellot.

– Aivojen ja muistin kannalta on tärkeää, että pitkän ajan ruokavalio muodostuu kasviksista, hyvälaatuisista proteiineista ja rasvoista ja suolan välttämisestä. Verenpainetta ja veren rasva-arvoja kannattaa seurata. Niihin voi ruokavaliolla vaikuttaa.

Etenkin kala on tärkeää, sillä siitä saadaan sekä proteiinia että omega-3-rasvaa.

6 vinkkiä aivoille terveelliseen ruokavalioon

1. Kala

Suosi kalaa ja kalatuotteita, sillä kalassa on proteiinia ja kalan rasvat ovat todella hyvä omega-3:n lähde. Erityisesti rasvaisessa kalassa aivojen tarvitsema omega-3-rasvahappo on käyttökelpoisessa muodossa. Ravintolisäpillereistä ei saa samaa hyötyä.

2. Vältä suolaa

Liiallinen suolan saanti nostaa verenpainetta, ja korkea verenpaine on aivoverenkiertohäiriöiden merkittävin riskitekijä. Suolan vähentäminen suojaa aivoja.

3. Kasvikset, marjat ja hedelmät

Syö monipuolisesti kasviksia, eli vihanneksia ja juureksia sekä marjoja ja hedelmiä. Niiden runsas käyttö suojaa muistitoimintoja ja vähentää huonoja ja epäterveellisiä valintoja.

4. Pehmeät rasvat

Rasvojen laatu on aivoille tärkeää. Aivoissa on 600 kilometrin verran pieniä verisuonia, joita kova rasva voi tukkia ja ahtauttaa. Tukkeumat aiheuttavat pieniä huomaamattomia infarkteja, joiden vaikutus voi näkyä vasta myöhemmin muistiongelmina ja -sairauksina. Hyviä rasvoja on esimerkiksi kalassa ja pähkinöissä. Ruuanlaitossa suositellaan kasvipohjaista rasvaa.

5. Kahvi

Muutama kahvikupillinen päivässä on hyödyksi aivoterveydelle. Suomessa tehty tutkimus osoitti, että 3–5 kupillista päivittäin kahvia nauttineilla eläkeläisillä oli pienempi riski sairastua dementiaan kuin kahvia karttaneilla tai runsaammin kahvia juovilla ikätovereilla.

6. Suklaa ja kaakao

Suklaan ja kaakaon on todettu vaikuttavan valtimoiden joustavuuteen, ja suklaa voi parantaa aivoverenkiertoa. Parhaat terveysvaikutukset saa tummasta suklaasta tai kaakaosta.