Munuaisvaurio on hiipivä sairaus – nämä oireet kertovat, että tauti on edennyt jo pitkälle

Munuaissairauksien arvioidaan lisääntyvän Suomessa merkittävästi.

Kun munuaisten vaurioituminen huomataan varhain, taudin etenemiseen on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa.

Munuaissairauteen sairastuneiden ja hoitoa tarvitsevien määrän ennustetaan nousevan seuraavina vuosina merkittävästi, kertoo Munuais- ja maksaliitto.

Taustalla on muun muassa tyypin 2 diabeteksen lisääntyminen ja väestön ikääntyminen.

Tällä hetkellä suomalaisista sairastaa munuaistautia eli munuaisten vajaatoimintaa noin 10 prosenttia väestöstä. Puolella se on lievää ja puolella vähintään keskivaikeaa.

Vaurioituneet munuaiset eivät hoida tehtäviään

Kun munuaiset toimivat normaalisti, ne suodattavat verta ja poistavat kuona-aineita kehosta.

” Munuaistaudissa on tyypillistä, että veren kuona-ainetasot nousevat.

Jos munuaiset jostakin syystä vaurioituvat, ne eivät enää hoida tehtäviään.

– Munuaistaudissa on tyypillistä, etteivät kuona-aineet enää poistu normaalisti, ja veren kuona-ainetasot nousevat, kertoi aiemmassa jutussamme nefrologian professori Patrik Finne.

Lisäksi munuaisten tehtävä on myös huolehtia siitä, ettei verta suodatettaessa poisteta hyödyllisiä aineita verestä virtsaan.

– Toinen munuaisvaurion merkki voi olla se, että virtsaan valuu proteiinia, vaikka näin ei suurissa määrin pitäisi tapahtua.

Professori kertoi, että nämä kaksi munuaistaudin ilmenemismuotoa voivat esiintyä myös samaan aikaan.

Munuaisvaurio syntyy usein vaivihkaa, sillä lievä vajaatoiminta ei aiheuta yleensä oireita.

Näin sairaus etenee

Munuaisvaurio syntyy usein vaivihkaa, sillä lievä vajaatoiminta ei aiheuta yleensä oireita.

Munuaisten vajaatoiminta jaetaan viiteen eri luokkaan vaikeutensa perusteella.

” Jos proteiinia valuu suuria määriä, sen voi huomata vaahtona wc-pöntössä virtsaamisen jälkeen.

Lievimmässä ensimmäisen asteen muodossa munuaissuodatus on vielä normaalia: kuona-aineita ei kerry vereen, mutta proteiinia valuu virtsaan.

– Tätä ei pienissä määrin huomaa mitenkään. Jos proteiinia valuu suuria määriä, sen voi huomata vaahtona wc-pöntössä virtsaamisen jälkeen, Finne kertoi.

Ensimmäisen ja toisen asteen munuaisten vajaatoiminta luokitellaan lieväksi.

Aste 3 tarkoittaa keskivaikeaa munuaisvauriota, ja tällä tasolla on jo selvä merkitys terveyteen. Keskivaikeassa munuaistaudissa on selvä riski, että se etenee edelleen dialyysihoitoa vaativaksi ja myös esimerkiksi riski sydänkohtauksen saamiseen on suurentunut.

Oireita ilmaantuu tyypillisesti vasta sairauden loppuvaiheessa, kun munuaistauti etenee vaikea-asteiseksi.

Oireita voivat olla:

■ Turvotukset jaloissa

■ Jalkakrampit

■ Väsymys

■ Vaikeaa ihon kutina

■ Ruokahaluttomuus

■ Pahoinvointi

■ Myös sydäninfarkti voi olla ensimmäinen oire

Kenen pitäisi tarkistuttaa munuaisten kunto?

Munuaistaudin riski on muita suurempi niillä, jotka sairastavat tyypin 2 diabetesta tai verenpainetautia.

Munuaissairauden toteaminen ajoissa on tärkeää, muistuttaa Munuais- ja maksaliitto.

” Asian tarkistaminen on hyvin yksinkertaista: tarvitaan yksi veri- ja yksi virtsakoe.

Kun munuaisten vaurioituminen huomataan varhain, taudin etenemiseen on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa. Munuaisten vajaatoiminnan etenemistä voidaan hidastaa lääke- ja ravitsemushoidolla sekä elintavoilla.

Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa hoidetaan dialyysihoidolla tai munuaisensiirrolla.

Professori Patrik Finne neuvoi tarkistuttamaan munuaisten kunnon, jos sairastaa tyypin 2 diabetesta tai sydän- ja verisuonitautia, on merkittävästi ylipainoinen tai jos suvussa on esiintynyt munuaissairauksia.

– Asian tarkistaminen on hyvin yksinkertaista: tarvitaan yksi veri- ja yksi virtsakoe. Jos näiden tulokset ovat normaalit, voidaan suurella varmuudella sanoa, että munuaisissa ei ole vikaa – mutta jos toinen tuloksista on poikkeava, kyseessä on munuaisvaurio.