Tulehduksellinen suolistosairaus voi altistaa syövän kehittymiselle

Uuden tutkimuksen mukaan lapsuudessa alkanut tulehduksellinen suolistosairaus saattaa liittyä syöpäriskiin. Samanlaisia tuloksia on saatu myös aikuisilla potilailla.

Lapsena tulehdukselliseen suolistosairauteen sairastuneet saattavat olla muita alttiimpia sairastumaan joihinkin syöpiin, tuore meta-analyysitutkimus osoittaa. Yhteys koskee lähinnä ruoansulatuselimistön syöpiä eikä ole kovin voimakas. Tulokset kannattaa silti huomioida nuorten potilaiden hoidossa ja seurannassa.

Tulokset perustuvat viiden tutkimuksen ja lähes 20 000:n alle 17-vuotiaana sairastuneen seurantoihin, joiden aikana todettiin 715 syöpää.

Riski sairastua syöpään oli noin kaksi kertaa suurempi potilailla, jotka sairastivat tulehduksellista suolistosairautta. Yhteys koski sekä Crohnin tautia että haavaista paksusuolitulehdusta. Käytännössä riski ei ollut kuitenkaan kovin suuri, sillä yhden vuoden aikana tuhannesta potilaasta 1–3 sairastui syöpään tulehduksellisen suolistosairauden takia, tutkijat arvioivat. Riski kannattaa silti huomioida nuorten potilaiden hoidossa.

Pääasiassa riskit koskivat ruoansulatuselimistön syöpiä kuten paksu- ja peräsuolen, maksan ja ohutsuolen syöpiä. Potilaat olivat sairastuneet tulehdukselliseen suolistosyöpään keskimäärin 14–15-vuotiaana. Syövät todettiin 14–45-vuotiaana.

Samanlaisia tuloksia on saatu myös aikuisilla potilailla, mutta lapsuudessa alkavan tulehduksellisen suolistosairauden vaikutuksia on tutkittu vähänlaisesti. Mahdollinen selitys syöpäriskille on suolistosairauksien aiheuttamat vauriot sekä pitkäaikainen tulehdustila, mitkä kummatkin saattavat altistaa syövän kehittymiselle.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä. Analyysissa oli mukana myös yksi suomalaistutkimus.

Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat yleistyneet varsinkin länsimaissa viimeisimpien vuosikymmenten aikana ja nykyään lähes 7 miljoonaa ihmistä potee niitä. Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus ovat keskeisimmät tulehdukselliset suolistosairaudet.

Crohnin tauti on pitkäaikainen ja helposti uusiutuva sairaus, joka aiheuttaa muun muassa vatsakipuja, ripulia tai ummetusta, laihtumista ja kuumeilua. Siihen sairastuu vuosittain noin 500 suomalaista.

Haavainen paksusuolitulehdus eli haavainen koliitti on tuntemattomasta syystä aiheutuva pitkäaikainen sairaus, johon liittyvät suolen haavaumat ja tulehdukset aiheuttavat verenvuotoa ja kipuilua.