Kärsitkö jatkuvasta väsymyksestä? 6 yleistä syytä, jotka voivat olla taustalla

Jatkuvan väsymyksen taustalla voi olla yllättävän yksinkertaisia syitä.

Jos syöt kasan voileipiä, tai juot pari olutta illalla ennen nukkumaanmenoa, unentulo voi viivästyä ja uni olla katkonaista. Sykettä nostavaa treeniäkään ei kannata tehdä illalla.

THL:n tutkimusprofessori LT Timo Partonen toteaa väsymyksen olevan usein seurausta huonosti nukutusta yöstä tai liian lyhyiksi jääneestä unesta.

– Unentarve on yksilöllistä. Aikuisilla se on kuuden ja yhdeksän tunnin välillä. Jotkut meistä nukkuvat kuusi tuntia, heräävät virkeinä, eivätkä tunne väsymystä päivän aikana. Toiset taas tarvitsevat yhdeksän tuntia.

Huoleen on aihetta, jos väsymyksen tunne on jatkuvaa ja jokapäiväistä huolimatta siitä miten hyvin ja pitkään on nukkunut.

Heräätkö virkeänä?

Ratkaisevaa on se, tunteeko olonsa virkeäksi vai väsyneeksi aamulla. Vaikka älykello kertoisi, että unta on tullut kahdeksan tuntia, se ei kerro koko totuutta.

– Nämä laitteet eivät tunnista univaiheita, mutta ne kertovat kuinka katkonaista uni on ollut. Se on oleellinen tieto, sillä mitä katkonaisempaa uni on ollut, sitä kevyemmäksi se on jäänyt.

Katkonaisessa unessa ei päästä tarpeeksi usein syvään tai REM-uneen, eli unien näkemisen tilaan, mikä aiheuttaa väsymystä.

– Nämä laitteet yleensä myös yliarvioivat unta, sillä ne eivät pysty tunnistamaan nukahtamishetkeä, Partonen sanoo.

Omaa unentarvetta voi kokeilla esimerkiksi loman aikana, kun on mahdollisuus nukkua aamulla pidempään.

Jatkuvan väsymyksen taustalla voi olla monia erilaisia, unta heikentäviä syitä.

1. Stressi ja alkoholi

Tavallisimpia syitä ovat stressi ja alkoholi, jotka usein kulkevat käsi kädessä.

– Moni voi kokea, että alkoholi rentouttaa. Se kyllä helpottaa jännitystä aluksi ja tuo unen, mutta samalla se tekee unesta katkonaista. Syvin univaihe ja REM-uni vähenevät, ja kevyt perusunikin voi olla katkonaista.

” Myöhään illalla pitäisi pystyä rentoutumaan ja laskemaan kierroksia alaspäin.

2. Liikunta liian myöhään illalla

Liikuntaa harrastavilla taas myöhäinen treeni voi lyhentää seuraavan yön unta, jolloin univelkaa alkaa kertyä.

– Rasittava, sykettä nostava liikunta vie elimistön ylikierroksille. Myöhään illalla pitäisi pystyä rentoutumaan ja laskemaan kierroksia alaspäin.

Liikuntasuorituksen ja nukkumaanmenon välissä tulisi olla rauhoittumisaikaa neljästä viiteen tuntiin.

Partonen kertoo tutkimuksesta, jossa selvitettiin kuntoliikunnan vaikutuksia vuorokausirytmiin. Tunnin pituinen liikuntahetki ajoitettiin eri vuorokaudenaikoihin ja saatiin selville, että nukkumisen kannalta paras hetki kuntoliikunnalle on kello 7:n ja 8:n välillä aamulla tai kello 13:n ja 17:n välillä iltapäivästä.

– Se aikaistaa vuorokausirytmiä ja suosii nukahtamista illalla. Muuna aikana kuntoliikunta voi haitata nukahtamista.

Ajankohdat osuvat useimpien työmatkaliikkujien aikatauluun.

