Kardiologi kumoaa turhan pelon verenkiertohäiriöistä – tunnista myös 2 todellista hälytysmerkkiä, joita ei saa ohittaa

Kahta hälytysmerkkiä ei saa ohittaa, muistuttaa kardiologi.

Kun niska on jumissa tai kipeä, moni säikähtää, voivatko tuntemukset johtua verenkiertohäiriöstä.

Kardiologi Tapio Aalto Mehiläisen sydäntutkimusyksiköstä kertoo törmäävänsä tähän potilaiden huoleen jatkuvasti.

– Kyseessä on hyvin yleinen harhaluulo. Melkein joka toinen epäilee saaneensa jonkin verenkiertohäiriön, kun toinen puoli niskasta on kipeä, Aalto kertoo.

Kardiologin mukaan pelko on kuitenkin turha.

– Niskakipu ei koskaan johdu verenkiertohäiriöstä, hän sanoo.

Mikäli kyseessä olisi verenkiertohäiriö, se ei oireilisi kipuna.

– Jos potilaalla on esimerkiksi kaulavaltimoahtaumia, eivät ne mitään kipuoireita tee vaan aiheuttavat yhtäkkisen halvauksen – jos jotakin aiheuttavat.

Älä koskaan ohita näitä hälytysmerkkejä

Aalto kertoi aiemmassa jutussamme, että on myös kaksi sellaista sydän- ja verisuonitautien oiretta, joita ei saa ohittaa.

Tällaisia hälytysmerkkejä ovat:

1. Rasituksen sietokykysi heikkenee selittämättömästi

Jos keski-ikäinen ihminen huomaa, että rasituksen sieto heikkenee selittämättömästi ja mahdollisesti samaan aikaan ilmenee poikkeavia rintatuntemuksia tai hengästymistä, sydän pitää tutkituttaa.

– Tällaisessa tapauksessa on hyvin suuri mahdollisuus, että valtimosairaus on edennyt sydämen valtimoissa, eli kyseessä on sepelvaltimotauti, Aalto kertoi.

2. Saat ohimenevän halvausoireen

Lyhytaikaisessa halvausoireessa puhe voi puuroutua, et ymmärrä jotakin sanaa tai käsi voi olla vähän aikaa kömpelö.

” Päivystykseen pitää hakeutua välittömästi, sillä kyseessä on uhkaava aivoinfarkti.

Vaikka halvausoire menisi minuutissa ohi, sitä ei saa sivuuttaa.

– Päivystykseen pitää hakeutua välittömästi, sillä kyseessä on uhkaava aivoinfarkti, jonka hoito on käynnistettävä viipymättä.

