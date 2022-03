Tällainen sairaus on rajuakin hiustenlähtöä aiheuttava alopecia, jota myös Jada Pinkett Smith sairastaa – taudinkulku voi olla arvaamaton

Alopecia-ryhmän sairauksissa hiuspohjaan ilmaantuu yksi tai useampia tarkkarajaisia hiuksettomia läiskiä. Hiukset voivat myös lähteä kokonaan.

Alopecia areataa eli pälvikaljua ilmenee vajaalla 2 prosentilla väestöstä. Yleisintä se on nuorilla ja nuorilla aikuisilla.

Näyttelijä-laulaja Jada Pinkett Smithin hiustenlähtöä aiheuttava sairaus nousi yllättäen keskiöön Oscar-gaalassa, kun juontaja Chris Rock vitsaili aiheesta.

Rock nälvi Pinkett Smithin sopivan G.I. Jane -elokuvan jatko-osaan, mikä sai Pinkett Smithin aviomiehen Will Smithin raivostumaan.

Näyttelijä käveli lavalle ja löi Rockia kasvoihin.

Pinkett Smith on itse kertonut sairastavansa hiustenlähtöä aiheuttavaa tautia ensimmäisen kerran vuonna 2018. Tuolloin hän oli aloittanut turbaanin käytön.

Myös viime joulukuussa hän kertoi Instagram-tilillään sairastavansa alopeciaa.

Ei ole harvinaista naisilla

Vaikka useimmiten puhutaan miesten kaljuuntumisesta, runsas hiustenlähtö ei ole harvinaista naisillakaan, kertoi aiemmassa jutussamme ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Sanna Poikonen Pihlajalinnasta.

Lue lisää: 4 syytä naisten hiustenlähtöön – erikoislääkäri kertoo, mitä asialle voi tehdä

Terveyskirjaston mukaan läiskittäistä ja nopeaa hiustenlähtöä aiheuttavaa alopecia areataa eli pälvikaljua ilmenee vajaalla 2 prosentilla väestöstä. Yleisintä se on nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Hiukset kasvavat usein itsestään takaisin kuukausien kuluessa, mutta taudinkulku voi olla arvaamaton.

” Elimistö käskyttää tulehdussoluja karvatupen ympärille, jonka myötä hiuskarva irtoaa.

Sanna Poikonen kertoi, että alopecia-ryhmän hiussairauksissa hiuspohjaan ilmaantuu yksi tai useampia tarkkarajaisia hiuksettomia läiskiä.

Kyseessä on autoimmuunisairaus, jossa elimistö alkaa reagoida omaa kehoa vastaan.

– Elimistö käskyttää tulehdussoluja karvatupen ympärille, jonka myötä hiuskarva irtoaa.

Taudin laukaisevaa tekijää ei tunneta, mutta usein ihmisillä, joilla on alopecia areata, on myös muita autoimmuunisairauksia kuten keliakia.

Lue lisää: Ensin rasvoittui päänahka, sitten hiuksia alkoi jäädä harjaan yhä enemmän – Iina menetti kaikki hiuksensa parikymppisenä

Mitä tehtävissä?

Alopecia areatan spontaani paranemistaipumus on hyvä: hiukset kasvavat usein kaljulle alueelle uudelleen.

– Hoitoina voidaan käyttää voimakkaita kortisoniliuoksia hiuspohjaan buustaamaan hiuksen kasvua ja estämään uusien pälvikaljuläiskien tuloa, Poikonen kertoi.

Sairauden rajummassa muodossa alopecia universaliksessa hiusten lisäksi lähtevät myös kulmakarvat, ripset ja kaikki muut ihon karvat.

Tällaisessa tilanteessa hoitona voidaan käyttää myös sisäisesti kortisonitablettilääkitystä sammuttamaan karvatuppien tulehdusta.

Myös naisella hiusraja voi lähteä pakenemaan ohimoilta.

Nainenkin voi kaljuuntua

Myös naisilla voi ilmetä androgeenista alopeciaa eli kaljuuntumista kuten miehilläkin.

Naisilla hiustenlähtö on lievempää kuin miehillä, joilla hiusraja lähtee pakenemaan ohimoilta tai hiusten keskelle tulee kalju alue.

– Ilmiö on kuitenkin sama. Taustalla on se, että hiusnystyn solujen androgeenireseptorien stimulaatiossa tapahtuu muutos niin, että karvan kasvuvaihe lyhenee ja lepovaihe pidentyy, ja sen myötä hiukset ohentuvat, Poikonen kertoi.

Androgeenisen alopecian syy on perinnöllinen taipumus. Siihen on hankala vaikuttaa, mutta hoitojakin on olemassa.

– Hiuspohjaan voi paikallisesti käyttää minoksidiili-liuosta, joka on apteekissa ilman reseptiä myytävä valmiste. Sitä käytetään aamuin illoin useiden kuukausien ajan.

Liuos ei takaa sataprosenttisesti, että hiukset kasvavat takaisin, ja sitä on käytettävä 2–4 kuukautta, jotta näkee, onko aineella vaikutusta. Jos huomaa, että hiuksia ei enää lähde niin paljon, hoitoa pitäisi jatkaa pitkäkestoisesti läpi elämän. Kun hoito katkaistaan, hoitovastekin loppuu.

Hyvin hankalassa hiustenlähdössä mahdollisia ovat myös hiustensiirrot tai muut plastiikkakirurgiset hoitomuodot.