Raskasta syömistä kannattaa välttää illan aikana, jos haluaa varmistaa hyvät yöunet.

3. Epäsäännöllinen ruokarytmi

Myös hyvä ruokarytmi ja päivärytmin pitäminen säännöllisenä tukevat nukkumista.

– Aamupala tulisi syödä pian heräämisen jälkeen, lounas aina suunnilleen samaan aikaan päivästä ja päivällinen kello 18:aan tai 19:ään mennessä. Sen jälkeen ei saisi syödä enää isoja aterioita.

4. Liian raskas syöminen illalla

Jos ennen nukkumaanmenoa on nälkä, Partonen suosittelee tuoreita kasviksia. Voileivät kannattaa unohtaa.

– Kasviksissa ei ole paljon kaloreita, mutta ne täyttävät vatsaa ja vievät nälkää. Voileivät ja isommat ateriat yleensä virkistävät. Ja kun syömisen yhteydessä useimmiten tulee myös juotua jotakin, neste voi herätellä, ja joutuu käymään yöllä vessassa.

Paitsi raskasta syömistä, myös juomista on siis hyvä välttää illan aikana, jos haluaa varmistaa hyvät yöunet.

Partonen muistuttaa myös iltasyömisen lihottavasta vaikutuksesta.

– Jos syö myöhään illalla eikä liiku, kaloreita ei tule poltettua tehokkaasti, vaan ne jäävät varastoon rasvakudokseen. Jos kovin iltapainotteisesti saa suurimman osan kaloreista, ne kerryttävät painoa nopeasti, vaikka liikkuisikin päivän aikana.

5. Kevään tulo ja valon määrän lisääntyminen

Kun valoisa aika keväällä pitenee nopeasti, valon virkistävä vaikutus kasvaa, mikä voi viivästyttää unentuloa. Jos aamulla on herättävä aina samaan aikaan, unet voivat jäädä lyhyiksi, mikä aiheuttaa väsymystä.

– Kellojen siirron yhteydessä iltojen valoisuus lisääntyy vielä selkeämmin. Kun pitäisi ottaa kokonainen tunti aikataulua kiinni, se on iso aikahyppäys sisäiselle kellollemme ja elimistöllemme.

– Aamuvirkuilla ihmisillä se onnistuu nopeammin: heillä säännöllisen rytmin palauttamiseen menee neljästä viiteen vuorokautta. Iltavirkuilla tämä kestää kahdesta kolmeen viikkoa, jos hyvin käy. Voi nimittäin käydä niin, ettei koko kesänä saa kiinni tästä aikataulusta.

Apuvälineiksi rytmin palauttamiseen Partonen suosittelee pimennysverhoja tai unimaskia.

– Aamuisin ja aamupäivisin kannattaa oleskella mahdollisimman paljon auringonpaisteessa tai valoisan ikkunan ääressä, sillä se tahdistaa sisäistä kelloa ja pitää käynnin säännöllisenä niin, että iltaisin on helpompi nukahtaa. Illalla saatu valo taas aiheuttaa lisäjätätystä sisäisen kellon käyntiin.

” Jos on jatkuvaa, voimakasta väsymystä, paria viikkoa pidempään sitä ei kannata pitää, vaan on syytä hakeutua lääkäriin.

6. Sairaudet

Yleisten tapojen lisäksi väsymyksen taustalla voi olla myös jokin fyysinen sairaus. Huoleen on aihetta, jos väsymyksen tunne on jatkuvaa ja jokapäiväistä huolimatta siitä miten hyvin ja pitkään on nukkunut.

Myös psyykkinen sairaus, kuten masennus voi tuntua uupumuksena ja voimakkaana väsymyksenä.

– Masennukseen usein liittyy myös syömisen muuttuminen, samoin fyysisen ja sosiaalisen aktiivisuuden muuttuminen.

– Jos on jatkuvaa, voimakasta väsymystä, paria viikkoa pidempään sitä ei kannata pitää, vaan on syytä hakeutua lääkäriin.