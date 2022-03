Tämä ruokavalion ongelma on yli 70 prosentilla suomalaisista – ”Yksi merkittävimmistä puutoksista”

Valtaosalla suomalaisista on kuituvajetta. Terveyden kannalta kyse on huomionarvoisesta asiasta, sillä liian vähäinen kuidunsaanti voi altistaa useille sairauksille.

Kuituvaje on monen kohdalla tosiasia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimeisimmässä väestötason tutkimuksessa FinRavinto 2017 todettiin yli 70 prosentilla suomalaisista kuitujen ja hiilihydraattien saannin olevan riittämätöntä. Kuitu on hiilihydraattien imeytymätön ainesosa.

Vitamiinipuutokset ovat tuttu asia, mutta kuituvaje on jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka se vaikuttaa monien sairauksien taustalla.

” Vähäinen kuidunsaanti voi altistaa useille sairauksille.

– Kuituvajaus on yksi ruokavalion merkittävimmistä puutoksista. Kyse on terveyden kannalta huomionarvoisesta asiasta, koska vähäinen kuidunsaanti voi altistaa useille sairauksille, terveystieteiden tohtori Reija Männikkö perustelee.

Työssään Terveystalon vastaavana ravitsemusterapeuttina Männikkö kohtaa jatkuvasti liian vähäistä kuidunsaantia.

– Suurelle osalle vastaanotolle tulevista on tarpeen lisätä kuitua.

Tarkista, että leivässä on kuitua vähintään 6g / 100 g.

Naisten tulisi saada kuitua päivittäin vähintään 25 grammaa ja miesten 35 grammaa.

– Nämä ovat minimimääriä. Jos on diabetes, suositus on vähintään 40 grammaa vuorokaudessa. Monille muillekin isompi määrä olisi hyödyksi.

Suosituksia suurempia kuitumääriä siedetään yleensä hyvin. Jos kuitua on saanut aiemmin rajatusti, määrää on hyvä lisätä vähän kerrallaan, jotta vatsa ehtii tottua muutokseen. Mikrobiston muutos käynnistyy ja kuidun hyödyt alkavat vaikuttaa jo parissa päivässä.

Laatu ratkaisee myös hiilihydraateissa

Hiilihydraattien terveyshyödyistä on tarpeen ymmärtää sama kuin rasvojenkin suhteen: ratkaisevaa on laatu. Huonolaatuiset höttöhiilarit ovat haitaksi, hyvät kuitupitoiset hiilihydraatit ovat keholle tarpeellisia. Hiilihydraattien välttely aiheuttaa helposti kuituvajetta.

” Kuidut ruokkivat terveyttä edistäviä suolistobakteereita.

Ruuan ravintoaineiden imeytyminen tapahtuu ohutsuolessa, josta ne pääsevät verenkiertoon ja sitä kautta kehon käyttöön. Kuiduilla ei tapahdu tätä imeytymistä, vaan ne kulkeutuvat sellaisenaan paksusuoleen. Siksi kuiduista tulee elimistöön vain vähän kaloreita.

– Kuidut edistävät painonhallintaa, Männikkö muistuttaa.

Kuidut ovat paksusuolen bakteeriston parasta ravintoa.

– Kuidut ruokkivat terveyttä edistäviä suolistobakteereita. Myös kasviöljyt ja muut pehmeät rasvat ovat mikrobiston tärkeintä ravintoa.

Näin saat parhaat tehot

Suolistomikrobiston ruokkimisen lisäksi kuiduilla on monia muitakin terveyshyötyjä. Ne suojaavat tyypin 2 diabetekselta sekä auttavat alentamaan verenkierron kolesterolipitoisuutta, jolloin sydän- ja verisuonitautien riski vähenee. Kuitu vahvistaa sekä suoliston seinämiä että immuniteettijärjestelmää eli vastustuskykyä.

Kuidun kylläisyysvaikutus tulee useiden eri prosessien kautta.

– Yksi merkittävimpiä mekanismeja perustuu siihen, että kuitu hidastaa ravinnon kulkua ruuansulatuskanavassa. Kylläisyyttä tulee sitäkin kautta, että kuitu hidastaa syömisen jälkeistä verensokerin nousua sekä pitää verensokerin tasoa yllä.

” Vastaanotolla huomaa, kuinka monille on epäselvää, mistä ruoista saa riittävästi oikeanlaista kuitua.

Parhaat tehot saa käyttämällä erilaisia kuituja. Kuidut jaetaan liukoisiin ja liukenemattomiin. Liukoista kuitua on erityisesti kaurassa, ohrassa, palkokasveissa, marjoissa ja hedelmissä, liukenematonta viljavalmisteissa, juureksissa ja vihanneksissa.

– Vastaanotolla huomaa, kuinka monille on epäselvää, mistä ruoista saa riittävästi oikeanlaista kuitua.

Pelkästään kasviksista olisi työlästä saada joka päivä riittävä määrä kuitua, sanoo ravitsemusterapeutti.

Helposti ajatellaan, että pelkästään kasviksia syömällä saa tarpeeksi kuitua.

– On sekin mahdollista, mutta olisi aika työlästä saada kasviksista joka päivä riittävä määrä kuitua. Monille on yllätys, että täysjyvävilja on tärkeä kuidun lähde, Männikkö mainitsee.

Näillä valinnoilla kuidun saanti paranee

1. Vaihda leivät ja puurot täysjyväisiksi. Tarkista tuotteista niiden ravintosisältö: leivässä kuitua tulisi olla vähintään 6g / 100 g.

2. Lisää palkokasvien kuten herneiden, papujen, kikherneiden ja linssien käyttöä.

3. Sisällytä jokaiseen ateriaan kasviksia. Tuoreet vihannekset ja kasvikset voi syödä sellaisenaan, raasteena tai kypsennettynä. Lisää kaikkeen ruokaan kuten keittoihin kasviksia reilulla kädellä, myös sellaisia kasviksia, joita et ole tottunut niihin laittamaan.

4. Vaihda valkoinen riisi ja pasta täysjyväiseen. Kokeile kvinoaa tai runsaskuituisia uutuuksia kuten kikhernepastaa.

5. Nauti päivittäin pieni kourallinen erilaisia pähkinöitä tai siemeniä. Esimerkiksi chiansiemenet ja pellavansiemenet ovat erinomaisia kuidun lähteitä.

Chiansiemenistä, marjoista ja hedelmistä saat kuiturikkaan välipalan.

6. Hedelmissä on kuitua myös kuorissa. Mikäli mahdollista, syö myös kuoret. Hedelmämehuissa ja -soseissa kuitumäärä on selvästi vähäisempi.

7. Marjat ovat erinomainen kuitujen lähde. Vaihtele eri marjoja tai nauti useampia kerrallaan hyötyjen parantamiseksi.

8. Prebioottinen kuitu on suolistobakteeristolle tärkeää. Prebioottipitoisia ovat muun muassa parsa, sipuli, valkosipuli, purjo ja maa-artisokka.

9. Bakteeristoa hellivää resistenttiä tärkkelystä on esimerkiksi pavuissa, perunassa ja hieman raa’assa banaanissa.

10. Psylliumkuitua tai kauraleseitä voi lisätä smoothien, jugurtin, puuron tai leivonnaisten joukkoon kuidunsaannin kasvattamiseksi.

Lähteet: Terveystieteiden tohtori Reija Männikkö, Will Bulsiewicz: Kuiduilla kuntoon (Tammi 2021).