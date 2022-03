Näin lievä anemia voi vaikuttaa raskauden aikana

Lievä anemia ei välttämättä ole vaaraksi raskauden aikana – osa riskeistä saattaa jopa pienentyä.

Veren hemoglobiinipitoisuus laskee normaalisti alkuraskauden aikana, mutta raskausajan anemiasta puhutaan, jos veren hemoglobiini on alle 110 g/l.

Anemia ja etenkin vaikea anemia on vaaraksi raskauden aikana, mutta lievään anemiaan saattaa liittyä myös joitain hyötyjä.

Tiedot käyvät ilmi suuresta kiinalaistutkimuksesta, jossa tarkasteltiin lähes 19 miljoonan raskaana olevan rekisteritietoja. Naiset olivat keskimäärin 29-vuotiaita, ja heistä 18 prosentilla todettiin anemia.

Tulosten perusteella ennenaikaiset synnytykset, istukan ennenaikainen irtoaminen ja vakavat synnytyksen jälkeiset verenvuodot olivat yleisempiä anemiaa potevilla, mutta osa yhteyksistä vaihteli anemian vaikeusasteen mukaan.

Esimerkiksi sikiön kasvun hidastuminen ja kohtukuolemat sekä äidin sokki, tehohoidot ja kuolemat olivat yleisempiä kohtalaista tai vakava-asteista anemiaa potevilla, mutta harvinaisempia lievää anemiaa potevilla. Tämä näkyi verrattuna naisiin, joilla ei ollut anemiaa.

Kiinalaisten tulokset perustuvat suureen aineistoon, mutta ne olisi silti hyvä varmistaa lisätutkimuksissa ja muissa väestöissä. Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä. Lievänä anemiana pidettiin hemoglobiinitasoa 100–109 g/l.

Veren hemoglobiinipitoisuus laskee normaalisti alkuraskauden aikana, mutta raskausajan anemiasta puhutaan, jos veren hemoglobiini (Hb) on alle 110 g/l. Suomessa noin 10–20 prosentilla odottajista Hb-arvo on raskauden lopulla alle 110 g/l. Äidin lievä anemia ei yleensä aiheuta ongelmia sikiölle. Sikiön ja äidin kannalta haitallinen Hb-taso on alle 80 g/l.