8 syytä, miksi rintaa polttaa – lääkäri kertoo, minkälainen närästys on syy hakeutua hoitoon

Useimmiten ruokatorven korventava tunne johtuu ohimenevästä närästysoireesta tai refluksitaudista. Toisinaan taustalla voi kuitenkin olla myös harvinaisempi syy.

Noin joka kolmas suomalainen tietää, miltä närästys tuntuu.

– Tutkimusten mukaan näin moni kärsii vähintään ohimenevästi jossakin elämänvaiheessaan närästyksestä, kertoo lääkärikeskus Aavan vastaava gastroenterologi Jari Koskenpato.

Myös Terveyskirjaston mukaan närästys on hyvin yleinen oire, jota kokee viikoittain useampi kuin joka kymmenes ihminen.

Yleensä närästysoire liittyy ruokailuun: sitä saattavat aiheuttaa liian isot tai runsasrasvaiset annokset, tai mahaa ärsyttävät aineet kuten kahvi, suklaa tai alkoholi. Närästys on myös vahvasti kytköksissä ylipainoon.

Koskenpato sanoo, että terminä närästys on hieman epämääräinen – ihmiset saattavat tarkoittaa sillä erilaisia ylävatsan alueen tuntemuksia.

– Virallisesti närästys tarkoittaa rinnanaluspoltetta eli rintalastan alla tuntuvaa poltetta.

Terveyskirjasto määrittelee, että useimmiten polte tuntuu rintalastan alaosan tienoilla, mutta se voi tuntua myös ylempänä ja saattaa säteillä kaulalle.

”Hapon pitäisi pysyä mahassa”

Närästyksen aiheuttaa happaman mahanesteen nousu ruokatorveen, ja joskus hapanta tuntuu nousevan nieluun asti.

Koskenpato kertoo, että mahalaukun tuleekin olla hapan, koska hapot osallistuvat ruoansulatukseen ja ravintoaineiden pilkkomiseen. Yksi mahahapon tehtävä on myös toimia puskurina ruoasta tulevia vieraita mikrobeja vastaan.

– Tämän hapon pitäisi kuitenkin pysyä mahassa. Jos mahalaukun ja ruokatorven välinen sulkijalihas löystyy, sitä pääsee nousemaan ylöspäin.

Sulkijalihaksen kohdalla on tarkka limakalvoraja.

– Juuri siihen ongelma perustuu, että ruokatorvi on erilaista limakalvoa kuin mahalaukku.

” Refluksitaudissa hapan mahansisältö tulehduttaa ruokatorven.

On täysin normaalia, että mahahappoa käväisee ruokatorven puolella – näin tapahtuu kaikilla useita kertoja vuorokaudessa.

Jatkuvaa sulkijalihaksen väljentymisestä johtuvaa haponnousua ruokatorvi ei kuitenkaan siedä, ja silloin kyseessä on refluksitauti.

– Refluksitaudissa hapan mahansisältö tulehduttaa ruokatorven. Limakalvoon alkaa tulla haavaumia ja tulehdusta, ja pitkällä aikavälillä jopa solumuutokset ovat mahdollisia.

8 syytä, miksi rintaa polttaa

Useimmiten ruokatorven korventava tunne johtuu ohimenevästä närästysoireesta tai refluksitaudista. Gastroenterologi Jari Koskenpato kertoo, että toisinaan oireilun taustalla voi kuitenkin olla myös harvinaisempi syy.

1. Närästys

Voi johtua esimerkiksi siitä, että ison aterian jälkeen paine on mahalaukussa iso, tai paljon paikoillaan ollessa mahalaukun tyhjentyminen hidastuu. Ohimenevä ja toisinaan ilmaantuva närästys ei ole millään tavalla haitallinen ilmiö.

Lue lisää: 20 ruokaa, jotka pahentavat närästystä – tunnista tilanteet, jolloin vaiva vaatii lääkäriä

2. Refluksitauti

Refluksitaudin tavallisimmat oireet ovat närästys ja karvaan mahansisällön nousu ruokatorveen ja suuhun. Oireet ovat toistuvia tai niin vaikeita, että ne haittaavat elämänlaatua. Hoitamaton refluksitauti voi aiheuttaa ruokatorveen limakalvovaurion.

3. Hiivatulehdus ruokatorvessa

Varsin tavallinen vaiva etenkin niillä, jotka käyttävät astman hoitoon kortisonisuihkeita ja närästykseen happosalpaajia. Kun kortisoni edesauttaa hiivan kasvua ja mahalaukku on hapoton, ruokatorveen voi syntyä hiivatulehdus – joka tuntuu samanlaisena poltteena kuin refluksitauti.

4. Ruokatorven allerginen tulehdus

Eosinofiilinen esofagiitti eli ruokatorven allerginen tulehdus on yleistynyt viime vuosina. Ruokatorven limakalvon reaktio on allergiapohjainen, mutta oireet voivat olla samantyyppiset kuin refluksitaudissa. Tähän liittyy usein nielemisvaikeuksia.

5. Herpes

Herpesrakkuloita voi ilmaantua jopa ruokatorveen. Virus voi aiheuttaa polttavan oireen ja tulehduttaa ruokatorven.

6. Ruokatorven kouristus

Ruokatorvi on lihasputki, josta tahdonalaisesti pystyy hallitsemaan vain paria ensimmäistä senttiä nielusta, jotta voi nielaista. Loppu on ei-tahdonalaista lihasta, johon voi tulla spasmi eli kouristus. Ruokatorvi on hyvin voimakas lihas, ja kouristus voi olla pelottavankin kivulias. Hermostollinen oire on vaaraton, ja se voi liittyä esimerkiksi stressiin.

7. Sepelvaltimotauti tai sydäninfarkti

Etenkin yli 50-vuotiailla sepelvaltimotauti ja sydäninfarkti voivat oireilla hyvin paljon närästyksen tyyppisesti. Sydänperäisten syiden mahdollisuus on tärkeää muistaa, jos alkaa närästää rasituksessa, kun kävelee tai juoksee. Samoin siitä voi olla kyse, jos tulee hyvin voimakas närästyskohtaus. Refluksitautiin ei yleensä kuulu se, että kipu on valtavan kovaa.

8. Ruokatorvisyöpä

Jos närästykseen liittyy nielemisvaikeus ja tunne siitä, että ruoka ei mene hyvin alas, ruokatorvessa saattaa olla vuosikausia jatkuneen refluksitaudin aiheuttama ahtauma tai jopa kasvain.

” Jos hetkellistä närästystä tuntuu pari kertaa kuukaudessa, siitä ei tarvitse välittää.

Milloin lääkäriin?

Toisinaan ilmaantuvaa närästystä ei gastroenterologin mukaan ole syytä säikähtää.

– Jos hetkellistä närästystä tuntuu pari kertaa kuukaudessa, siitä ei tarvitse välittää – etenkään, jos vielä itse mieltää, että se liittyy esimerkiksi syömiseen tai juhlimiseen.

Mikäli taas närästystä esiintyy useita kertoja viikossa pitkiä aikoja tai oireet alkavat ensimmäistä kertaa yli 50-vuotiaana, Koskenpato suosittelee käymään lääkärissä.

– Tietysti myös aina silloin kannattaa hakeutua herkästi hoitoon, jos oire on niin hankala, että se haittaa elämänlaatua.