Uutta tietoa ADHD:sta – näin se näkyy aivoissa

ADHD näkyy aivojen rakenteissa, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella erot saattavat olla vähäisempiä kuin on luultu.

ADHD-tarkkaavaisuushäiriötä potevien aivoissa on rakenteellisia muutoksia, mutta niiden yhteys oireisiin on epäselvä. Tuoreen tutkimuksen perusteella rakenteelliset erot saattavat myös olla vähäisempiä kuin on luultu.

Tutkimus perustuu 1 000 ADHD-lapsen ja lähes 10 000 verrokin aivojen magneettikuvauksiin. Lapset olivat 9–10-vuotiaita.

Tutkijat tarkastelivat kaikkiaan 79 kohtaa aivoissa, mutta eroavuuksia havaittiin niistä vain yhdessätoista. Kyseiset aivoalueet olivat hieman pienempiä ADHD-potilailla kuin verrokeilla.

Tutkimuksessa huomioitiin monia taustamuuttujia, jotka olisivat voineet vaikuttaa tuloksiin, joten havaintoja voi pitää luotettavina. Ne viittaavat ADHD-tarkkaavaisuushäiriöön liittyvän aivomuutoksia, mutta ne vaikuttaisivat olevan vähäisiä. Aiemmissa tutkimuksissa erojen on arveltu liittyvän hitaampaan aivojen rakenteelliseen kypsymiseen, mutta tarkkaa syytä ei tiedetä.

Suomessa arviolta 5–7 prosentilla kouluikäisistä lapsista ja 3–4 prosentilla aikuisista on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. Pojat saavat ADHD-diagnoosin 3–6 kertaa todennäköisemmin kuin tytöt, mutta aikuisuudessa ero on pienempi.

